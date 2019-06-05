Американские выбросы убивают экологию планеты

Дональд Трамп заявил: в России, Китае и Индии экология в разы хуже, чем в США. Это притом, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго входят в десятку самых экологически опасных городов мира, Соединенные Штаты опережают Россию по уровню выброса СО2 и половина американцев дышит воздухом не лучшего качества. А намерение вернуть в США производства и вовсе может вскоре заставить Трампа взять свои слова обратно.

Дональд Трамп напомнил американцам об одном из поводов для гордости – президент США заявил, что в России, Китае и Индии воздух и вода хуже, чем в Штатах. Дословно было сказано так: «Китай, Индия, Россия, многие другие страны – у них не очень хороший воздух и не очень хорошая вода с точки зрения загрязнения. Если вы поедете в некоторые города, вы даже не сможете дышать».

С другой стороны, «согласно разной статистике», у США одно из самых лучших состояний окружающей среды «и оно становится лучше», уверял Трамп в интервью каналу ITV.

Статистика, действительно, «разная». Составленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальная карта загрязнения воздуха по состоянию на 2018 год, действительно относит большую часть территории США к благополучным в этом смысле регионам. Центр Европейской части России обозначен как районы со средними показателями загрязнения (к слову, на Украине, в Молдавии и на большей части территории Белоруссии, по оценке ВОЗ, ситуация хуже). Плохо обстоит дело в восточных провинциях Китая, где сосредоточены основные промышленные центры КНР.

Рейтинг экологического неблагополучия, составленный в прошлом году международным порталом Numbeo, самой неблагополучной в этом смысле страной называет Монголию (1-е место), самой благополучной – Финляндию (100-е). У Китая – 12-е место, у России – 51-е, США – на 86-й позиции.

Иначе выглядит спиок стран по индексу экологической эффективности, который был представлен в 2016 году (доклад Йельского и Колумбийского университетов совместно с Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии к заседанию Всемирного экономического форума). Индекс учитывает, в том числе: тенденции в интенсивности выбросов углерода, качество воздуха в помещениях, качество очистки сточных вод и качество питьевой воды. Традиционно лидирует Финляндия, США на 26-м месте, Россия отстает ненамного – наша страна на 32-м месте. Китай – на 109-м.

Если же обратиться к локальным показателям, то США выглядят не лучшим образом.

Рейтинг проекта «Сеточная модель углеродного следа в мире» (GGMCF), представленный летом 2018 года, свидетельствует: Нью-Йорк оказался на третьем месте (выбросы углекислого газа города составляют 233,5 мегатонны в год).

Всего, по данным экологов, США в год выбрасывают 5414 млн тонн углекислого газа, в то время как Россия 1617 млн тонн, Индия – 2274 млн тонн, а Китай – 10357 млн тонн. В первой десятке списка есть ещё два города США - Лос-Анджелес и Чикаго. Примечательно и то, что большинство городов, вошедших в Топ-50 экологического рейтинга, находятся в США и Китае.

Российские города же находятся ниже десятки самых опасных регионов – Москва заняла 15-е место, Санкт-Петербург – 79-е. Кроме того, большинство российских городов признаны безопасными. К примеру, Новокузнецк занял 479-е место, а Курск – 496-е.

Также, по данным доклада Американской ассоциации по борьбе с легочными заболеваниями за 2016 год, более половины населения страны дышит воздухом, уровень загрязнения которого крайне опасен и стимулирует развитие астмы, болезней сердца, онкологии. На ситуацию не влияют ни многочисленные программы по защите экологии, ни разработки в области зеленой энергии.

Не так чиста и американская вода, которую хвалил Трамп. По данным экологов, представленных порталом Science Alert, за последние 25 лет как минимум треть рек и ручьев в США стали более солеными. Если ничего не изменится, то к концу века более их половины будут содержать на 50% больше соли, чем сейчас. Это будет представлять серьезную угрозу для обеспечения населения США пресной водой, природных экосистем и городской инфраструктуры. Примечательно, что в «экологически-продвинутой» Америке загрязнение солью не регулируется федеральным законодательством.

Интересно и то, что американская река Миссисипи входит в десятку самых грязных рек мира, в то время как Россия в этом списке не представлена. Больше всего грязных рек в Китае и Индии, среди которых самые известные – «Желтая река» и Ганг.

Справедливости ради, по оценке экспертов Москва иногда демонстрирует особо опасные уровни загрязнения воздуха. Наибольшее содержание углекислого газа в воздухе обеспечивают Челябинская область и индустриальные города Сибири.

Трамп прав по поводу Китая: «красный», наивысший, уровень загрязнения воздуха не редкость для многих городов Поднебесной. Как и сообщения о том, что миллионы жителей не покидают домов из-за токсичного смога.

Ситуация в Индии тоже непростая: одно из крупных экономических достижений страны – снижение зависимости от импорта угля. Однако за счет роста собственной угледобычи, которую Индия наращивает с каждым годом, портится экологическая обстановка. Если же приостановить угледобычу, то воздух станет чище, но страна беднее.

Но если сравнивать экологическую обстановку именно в США и России, то нужно подходить более тонко, отмечают эксперты. «Когда садишься в самолет Москва – Владивосток, то смотришь как в иллюминаторе мимо тебя 9 часов проплывает тайга. Президент США изменит свое мнение, если сядет на рейс Москва-Владивосток или Москва-Сахалин», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

«Россия за счет больших территорий и лесов, которые поглощают выбросы» не входит в число главных загрязнителей, – в свою очередь, заявил газете ВЗГЛЯД лидер Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.

«В США есть города, особенно в Калифорнии, действительно экологически чистые. То же самое и в России – где-то лучше экологическая обстановка, где-то хуже. Если считать, что экология как мировое пространство едина, то безусловно, промышленные районы Китая и Индии могут вредить выбросами и несовременными технологиями. Но и в России тоже не самые передовые технологии», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Центра экологических инициатив» Владимир Кузнецов.

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При этом и считать Дональда Трампа последовательным борцом за экологию весьма проблематично. Ведь именно этот президент был инициатором выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, по инициативе Трампа с 2017 года в США был отменен введенный Бараком Обамой план «Чистая энергия» – программа развития возобновляемых энергоисточников и борьба с изменением климата.

Неудивительно, что победу Трампа на выборах 2016 года обеспечили голоса угольщиков Западной Вирджинии и Пенсильвании: республиканец обещал сделать вновь великой не только Америку вообще, но и американскую угледобывающую промышленность в частности. Не следует забывать и об идее возрождения промышленных производств в самих США, вместо вынесения их в страны третьего мира.

«Добыча США сланцевой нефти очень вредит природе, это серьезное экологическое нарушение, – отмечает Панфилов. – Повлияет на экологическую ситуацию и возвращение производств в Соединенные Штаты, которые Трамп задумал по экономическим соображениям. У Трампа задачи привлечь финансы в страну и никакие климатические изменения его не волнуют. Даже после его второго срока они радикально не изменятся. Он легко на это смотрит».