Настало время новой «нормальной» жизни

В чем заключаются главные итоги прошедшего года? Какое основное событие, явление, качество его характеризует – в приложении к жизни всей нашей страны, всего российского общества? Для понимания этого стоит вспомнить, какими мы были всего лишь пять лет назад и что произошло в 2014-м.

Прошел еще один год. Время подводить итоги.

2018-й – тот редкий случай, когда легко назвать самую значимую вещь, случившуюся в этом году в политике.

И, нет, это не изменение пенсионного возраста. В пенсионной реформе просто максимально ярко проявилось существо произошедшего.

В 2018 году окончательно завершился то удивительный и кажущийся уже почти нереальным этап, что вел свой отсчет от февраля 2014 года. Время национального возрождения, консолидации и мобилизации. Время подъема и сплочения вокруг главного. Время отложенных противоречий и мелких конфликтов, которые коробили своей ничтожностью перед лицом огромного вызова, что стоял перед Россией.

Он закончился, и вновь настало время нормальной жизни, острых и жестких дискуссий, неприятных решений и открытого выражения недовольства по их поводу. А главное – время работы, обычной повседневной рутинной и плановой работы.

Правда, есть одно радикальное отличие от той «нормальной» жизни, что осталась в 2013 году. У нас больше нет оправданий, что все происходящее как бы понарошку.

Тогда тоже строили дороги и мосты, сажали за коррупцию высокопоставленных чиновников, реформировали армию и проводили крупнейшие спортивные мероприятия. Но все это шло с припевом про то, что «Эта страна»(тм) обречена, ее захлестывает цунами нерешенных и нерешаемых проблем, ее привязанная к нефти экономика движется к своему неизбежному краху, никаких реальных позитивных изменений в России нет – и они невозможны. А значит, остается по максимуму воспользоваться выпадающими возможностями и употребить их в личных целях, свалив из России или устроив себе хоть сколько-нибудь комфортное существование тут.

Последние годы все изменили.

Теперь все по-настоящему – и никакие ссылки на заведомую бессмысленность и обреченность усилий не работают.

Россия – великая держава, у которой «Северный поток - 2», военная операция в Сирии, «Авангард» и по-прежнему лучший в мире балет. То, что она... то, что мы по-прежнему сталкиваемся с огромным количеством тяжелых проблем, дела не меняет – просто требует их решения.

И неважно, о чем речь – о мусорных полигонах, о безобразно ведущих себя чиновниках, о сохраняющейся зависимости отечественной экономики от нефти, о сложных социальных проблемах с заведомо отсутствующими простыми решениями или о тысячах иных вопросов.

Главное, что мы теперь точно знаем, что все эти бесчисленные проблемы – не приговор, а причина заняться их решением. Благо успешных примеров становится все больше с каждым днем.

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И это нормально – заниматься конкретным делом, спорить до посинения и быть недовольным начальством. Ненормально считать все перечисленное ненормальным, делать из этого глубокомысленные выводы об общей обреченности ситуации и оправдывать этим свое нежелание прикладывать усилия и что-либо менять.

Кстати, это касается не только России в целом, но и каждого из нас по отдельности.