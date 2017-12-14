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31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Британия незаконно вторглась на территорию России

Британия назвала досмотр российского борта обычной процедуройФото: Maxim Shemetov/Reuters
МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность

Генидиректор компании-собственника сгоревшего здания Юлия Богданова чувствует, но не признает свою винуФото: sledcom.ru/Global Look Press
В деле о пожаре в Кемерово появились шестой и седьмой арестованные фигуранты – обе женщины. Одна заявила, что чувствует вину за случившееся, но признавать ее на суде не собирается. Другая после пожара, по версии следствия, пыталась скрыться, улетев в Москву. Именно ее действия могли быть причиной того, что в бывшем здании кондитерской фабрики вообще появился торговый центр. У нее был личный мотив. Подробности...
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Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США

Негритянская Новая Африка должна была стать не просто республикой, а социалистической республикойФото: AP/ТАСС
Полвека назад США столкнулись с политическим кризисом, в сравнении с которым даже «перестройка» выглядит не столь впечатляюще. Тогда чернокожие объявили себя отдельной нацией, имеющей право на самоопределение в соответствии с уставом ООН. От США должна была отколоться новая Республика Новой Африки. И откололась бы, если бы не мощь тайных программ ФБР. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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          Генидиректор компании-собственника сгоревшего здания Юлия Богданова чувствует, но не признает свою вину   31 марта 2018, 13:00
          Фото: sledcom.ru/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          В деле о пожаре в Кемерово появились шестой и седьмой арестованные фигуранты – обе женщины. Одна заявила, что чувствует вину за случившееся, но признавать ее на суде не собирается. Другая после пожара, по версии следствия, пыталась скрыться, улетев в Москву. Именно ее действия могли быть причиной того, что в бывшем здании кондитерской фабрики вообще появился торговый центр. У нее был личный мотив.

          Гендиректор компании-собственника

          В Кемерово продолжают заключать под стражу подозреваемых по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Накануне следователи задержали Юлию Богданову, гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра. В субботу суд наложил на нее арест до 25 мая.

          «Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия (у нее есть загранпаспорт – прим. ВЗГЛЯДа), а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства», – заявил судья Кемеровского районного суда.

          Именно Богданова была ответственной за соблюдение противопожарных мер в ТЦ. По версии следствия, она не раз получала от подчиненных сообщения о неполадках в системе, но ничего не делала, чтобы их устранить, лишь занималась сдачей в аренду новых торговых площадей. Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

          Сама обвиняемая на суде до приговора заявила, что не собирается скрываться от следствия, будет оказывать содействие расследованию, и хотела бы остаться с семьей, где воспитывает малолетнего ребенка, а также попросила учесть состояние ее здоровья. Ее адвокат просил домашнего ареста.

          На суде Богданова назвала причину пожара. «Я думаю, это поджог, и видео в интернете подтверждает это», - сказала Богданова. На вопрос, кто это мог сделать, она уточнила: «Подростки, хулиганы, с которыми у нас были проблемы».

          Ранее следствие озвучивало две версии – замыкание электрики и «применение открытого огня», второе следствие считает наименее вероятным.

          А вот в том, что противопожарная система безопасности не работала «виноват подрядчик», заявила Богданова. По ее словам, последний раз сотрудники МЧС проверяли здание в мае 2017 года. У них были небольшие замечания относительно точности указанных телефонов.

          При этом гендиректор компании-собственника задания говорит, что чувствует себя виновной в гибели людей в «Зимней вишне»:

          «Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому что погибли люди, это ужасно, это дети»,

          – ответила она на соответствующий вопрос, добавив, что жалеет, что пожарные не пустили ее в здание помогать спасению людей.

          Однако признавать себя виновной Богданова, судя по словам ее адвоката, не намерена.

          Она утверждает, что «делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно», в течение двух лет «изо дня в день заботилась об этом», передает РИА «Новости».

          Богданова рассказала, что ее дирекция не получала каких-либо жалоб от охраны, но собиралась менять ее. «Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем», – предположила гендиректор.

          Экс-глава госстройнадзора

          Также в субботу следствие предъявило обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора Танзилии Комковой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), так как она, по версии следствия, не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания ТРК на месте бывшей кондитерской фабрики, передает ТАСС.

          Ее также арестовали до 25 мая.

          Следствие обвиняет подозреваемую в попытке скрыться. После пожара в торговом центре Комкова улетела в Москву, где ее арестовали и принудительно доставили в Кемерово. Выяснилось, что на второй день после пожара (26 марта) она взяла отпуск без содержания, а через три дня (29 марта) улетела в Москву «отдохнуть к подруге во время траура». У нее был куплен обратный билет на начало апреля, но билет был возвратным, то есть Комкова могла его сдать и не возвращаться в Кемерово, передает «Интерфакс».

          Следствие считает, что чиновница могла помочь в расследовании обстоятельств трагедии, но вместо этого после пожара Комкова улетела в Москву, и не сотрудничала со следствием.

          Сама Комкова уверяет, что от следствия не скрывалась, и не видит ничего противозаконного в том, что улетела в Москву. Сделала она это, чтобы показаться московскому врачу из-за стресса, вызванного трагедией. По ее словам, у нее был нервный срыв, так как она переживала трагедию, как и весь город. Если бы ей сказали, что ее будут вызывать для дачи показаний, она якобы осталась бы в Кемерово.

          Между тем, следствие полагает, что сгоревший торговый центр был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Причем, Комкову как инспектора Госстройнадзора обвиняют не в корысти и взяточничестве, а в том она затягивала с проверкой торгового центра в интересах собственного сына. Так как ее сын был сотрудником кондитерской фабрики и участвовал в проверке здания.

          «Комкова, не приняв мер по пресечению эксплуатации здания торгово-развлекательного комплекса, действуя в интересах своего сына, ... издала приказ о проведении итоговой выездной проверки, в котором уполномочила начальника отдела строительного надзора на проведение проверки соответствия объекта требованиям проектной документации. Этим же приказом Комкова предписала не привлекать к проверке экспертов, которые могли бы выявить допущенные нарушения при реконструкции объекта», – сказала судья Центрального районного суда Кемерова Инна Михайленко, зачитывая постановление о принятии к производству уголовного дела.

          Она пояснила, что начальник отдела строительного надзора, действуя по указанию Комковой, составил заключение, содержащее недостоверные сведения и разрешившее эксплуатацию ТЦ.

          В Санкт-Петербурге акции памяти прошли одновременно на Дворцовой площади (эту встречу организовали городские власти) и на Марсовом поле. После минуты молчания присутствующие на Дворцовой площади зажгли свечи, священники отслужили траурный молебен, сообщают петербургские СМИ. «Это не политическая акция – давайте встретимся без флагов и плакатов. Просто напомним сами себе, что мы – одна страна. И в радости, и в таком страшном горе», – призвали организаторы гражданской акции на Марсовом поле

          Таким образом, Богданова и Комкова стали шестой и седьмой фигурантками уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне». Ранее суд уже арестовал пять человек. В частности, арестована управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор «Кемеровской кондитерской фабрики» Георгий Соболев, руководитель «Системного интегратора», установившего систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне» Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александра Никитина, охранника, Сергея Антюшина  который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре. Ранее суд взял под стражу до 25 мая Надежду Судденок и Сергея Антюшина.


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