В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда.

Открывшийся в субботу на ВДНХ чемпионат будет длиться два дня. В нем принимают участие 130 конкурсантов из 28 регионов и 80 экспертов, которые проведут мастер-классы для всех желающих, но главным образом – действующих сотрудников различных компаний в возрасте 50 плюс.

Соревнeвались участники в 26 «компетенциях» – наиболее востребованных профессиях на рынке труда. Среди них токарное и столярное дело, кулинария и так далее. Словом, представлены профессии, которые принято называть рабочими.

Церемония открытия прошла под гром барабанов, на которых играли люди в рабочих спецовках. Тематика рабочих профессий продолжалась в фигурах оживших статуй разных профессий на всей территории фестиваля. С приветственным словом выступили организаторы, они выразили надежду, что представители старшего поколения активнее включатся в процесс обучения и получения новых навыков, а также примкнут к институту наставничества и передадут ценный опыт.

Местом соревнований стал Техноград – один из уголков ВДНХ. Площадка состоит из нескольких корпусов с инновационным оборудованием для разных сфер. Так, в урбанистическом корпусе возрастные конкурсанты состязались в конструировании робототехники. Как убедились репортеры газеты ВЗГЛЯД, целая группа женщин возраста 50+ с явным любопытством слушала лекцию по технике работы с лазером.

В корпусе «Арт.Техноград» шли соревнования по парикмахерскому делу: мастера и мастерицы активно орудовали фенами и ножницами. А этажом выше шел мастер-класс по созданию декоративных покрытий «под дерево». Одна посетительница особо активно и задорно включилась в процесс и очень хотела скорее начать рисовать цветы. Но больше всего посетителей привлекли не соревнования инженеров, сварщиков и столяров, а конкурс флористов – на аромат цветов слетелась вся прекрасная половина участников.

Диалог поколений можно было наблюдать абсолютно повсюду. На соревнованиях автомехаников работала «серебряный волонтер» Римма Некрасова, пенсионерка внимательно слушалась рекомендаций студентки – тим-лидера. Экскурсии для пожилых посетителей проводили волонтеры-студенты. Многие приходили с детьми и внуками. На территории фестиваля открылись и детские площадки, и турнир «Что? Где? Когда?» – для более возрастной аудитории. Посетителя сразу окружали современные технологии и модные новинки, такие как автоматы моментальной печати снимков или фото-шар. При этом в пространстве форума сочетались и продуманные зоны отдыха, и удобная инфраструктура.

Участники чемпионата

Впрочем, на чемпионат приехали и те, кто не только учится, но и может сам научить. 60-летний Булат Ибраев из Первоуральска начал трудовой путь с должности инженера Фрунзенского конструкторско-технологического института по кормоуборочным машинам. Теперь работает на Первоуральском новотрубном заводе. С 2015 года является мастером производственного обучения образовательной программы по подготовке рабочих кадров «Будущее Белой металлургии». И вот он решил принять участие в чемпионате.

«Я в компетенции «электромонтаж» буду участвовать. У меня большой опыт в этом деле. Я уже пятый год выступаю на чемпионатах, дважды выигрывал региональный турнир, и вот отборочный выиграли. Теперь открыли такую компетенцию – решил выступить», – заявил газете ВЗГЛЯД Булат Ибраев.

Ему нравится сама идея соревнований для пожилых.

«Всегда охота поработать не только в качестве эксперта, но и в качестве соревнующегося попробовать свои силы,

– пояснил участник чемпионата. – Я люблю это дело». Кстати, заканчивать профессиональную карьеру и уходить на заслуженный отдых он не планирует. «Я никогда не думал о пенсии, хотя я уже в пенсионер. Думал, что не доживу до нее, но вот дожил», – иронизирует Ибраев.

Жизнь другого участника чемпионата, выпускника Московского авиационного института 51-летнего жителя Удмуртии Вячеслава Учанева связана с Чепецким механическим заводом. Сюда он поступил в 1990-м году на должность инженера-технолога в технологическую службу, занимающуюся разработкой и внедрением новых технологий, связанных с использованием станков с ЧПУ (числовым программным управлением). Сейчас он – наставник молодежи, регулярно приходит на завод. На чемпионате Учанев выступает в компетенции «Токарная работа на станках ЧПУ».

«Устраивать такие чемпионаты – это великолепная идея, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Ее надо развивать, привлекать как можно больше участников. Специалисты должны знакомиться, оценивать свои компетенции и набираться опыта».

Учанев – профессионал своего дела, по его выражению, можно сказать, ветеран. «Поэтому я хочу участвовать в ветеранском движении», - говорит он.

Необходимо добавить, что работа для Учанева перекликается с его увлечением. Он ведет авиамодельный кружок. Его воспитанники –неоднократные победители различных соревнований по авиамодельному спорту, как республиканских, так и всероссийских.

Наталья Шоломова – лаборант химического анализа 6 разряда на том же Чепецком механическом заводе. Участвует в компетенции «химанализ». «Это же интересно! – сказала она газете ВЗГЛЯД. – Почему же не участвовать, если это интересно? Этот чемпионат – и общение, и возможность показать свои знания, и посмотреть, как люди работают».

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Шоломова признается, что ей 51 год, но она собирается работать и после наступления пенсионного возраста. «Я свою работу люблю, она мне очень нравится. Лишь бы здоровье было!», – сказала Шоломова. А пока она не только успешно трудится, но и ведет активный образ жизни. Например, в свободное время Шоломова занимается зумбой – фитнес-программой на основе латиноамериканских танцев.

Сверхзадача чемпионата

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне чемпионата один из его организаторов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов заявил, что одной из задач мероприятия станет необходимость найти «эталон успешного человека». «Если проанализировать вакансии на профильных сайтах, то многие работодатели пытаются ограничить возраст. Но профессионализм, как мы знаем, от возраста не зависит», – говорил Уразов.

«У нас есть талантливые дети, но на талантливых взрослых почему-то никто не обращает внимания. Потому чемпионат, надеюсь, позволит сломать устоявшийся социально-психологический барьер в нашем обществе», – сетовал Уразов. Он пояснил, что имеет в виду: российских работодателей есть некий психологический барьер, касающийся возраста.

«Если проанализировать вакансии на профильных сайтах, то многие работодатели пытаются ограничить возраст. Но профессионализм, как мы знаем, от возраста не зависит. Профессионалом можно быть и в 12 лет, и в 80 лет. Кроме того, часто бывает так, что сотрудники в возрасте 50+ за счет опыта бывают более конкурентоспособными, чем их молодые коллеги», – сказал Уразов. Он также добавил, что в нынешнее время суть многих профессий постоянно меняется, к ним появляется все больше новых требований, и «в профориентации нуждаются не только дети, но и взрослые». «Если они хотят в рамках своей профессии повысить квалификацию или научиться чему-то новому, где им это сделать – большой вопрос», – отметил Уразов.

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В то же время руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов считает, что на сегодня «главный вопрос для граждан предпенсинного возраста – это вопрос выхода на рынок труда».

«По нашей сверке, которую мы провели, в 343 тысяч предприятий есть граждане, которые в следующем году попадут в категорию предпенсионеров. И в большинстве случаев они останутся на своих рабочих местах, так как в этом заинтересованы предприниматели, потому что у них есть и опыт, и навыки», – пояснил Вуколов.

Между тем, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Госдума в этом месяце одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива была внесена президентом в пакете с поправками к пенсионному проекту. А в конце августа президент России Владимир Путин предложил смягчение пенсионных изменений. Теперь женщинам предлагается выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.

«Мы сейчас вместе с министерствами и ведомствами разрабатываем программу, которая позволит гражданам предпенсионного возраста получить возможность дополнительного обучения», – отметил Вуколов и добавил, что именно профессиональная переподготовка граждан позволит им в дальнейшем заниматься активной трудовой деятельностью.