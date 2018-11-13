Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

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22 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
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Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефтьФото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press
Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит? Подробности...
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Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

Советские и афганские военные в 80-е годы XX векаФото: В. Суходольский/РИА Новости
Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу. Подробности...
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Зачем Росгвардии лазерные установки

Обычная машина Росгвардии, подобная этой, может быть оборудована новейшим оружиемФото: Георгий Зимарев/РИА Новости
В арсеналы Росгвардии поступят два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). В некоторых медиа поспешили объявить, что цель новой закупки – наделить «силовиков» новым средством для разгона митингов. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, реальность проще: новинка имеет исключительно антитеррористическую направленность. Подробности...
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Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

Через несколько секунд президент США Кеннеди будет убитФото: Reuters
55 лет назад в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, один из самых противоречивых, удивительных и популярных политиков в истории этой страны. А его убийство стало главной Меккой конспирологов всех мастей. Каковы основные конспирологические версии этого преступления и почему они выглядят полной чушью? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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Люди с важным видом предсказывают революцию

Дмитрий Ольшанский, публицист
Я по чистой случайности помню, что в первый раз услышал обещание «краха режима» от одного своего приятеля, ныне руководящего не самой последней газетой, примерно 15 лет назад. Как это тогда увлекательно звучало! Подробности...

Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

          Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществе   22 ноября 2018, 22:11
          Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
          Текст: Елена Калашникова

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          Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты.

          Решение одой из московских кофеен принять участие в благотворительной акции «Экспресс-помощь» вызвало резко негативную реакцию у жителей соседних домов в Савеловском районе столицы. Кофейне пришлось отказаться от участия в сборе денег для бездомных.

          «Приятно видеть ваше неравнодушие!»

          «Мы новички в вашем районе и о сложившейся негативной ситуации с данной организацией не знали», - написала представитель кофейни в районном сообществе в Facebook. – «Приятно видеть ваше неравнодушие к району!»  

          Дело в том, что акция, намеченная на 24 ноября, проводится в интересах благотворительной организации «Ночлежка». Все участники акции (а это ряд кафе, ресторанов и баров Москвы и Санкт-Петербурга) намерены передать свою дневную выручку для работы зимних пунктов обогрева в Петербурге.

          У жителей Савеловского района, где находится кофейня, давний конфликт с «Ночлежкой». В августе этого года «Ночлежка» объявила, что сбирается открыть благотворительную «Культурную прачечную», где люди без определенного места жительства могли бы постирать свою одежду и помыться. Жители обнаружили, что прачечная будет располагаться в непосредственной близости от жилых домов и детских учебных заведений. И активно выступили против такого соседства.

          Гражданские активисты держали победу: «Ночлежка» была вынуждена отказаться от аренды в Савеловском и искать новое место для прачечной. К слову, оно до сих пор не найдено.

          Но конфликт, судя по всему, не был исчерпан. И как только местная кофейня присоединилась к акции в пользу «Ночлежки», начался новый виток скандала. В кофейню стали поступать гневные звонки, заставив руководство отказаться от участия в акции.

          Одним из лидеров движения против «Ночлежки» выступила гражданский активист Кэри Гуггенбергер, ранее протестовавшая против реновации и добившаяся того, чтобы дома Савеловского района были исключены из «списка под снос».

          «Ночлежка, забудь в Савеловский дорогу раз и навсегда!»,

          - написала на своей странице в Facebook Гуггенбергер. - «Я еще повоюю, я хочу чтобы мои дети жили среди москвичей».

          Представители благотворительных фондов не менее ярко отреагировали на самоорганизацию местных жителей. Еще во время первого витка противостояния активистов и «Ночлежки» глава благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский назвал фашистами тех, кто считает бомжей – людьми с асоциальным и опасным поведением. Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер утверждала, что людей нужно принуждать к благотворительности: «Ночлежка в Москве обязательно должна быть! И прачечная Ночлежки должна быть! И если сопротивляется район Савеловский, то именно там, именно там и надо открываться

          На этот раз благотворители пошли еще дальше. Директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский назвал активистов Савеловского района «упырями» и обратился к «дорогому Сергею Семеновичу» Собянину с просьбой снести «уродливый Савеловский район», а всех, кого Красовский считает б******,   «сослать в Химки. А лучше в Зеленоград».

          Лучше бомжи, чем кошки

          Желание наказать активистов Савеловского появилось и у зампредседателя оппозиционной партии «Демократический выбор» Кирилла Шулики. Его не устроил выбор, сделанный жителями района, поэтому политик обещает активистам, что когда «будут сносить их дома, наверняка по беспределу», «я не найду в себе сил вступиться». «Пусть пройдут через это», - желает Шулика жителям Савеловского.

          Более того, политик проходится и по личности Кэри Гуггенбергер, отмечая, что у нее в квартире живут «десять котов». «Лучше мне прачечная для бомжей, чем соседка с десятью кошками, это же вонь какая!», - делает свой демократический выбор Шулика.

          Зато жителей района поддерживает муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. Депутат с ходу предлагает всем сочувствующим «Ночлежке»: «Любите вонючих, грязных, агрессивный бомжей? Забирайте их к себе домой».

          Андреева утверждает, что район защищается от «нашествия орды», а также переходит к прямым угрозам. По словам депутата, если палатки для обогрева бездомных, на которые сейчас собирает деньги «Ночлежка», будут в черте города, «жители ближайших кварталов линчуют организаторов сразу».

          Политолог Екатерина Шульман считает, что у жителей Савеловского района есть причины для такой конфликтности. «Ночлежка пришла к ним так же внезапно, как и реновация, и с той же интенцией «сейчас мы ваше плохое старое заменим на новое хорошее», - пишет Шульман. – «Они и боролись с Ночлежкой, как с реноваторами, с тою же страстью и с тем же успехом. А кафе досталось уже по касательной: оно воспринимается как лазутчик от оккупантов, пропусти его - остальные потянутся. Такой это боевой квартал, да».

          Жители Савеловского района тем временем пытаются объяснить, что дело не в социальном фашизме и неприязни к людям, лишившимся жилья. Проблема именно во взаимоотношениях района с «Ночлежкой». Поэтому активисты предлагают всем желающим оказать финансовую помощь другой благотворительной организации, помогающей безодомным – дому трудолюбия «Ной».

          Вы согласны, чтобы рядом с вашим домом открыли пункт помощи бездомным?

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