На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план

В Москве стартовала подготовка к параду Победы. По поводу оправданности воздушной его части некоторые военные летчики выражают сомнение. Стоит ли вообще летать над столицей? Нет ли в этом потенциальной угрозы как для летчиков, так и для населения? И что должен делать летчик в случае нештатных ситуаций над центром многомиллионного города?

Как заявляют в Министерстве обороны, на параде в День Победы 9 мая в Москве впервые будут продемонстрированы сверхзвуковой опытный самолет Су-57 и беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар». В столице официально стартовала подготовка к параду в честь 73-й годовщины Победы. Первая репетиция парада намечена на 26 апреля, генеральная репетиция – на 6 мая.

9 мая давно уже превратилось в общенародный патриотический праздник, а парад стал значимой его частью. Проход военной техники 9 мая по улицам Москвы заметно усиливает психологический эффект от праздника. В Москве памятная колонна горожан, которая вслед за военными прошла год назад по Красной площади, насчитывала 850 тысяч человек, что на 150 тысяч больше, чем годом ранее. Рано утра вдоль улиц, по которым должна пройти бронетехника – танки, БТР и даже тягачи с баллистическими ракетами, выстраиваются тысячи людей. Особый восторг у горожан вызывает и воздушная часть парада. В воздушном строю на День Победы в прошлом году над Москвой пролетели 72 самолета и вертолета.

«Для зрителей нужно показать наши самолеты с лучшей стороны, как они летают, что они могут делать. Надо показать то разнообразие самолетов, которое есть в стране: начиная от больших транспортных машин и заканчивая учебно-тренировочными самолетами», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник ВВС, пилот I класса Валерий Морозов, бывший командир пилотажной группы «Стрижи», неоднократно участвовавшей в авиационной части парада.

Однако ряд авиаторов не одобряют как воздушные парады над центром столицы в целом, так и решение направить на парад новейшие Су-57. Порою звучат даже столь резкие слова, как «опасная авантюра».

«Подготовка к этим 10 минутам воздушного парада занимает два–три месяца, а то и больше, – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал авиации в запасе. – Можно было бы сказать, что это тренировка личного состава, что это учения. Но нет, пилоты упражняются в том, что на реальной войне вообще не понадобится, зато для пилотов это огромный стресс. Риск полетов над огромным городом очень велик, особенно потому, что в мегаполисе живет огромное количество птиц».

«Летать над городом на парадах на высоте в 200–300 метров, чтобы поймать птицу в движок? И что потом? Героически выпрыгнуть из самолета над миллионным городом?» – мрачно предрекает собеседник.

Ранее еще один источник газеты ВЗГЛЯД в авиаэкспертной среде, пожелавший откровенно высказаться на условиях анонимности, назвал участие самолетов в параде в принципе опасным: «Это, грубо говоря, авантюризм, который в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций – погодных, отказа техники – может привести к гибели людей, летчиков и машин». По его мнению, воздушный парад – это высокий риск и отвлечение ресурсов. «Вот «Руслан» какой-нибудь упадет на Москву – Кемерово нам покажется детским лепетом на лужайке», – говорил собеседник.

Критикующие воздушную часть парада собеседники газеты ВЗГЛЯД предпочли сохранить анонимность, что вполне объяснимо – по сути, они критикуют распоряжения вышестоящего руководства. Но согласны с ними не все их коллеги.

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Возражает, например, и Валерий Морозов. Риск выхода двигателя из строя или иной нештатной ситуации очень мал, говорит полковник. «Участвуют в основном многодвигательные самолеты», – подчеркнул летчик. Попадание птицы в двигатель самолета – распространенная причина ЧП, однако «в данном случае полет горизонтальный и всегда есть возможность лететь на втором двигателе», – пояснил Морозов. «Отрабатываются зоны, маршруты аварийных выходов из боевого порядка. Каждый летчик знает свои действия в случае возникновения нештатных ситуаций», – поясняет собеседник.

«Самый опасный гипотетический вариант – когда нештатная ситуация возникает на боевом курсе, уже перед Красной площадью», – отмечает Морозов. Предполагается, что в первую очередь требуется сохранить управляемость воздушного судна и совершить посадку при первой возможности. В случае с пилотажными группами «Стрижи» и «Русские витязи» место вылета – аэродром Кубинка в 61 км от Москвы. Общее время полета занимает около часа, но сам пролет над Красной площадью длится всего 30–40 секунд.

«В случае нештатной ситуации летчик выходит из порядка и следует по запасному маршруту на ближайший аэродром посадки», – поясняет Морозов. В случае Москвы ближайшими аэродромами можно считать, например, Остафьево (близ Южного Бутово) и Чкаловский в районе города Щелково. Географически ближайшим к центру Москвы является гражданский аэропорт – Шереметьево.

В разных странах по-разному оценивают риск участия в воздушных парадах над крупными городами. Например, боевые самолеты участвуют в парадах в Париже, Пекине, Дели и Пхеньяне. А вот в Казахстане воздушный парад на день Победы проводится вдали от столицы, на военном аэродроме Талды-Курган.

«Нештатные ситуации, просто исходя из теории вероятности, могут возникать в любом полете. Поэтому над большими населенными пунктами существуют ограничения. Мы над большими городами, над большими промышленными объектами, как правило, не летаем», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Маршрут над Москвой во время парада, подчеркивает Попов, учитывает возможность аварии.

«Например, истребители и вертолеты заходят в Москву со стороны Кубинки. Пролет идет над Москвой-рекой в районе Тушино, над малонаселенными районами, затем идут над Ленинградским проспектом, – пояснил Попов. – Как только заканчивается пролет, идет поворот и роспуск боевых пилотажных групп, как правило, в направлении Москвы-реки. Пролет идет в юго-восточном направлении, в сторону Нагатинского затона». Если самолеты отворачивают на аэродром Чкаловский, то уходят над парком Лосиный Остров – «таким образом минимизируется нахождение воздушных судов над жилыми кварталами».

«Есть отдельные «пятна безопасности», куда могут сесть вертолеты, в случае необходимости», – указывает Попов. В принципе, на таком «пятне» может совершить посадку и самолет – «но без пробега, то есть до разрушения, но минимизируя последствия нештатной ситуации», добавил собеседник.

При критической ситуации летчик должен направить самолет на водную поверхность, на пустырь или пятно лесного массива (в случае Москвы – на лесопарковую зону). Вариант катапультирования возможен, если самолет уже удалось отвести от жилого квартала или промышленного объекта.

Отметим, что если во время парадов ЧП уже давно не было, то катастрофы во время авиашоу случаются регулярно, и не только в России, но и за рубежом. Причем падали не рядовые, а лучшие летчики и на лучших, многократно проверенных машинах.

Так, в августе 2009 года во время тренировочного полета в рамках подготовки к авиасалону «МАКС» истребители Су-27 и Су-27УБ пилотажной группы «Русские витязи» столкнулись в воздухе. Один из самолетов рухнул на дачный поселок; погиб командир группы, заслуженный летчик России Игорь Ткаченко, другой летчик получил тяжелую травму. Погибла и женщина, находившаяся в дачном доме, были ранены еще четыре человека. А три года назад на «Армейских международных играх – 2015» вертолет Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты» едва не упал на скопление зрителей. Пилот, летчик первого класса Игорь Бутенко, увел вертолет, который, рухнув, загорелся; пилот погиб, штурман получил тяжелые травмы.

Бывший командир «Стрижей» Морозов считает, что вероятность ЧП во время подобных шоу выше, чем на парадах.

«На шоу другая специфика, нежели на параде, – подчеркнул Морозов. – На авиашоу идет выполнение пилотажа, сложных маневров, самолет летает на предельных режимах. Это полный форсаж, это фигуры пилотажа. То есть большая нагрузка как на летчика, так и на самолет. А на параде, по сути, мы имеем полет в составе группы по маршруту на определенной высоте, и такой сложной нагрузки на летчика и самолет нет. Основная задача – выдержать высоту, линию пути и выход на Красную площадь в строго заданное время».