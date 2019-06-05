Американские выбросы убивают экологию планеты

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5 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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«Секс со Сталиным» может принести России пользу

«Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — гласит официальное описание симулятораФото: Sex with Stalin/Boobs Dev
На осень назначен международный релиз новой компьютерной игры «Секс со Сталиным», в рамках которой «вождя народов» можно будет соблазнять или пытать. Заведомо провокационная идея кажется не только наглой, но и попросту отвратительной. Тем не менее, даже из такой провокации можно попытаться извлечь некоторую пользу для нашей страны. Подробности...
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Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

Несмотря на скромные вооруженные силы, страны Прибалтики крайне агрессивно ведут себя в информационном пространствеФото: JFC Brunssum/NATO
«Существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Он предположил, с какими историческими комплексами связана воинственная риторика прибалтийских лидеров. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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            Американские выбросы убивают экологию планеты

            Трамп, сделавший ставку на возрождение угольных копей, странно выглядит в роли эколога   5 июня 2019, 17:00
            Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова

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            Дональд Трамп заявил: в России, Китае и Индии экология в разы хуже, чем в США. Это притом, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго входят в десятку самых экологически опасных городов мира, Соединенные Штаты опережают Россию по уровню выброса СО2 и половина американцев дышит воздухом не лучшего качества. А намерение вернуть в США производства и вовсе может вскоре заставить Трампа взять свои слова обратно.

            Дональд Трамп напомнил американцам об одном из поводов для гордости – президент США заявил, что в России, Китае и Индии воздух и вода хуже, чем в Штатах. Дословно было сказано так:  «Китай, Индия, Россия, многие другие страны – у них не очень хороший воздух и не очень хорошая вода с точки зрения загрязнения. Если вы поедете в некоторые города, вы даже не сможете дышать».

            С другой стороны, «согласно разной статистике», у США одно из самых лучших состояний окружающей среды «и оно становится лучше», уверял Трамп в интервью каналу ITV. 

            Статистика, действительно, «разная». Составленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальная карта загрязнения воздуха по состоянию на 2018 год, действительно относит большую часть территории США к благополучным в этом смысле регионам. Центр Европейской части России обозначен как районы со средними показателями загрязнения (к слову, на Украине, в Молдавии и на большей части территории Белоруссии, по оценке ВОЗ, ситуация хуже). Плохо обстоит дело в восточных провинциях Китая, где сосредоточены основные промышленные центры КНР.

            Рейтинг экологического неблагополучия, составленный в прошлом году международным порталом Numbeo, самой неблагополучной в этом смысле страной называет Монголию (1-е место), самой благополучной – Финляндию (100-е). У Китая – 12-е место, у России – 51-е, США – на 86-й позиции.  

            Иначе выглядит спиок стран по индексу экологической эффективности, который был представлен в 2016 году (доклад Йельского и Колумбийского университетов совместно с Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии к заседанию Всемирного экономического форума). Индекс учитывает, в том числе: тенденции в интенсивности выбросов углерода, качество воздуха  в помещениях, качество очистки сточных вод и качество питьевой воды.  Традиционно лидирует Финляндия, США на 26-м месте, Россия отстает ненамного – наша страна на 32-м месте. Китай – на 109-м.

            Если же обратиться к локальным показателям, то США выглядят не лучшим образом.

            Рейтинг проекта «Сеточная модель углеродного следа в мире» (GGMCF), представленный летом 2018 года, свидетельствует: Нью-Йорк оказался на третьем месте (выбросы углекислого газа города составляют  233,5 мегатонны в год).

            Всего, по данным экологов, США в год выбрасывают 5414 млн тонн углекислого газа, в то время как Россия  1617 млн тонн, Индия – 2274 млн тонн, а Китай – 10357 млн тонн. В первой десятке списка есть ещё два города США - Лос-Анджелес и Чикаго. Примечательно и то, что большинство городов, вошедших в Топ-50 экологического рейтинга, находятся в США и Китае.

            Российские города же находятся ниже десятки самых опасных регионов – Москва заняла 15-е место, Санкт-Петербург – 79-е. Кроме того, большинство российских городов признаны безопасными. К примеру, Новокузнецк занял 479-е место, а Курск – 496-е.

            Также, по данным доклада Американской ассоциации по борьбе с легочными заболеваниями за 2016 год, более половины населения страны дышит воздухом, уровень загрязнения которого крайне опасен и стимулирует развитие астмы, болезней сердца, онкологии. На ситуацию не влияют ни многочисленные программы по защите экологии, ни разработки в области зеленой энергии.

            Не так чиста и американская вода, которую хвалил Трамп. По данным экологов, представленных порталом Science Alert, за последние 25 лет как минимум треть рек и ручьев в США стали более солеными. Если ничего не изменится, то к концу века более их половины будут содержать на 50% больше соли, чем сейчас. Это будет представлять серьезную угрозу для обеспечения населения США пресной водой, природных экосистем и городской инфраструктуры. Примечательно, что в «экологически-продвинутой» Америке загрязнение солью не регулируется федеральным законодательством.

            Интересно и то, что американская река Миссисипи входит в десятку самых грязных рек мира, в то время как Россия в этом списке не представлена. Больше всего грязных рек в Китае и Индии, среди которых самые известные – «Желтая река» и Ганг.

            Справедливости ради, по оценке экспертов Москва иногда демонстрирует особо опасные уровни загрязнения воздуха. Наибольшее содержание углекислого газа в воздухе обеспечивают Челябинская область и индустриальные города Сибири.

            Трамп прав по поводу Китая: «красный», наивысший, уровень загрязнения воздуха не редкость для многих городов Поднебесной. Как и сообщения о том, что миллионы жителей не покидают домов из-за токсичного смога. 

            Ситуация в Индии тоже непростая: одно из крупных экономических достижений страны –  снижение зависимости от импорта угля. Однако за счет роста собственной угледобычи, которую Индия наращивает с каждым годом, портится экологическая обстановка. Если же приостановить угледобычу, то воздух станет чище, но страна беднее.

            Но если сравнивать экологическую обстановку именно в США и России, то нужно подходить более тонко, отмечают эксперты. «Когда садишься в самолет Москва – Владивосток, то смотришь как в иллюминаторе мимо тебя 9 часов проплывает тайга. Президент США изменит свое мнение, если сядет на рейс Москва-Владивосток или Москва-Сахалин», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

            «Россия за счет больших территорий и лесов, которые поглощают выбросы» не входит в число главных загрязнителей, – в свою очередь, заявил газете ВЗГЛЯД лидер Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.

            «В США есть города, особенно в Калифорнии, действительно экологически чистые. То же самое и в России – где-то лучше экологическая обстановка, где-то хуже. Если считать, что экология как мировое пространство едина, то безусловно, промышленные районы Китая и Индии могут вредить выбросами и несовременными технологиями. Но и в России тоже не самые передовые технологии», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Центра экологических инициатив» Владимир Кузнецов.

            При этом и считать Дональда Трампа последовательным борцом за экологию весьма проблематично. Ведь именно этот президент был инициатором выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, по инициативе Трампа с 2017 года в США был отменен введенный Бараком Обамой план «Чистая энергия» – программа развития возобновляемых энергоисточников и борьба с изменением климата.

            Неудивительно, что победу Трампа на выборах 2016 года обеспечили голоса угольщиков Западной Вирджинии и Пенсильвании: республиканец обещал сделать вновь великой не только Америку вообще, но и американскую угледобывающую промышленность в частности. Не следует забывать и об идее возрождения промышленных производств в самих США, вместо вынесения их в страны третьего мира.

            «Добыча США сланцевой нефти очень вредит природе, это серьезное экологическое нарушение, – отмечает Панфилов. – Повлияет на экологическую ситуацию и возвращение  производств в Соединенные Штаты, которые Трамп задумал по экономическим соображениям. У Трампа задачи привлечь финансы в страну и никакие климатические изменения его не волнуют. Даже после его второго срока они радикально не изменятся. Он легко на это смотрит».


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