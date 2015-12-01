В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Взгляд
22 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
Разделы

Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
Перейти а раздел…

Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китайский министр обороны Вэй Фэнхе на учениях в России вместе с Владимиром Путиным и Сергем ШойгуФото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters
Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву, Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное – укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение. Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
Перейти а раздел…

Как скажется смерть президента на отношениях Вьетнама с Россией

Чан Дай Куанг прилагал все усилия для еще большего сближения с РоссиейФото: imago stock&people/Global Look Press
Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Как беззаконие Ельцина помогло России

Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 11 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москва и Минск договорились по расчетам за газ
          Лукашенко рассказал о тяжелых переговорах с ПутинымСоловьев рассказал о классической спекуляции с ВерзиловымКлимкин озвучил пункты «тайного» плана Запада по ДонбассуУкраинский боксер Усик поддержал россиянина Поветкина
          На Украине признали поражение в битве против «Северного потока – 2»Названа редкая болезнь, погубившая президента ВьетнамаНазваны сроки открытия Крымского моста для большегрузовМихайлов отменил концерты на Кавказе после Крида и Элджея
          Путин отреагировал на теракт в ИранеПушков прокомментировал унизительное фото Дуды и ТрампаЖители российских курортов пожаловались на соотечественниковРаскрыт секрет знаменитой оптической иллюзии

          Главная тема


          Американские заблуждения сближают Китай и Россию

          «культурный продукт»


          Медведчук сказал, что окончательно расколет Украину

          «как оно есть»


          Захарова объяснила, почему белорусы России не друзья

          «Северный поток – 2»


          В Германии сказали, за кем останется решение о закупке газа в России

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          Армия и вооружения


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          стартовый комплекс


          Казахстанский персонал Байконура стали переводить с «Протонов» на «Байтерек»

          данные разведки


          В США рассказали о создании в России флота подлодок с гиперзвуковыми ракетами

          Дипломатическая торговля


          Климкин предложил два варианта выхода из скандала с Венгрией

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          «проплаченный пост»


          Сергей Лукьяненко: Прекрасный пример человека, который хочет жить активно в пожилом возрасте

          «впечатляющая зрелость»


          Ирина Алкснис: Почему скандал вокруг приморских выборов оказался столь важен для отношений государства и общества

          «поменять подход»


          Михаил Ковалев: Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

          Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализации   22 сентября 2018, 15:30
          Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
          Текст: Людмила Суркова,
          Алексей Нечаев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда.

          Открывшийся в субботу на ВДНХ чемпионат будет длиться два дня. В нем принимают участие 130 конкурсантов из 28 регионов и 80 экспертов, которые проведут мастер-классы для всех желающих, но главным образом – действующих сотрудников различных компаний в возрасте 50 плюс.

          Соревнeвались участники в 26 «компетенциях» – наиболее востребованных профессиях на рынке труда. Среди них токарное и столярное дело, кулинария и так далее. Словом, представлены профессии, которые принято называть рабочими. 

          Церемония открытия прошла под гром барабанов, на которых играли люди в рабочих спецовках. Тематика рабочих профессий продолжалась в фигурах оживших статуй разных профессий на всей территории фестиваля. С приветственным словом выступили организаторы, они выразили надежду, что представители старшего поколения активнее включатся в процесс обучения и получения новых навыков, а также примкнут к институту наставничества и передадут ценный опыт.

          Местом соревнований стал Техноград – один из уголков ВДНХ. Площадка состоит из нескольких корпусов с инновационным оборудованием для разных сфер. Так, в урбанистическом корпусе возрастные конкурсанты состязались в конструировании робототехники. Как убедились репортеры газеты ВЗГЛЯД, целая группа женщин возраста 50+ с явным любопытством слушала лекцию по технике работы с лазером.

          В корпусе «Арт.Техноград» шли соревнования по парикмахерскому делу: мастера и мастерицы активно орудовали фенами и ножницами. А этажом выше шел мастер-класс по созданию декоративных покрытий «под дерево». Одна посетительница особо активно и задорно включилась в процесс и очень хотела скорее начать рисовать цветы. Но больше всего посетителей привлекли не соревнования инженеров, сварщиков и столяров, а конкурс флористов – на аромат цветов слетелась вся прекрасная половина участников.

          Диалог поколений можно было наблюдать абсолютно повсюду. На соревнованиях автомехаников работала «серебряный волонтер» Римма Некрасова, пенсионерка внимательно слушалась рекомендаций студентки – тим-лидера. Экскурсии для пожилых посетителей проводили волонтеры-студенты. Многие приходили с детьми и внуками. На территории фестиваля открылись и детские площадки, и турнир «Что? Где? Когда?» – для более возрастной аудитории. Посетителя сразу окружали современные технологии и модные новинки, такие как автоматы моментальной печати снимков или фото-шар. При этом в пространстве форума сочетались и продуманные зоны отдыха, и удобная инфраструктура.

          Участники чемпионата

          Впрочем, на чемпионат приехали и те, кто не только учится, но и может сам научить. 60-летний Булат Ибраев из Первоуральска начал трудовой путь с должности инженера Фрунзенского конструкторско-технологического института по кормоуборочным машинам. Теперь работает на Первоуральском новотрубном заводе. С 2015 года является мастером производственного обучения образовательной программы по подготовке рабочих кадров «Будущее Белой металлургии». И вот он решил принять участие в чемпионате.

          «Я в компетенции «электромонтаж» буду участвовать. У меня большой опыт в этом деле. Я уже пятый год выступаю на чемпионатах, дважды выигрывал региональный турнир, и вот отборочный выиграли. Теперь открыли такую компетенцию – решил выступить», – заявил газете ВЗГЛЯД Булат Ибраев.

          Ему нравится сама идея соревнований для пожилых.

          «Всегда охота поработать не только в качестве эксперта, но и в качестве соревнующегося попробовать свои силы,

          – пояснил участник чемпионата. – Я люблю это дело». Кстати, заканчивать профессиональную карьеру и уходить на заслуженный отдых он не планирует. «Я никогда не думал о пенсии, хотя я уже в пенсионер. Думал, что не доживу до нее, но вот дожил», – иронизирует Ибраев.

          Жизнь другого участника чемпионата, выпускника Московского авиационного института 51-летнего жителя Удмуртии Вячеслава Учанева связана с Чепецким механическим заводом. Сюда он поступил в 1990-м году на должность инженера-технолога в технологическую службу, занимающуюся разработкой и внедрением новых технологий, связанных с использованием станков с ЧПУ (числовым программным управлением). Сейчас он – наставник молодежи, регулярно приходит на завод. На чемпионате Учанев выступает в компетенции «Токарная работа на станках ЧПУ». 

          «Устраивать такие чемпионаты – это великолепная идея, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Ее надо развивать, привлекать как можно больше участников. Специалисты должны знакомиться, оценивать свои компетенции и набираться опыта».

          Учанев – профессионал своего дела, по его выражению, можно сказать, ветеран. «Поэтому я хочу участвовать в ветеранском движении», -  говорит он.

          Необходимо добавить, что работа для Учанева перекликается с его увлечением. Он ведет авиамодельный кружок. Его воспитанники –неоднократные победители различных соревнований по авиамодельному спорту, как республиканских, так и всероссийских.

          Наталья Шоломова – лаборант химического анализа 6 разряда на том же Чепецком механическом заводе. Участвует в компетенции «химанализ». «Это же интересно! – сказала она газете ВЗГЛЯД. – Почему же не участвовать, если это интересно? Этот чемпионат – и общение, и возможность показать свои знания, и посмотреть, как люди работают».

          Шоломова признается, что ей 51 год, но она собирается работать и после наступления пенсионного возраста. «Я свою работу люблю, она мне очень нравится. Лишь бы здоровье было!», – сказала Шоломова. А пока она не только успешно трудится, но и ведет активный образ жизни. Например, в свободное время Шоломова занимается зумбой – фитнес-программой на основе латиноамериканских танцев.

          Сверхзадача чемпионата

          Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне чемпионата один из его организаторов,  генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов заявил, что одной из задач мероприятия станет необходимость найти «эталон успешного человека». «Если проанализировать вакансии на профильных сайтах, то многие работодатели пытаются ограничить возраст. Но профессионализм, как мы знаем, от возраста не зависит», – говорил Уразов.

          «У нас есть талантливые дети, но на талантливых взрослых почему-то никто не обращает внимания. Потому чемпионат, надеюсь, позволит сломать устоявшийся социально-психологический барьер в нашем обществе», – сетовал Уразов.  Он пояснил, что имеет в виду:  российских работодателей есть некий психологический барьер, касающийся возраста.

          «Если проанализировать вакансии на профильных сайтах, то многие работодатели пытаются ограничить возраст. Но профессионализм, как мы знаем, от возраста не зависит. Профессионалом можно быть и в 12 лет, и в 80 лет. Кроме того, часто бывает так, что сотрудники в возрасте 50+ за счет опыта бывают более конкурентоспособными, чем их молодые коллеги», – сказал Уразов. Он также добавил, что в нынешнее время суть многих профессий постоянно меняется, к ним появляется все больше новых требований, и «в профориентации нуждаются не только дети, но и взрослые». «Если они хотят в рамках своей профессии повысить квалификацию или научиться чему-то новому, где им это сделать – большой вопрос», – отметил Уразов.

          На ваш взгляд

           
          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?


          Обсуждение: 150 комментариев
          В то же время руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов считает, что на сегодня «главный вопрос для граждан предпенсинного возраста – это вопрос выхода на рынок труда».

          «По нашей сверке, которую мы провели, в 343 тысяч предприятий есть граждане, которые в следующем году попадут в категорию предпенсионеров. И в большинстве случаев они останутся на своих рабочих местах, так как в этом заинтересованы предприниматели, потому что у них есть и опыт, и навыки», – пояснил Вуколов.

          Между тем, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Госдума в этом месяце одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива была внесена президентом в пакете с поправками к пенсионному проекту. А в конце августа президент России Владимир Путин предложил смягчение пенсионных изменений. Теперь женщинам предлагается выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.

          «Мы сейчас вместе с министерствами и ведомствами разрабатываем программу, которая позволит гражданам предпенсионного возраста получить возможность дополнительного обучения», – отметил Вуколов и добавил, что именно профессиональная переподготовка граждан позволит им в дальнейшем заниматься активной трудовой деятельностью.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............