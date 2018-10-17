Почему депутат Плетнева отказалась от борьбы с сайтами знакомств

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, заботясь о моральном облике и кошельках избирателей и желая оградить их от мошенников и мимолетных интимных удовольствий, предложила заблокировать сайты знакомств. Бурная реакция коллег и общественности заставила парламентария отказаться от своих слов.

«Мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало – давай, да?» – заявила Плетнева агентству городских новостей «Москва».

По мнению парламентария, россиян необходимо оградить от пагубных сайтов и приложений, чтобы они не попадались на удочку мошенников и аферистов, а также не допустить нежелательных последствий для женщин. Кроме сайтов знакомств депутат не жалует Всемирную паутину в принципе. Потому что «люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать». Общественность и коллеги настолько резко раскритиковали содержание заявления, что Плетнева отказалась от своих слов:

«Да не буду я давать никаких больше интервью журналистам. В связи с тем, что все переврете. Одно дала интервью, и уже переврали. Якобы я с таким-то предложением вышла. Я вообще про это даже не знала ничего», – заявила она радиостанции «Говорит Москва».

«Не важно, где ты встретишь свою любовь»

Коллеги Плетневой из Госдумы были не столь резки в критике сайтов знакомств и их влиянии на россиян. Например, замглавы комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД заявила, что любовь можно встретить где угодно:

«Рассказав тысячи мужских и женских историй с экрана, должна вам сказать, что совсем не важно, где и при каких обстоятельствах ты встретишь свою любовь. В интернете. В метро. В магазине. Если это твой человек, ты сразу это почувствуешь, доверься своему сердцу. Ну и XXI век на дворе!» – считает Пушкина.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что «в вопросах гендерных отношений нет простых решений», поэтому ситуацию с потенциальной опасностью сайтов знакомств и приложений нужно рассматривать комплексно:

«Заблокируем сайты – все то же самое будет, только будет так, как было во время семи миллионов лет эволюции Homo sapiens. Они же находили себе пару не в интернете. Другое дело, чтобы на такие сайты не привлекали несовершеннолетних, хотя этот вопрос остается открытым. Нет простых решений. Надо изучать подробно, но закрывать такие сайты – как прятать голову в песок, не больше», – считает политик.

Сторонников позиции Плетневой о блокировках сайтов и приложений корреспондентам газеты ВЗГЛЯД найти не удалось.

Дискредитация Госдумы

На заявление Плетневой отреагировали многие эксперты и представители подобных сайтов. Например, генеральный директор сайта знакомств Mamba Андрей Бронецкий назвал подобное предложение радикальным и объяснил, почему блокировка не спасет россиян от потенциальных встреч с аферистами:

«Эта позиция не только радикальна, но и ошибочна, поскольку та проблема, о которой говорит уважаемый депутат, была и до сайтов знакомств. Если их (сайтов) не будет, на проблему с аферистами это никак не повлияет», – заявил газете ВЗГЛЯД Бронецкий, уточнив, что на улицах российских городов тоже есть аферисты.

Представитель сайта знакомств подчеркнул, что чрезмерный контроль за посетителями любого подобного сайта или приложения неминуемо приведет к оттоку подписчиков, и они перейдут на другие, международные, сайты знакомств. Однако пока сайты исполняют российское законодательство, они не будут заблокированы.

В Общественной палате и в Совете по правам человека при президенте России Плетневу жестко раскритиковали.

Первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что Плетнева дискредитирует Госдуму и «забалтывает» серьезную повестку:

«Мне кажется, что ее заявления дискредитируют Государственную думу, но самое тревожное в этой ситуации то, что происходит забалтывание серьезного разговора о проблемах в сторону такого треша, на который все реагируют», – отметил Малькевич, предложив обращать внимание, в частности, на экстремизм в соцсетях и создание правового поля вокруг интернета.

На эту тему

Член СПЧ Иван Засурский предложил и вовсе отключить россиянам электроэнергию. Чтобы они не только не смогли подключить интернет, но не ходили по ночным клубам и не смогли смотреть ночные каналы:

«Но я не уверен, что удастся победить секс на одну ночь, возможно, наоборот – людям будет нечем заняться, и этот вид физической активности переживет новый всплеск. В общем, без отключения электричества ничего сделать не удастся», – пошутил Засурский в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД.