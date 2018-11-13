Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты.

Решение одой из московских кофеен принять участие в благотворительной акции «Экспресс-помощь» вызвало резко негативную реакцию у жителей соседних домов в Савеловском районе столицы. Кофейне пришлось отказаться от участия в сборе денег для бездомных.

«Приятно видеть ваше неравнодушие!»

«Мы новички в вашем районе и о сложившейся негативной ситуации с данной организацией не знали», - написала представитель кофейни в районном сообществе в Facebook. – «Приятно видеть ваше неравнодушие к району!»

Дело в том, что акция, намеченная на 24 ноября, проводится в интересах благотворительной организации «Ночлежка». Все участники акции (а это ряд кафе, ресторанов и баров Москвы и Санкт-Петербурга) намерены передать свою дневную выручку для работы зимних пунктов обогрева в Петербурге.

У жителей Савеловского района, где находится кофейня, давний конфликт с «Ночлежкой». В августе этого года «Ночлежка» объявила, что сбирается открыть благотворительную «Культурную прачечную», где люди без определенного места жительства могли бы постирать свою одежду и помыться. Жители обнаружили, что прачечная будет располагаться в непосредственной близости от жилых домов и детских учебных заведений. И активно выступили против такого соседства.

Гражданские активисты держали победу: «Ночлежка» была вынуждена отказаться от аренды в Савеловском и искать новое место для прачечной. К слову, оно до сих пор не найдено.

Но конфликт, судя по всему, не был исчерпан. И как только местная кофейня присоединилась к акции в пользу «Ночлежки», начался новый виток скандала. В кофейню стали поступать гневные звонки, заставив руководство отказаться от участия в акции.

Одним из лидеров движения против «Ночлежки» выступила гражданский активист Кэри Гуггенбергер, ранее протестовавшая против реновации и добившаяся того, чтобы дома Савеловского района были исключены из «списка под снос».

«Ночлежка, забудь в Савеловский дорогу раз и навсегда!»,

- написала на своей странице в Facebook Гуггенбергер. - «Я еще повоюю, я хочу чтобы мои дети жили среди москвичей».

Представители благотворительных фондов не менее ярко отреагировали на самоорганизацию местных жителей. Еще во время первого витка противостояния активистов и «Ночлежки» глава благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский назвал фашистами тех, кто считает бомжей – людьми с асоциальным и опасным поведением. Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер утверждала, что людей нужно принуждать к благотворительности: «Ночлежка в Москве обязательно должна быть! И прачечная Ночлежки должна быть! И если сопротивляется район Савеловский, то именно там, именно там и надо открываться!»

На этот раз благотворители пошли еще дальше. Директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский назвал активистов Савеловского района «упырями» и обратился к «дорогому Сергею Семеновичу» Собянину с просьбой снести «уродливый Савеловский район», а всех, кого Красовский считает б******, «сослать в Химки. А лучше в Зеленоград».

Лучше бомжи, чем кошки

Желание наказать активистов Савеловского появилось и у зампредседателя оппозиционной партии «Демократический выбор» Кирилла Шулики. Его не устроил выбор, сделанный жителями района, поэтому политик обещает активистам, что когда «будут сносить их дома, наверняка по беспределу», «я не найду в себе сил вступиться». «Пусть пройдут через это», - желает Шулика жителям Савеловского.

Более того, политик проходится и по личности Кэри Гуггенбергер, отмечая, что у нее в квартире живут «десять котов». «Лучше мне прачечная для бомжей, чем соседка с десятью кошками, это же вонь какая!», - делает свой демократический выбор Шулика.

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Зато жителей района поддерживает муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. Депутат с ходу предлагает всем сочувствующим «Ночлежке»: «Любите вонючих, грязных, агрессивный бомжей? Забирайте их к себе домой».

Андреева утверждает, что район защищается от «нашествия орды», а также переходит к прямым угрозам. По словам депутата, если палатки для обогрева бездомных, на которые сейчас собирает деньги «Ночлежка», будут в черте города, «жители ближайших кварталов линчуют организаторов сразу».

Политолог Екатерина Шульман считает, что у жителей Савеловского района есть причины для такой конфликтности. «Ночлежка пришла к ним так же внезапно, как и реновация, и с той же интенцией «сейчас мы ваше плохое старое заменим на новое хорошее», - пишет Шульман. – «Они и боролись с Ночлежкой, как с реноваторами, с тою же страстью и с тем же успехом. А кафе досталось уже по касательной: оно воспринимается как лазутчик от оккупантов, пропусти его - остальные потянутся. Такой это боевой квартал, да».

Жители Савеловского района тем временем пытаются объяснить, что дело не в социальном фашизме и неприязни к людям, лишившимся жилья. Проблема именно во взаимоотношениях района с «Ночлежкой». Поэтому активисты предлагают всем желающим оказать финансовую помощь другой благотворительной организации, помогающей безодомным – дому трудолюбия «Ной».