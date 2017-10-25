Оружие будущего сулит смертельные перспективы

Каждый новый год для рынка вооружений – это не просто подсчет новинок, но и определение трендов дальнейшего развития. Сейчас перед ведущими армиями мира открываются такие перспективы, от которых захватывает дух. Уже скоро винтовки будут стрелять без промаха, любой корабль сможет превратиться в авианосец, а роботы полностью подчинят себе небо.

Общая стратегия новых вооружений имеет четкое направление вне зависимости от страны-производителя: человек постепенно покидает поле боя, перемещаясь в теплые командные центры. На театре военных действий остаются только роботы, которыми люди управляют из-за кулис.

Писатели-фантасты не раз предсказывали, что следующая мировая война будет полностью роботизированной. К этому мы и идем.

Для снайпера по объявлению

Пожалуй, наиболее прорывная на сегодня технология в стрелковом деле – это снайперская винтовка, управляемая компьютером. Американская компания TrackingPoint наконец-то выпускает в продажу оружие, которое никогда не промахивается.

Работа снайпера – это такое же искусство, как игра на скрипке. Для удачного выстрела нужно учитывать скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность, качество боеприпаса, холодный ствол и бог знает что еще. Кроме того, необходимо иметь природный дар стрелка, чувствовать оружие «нутром». Поэтому будущий специалист долго и напряженно учится, отстреливает тысячи боеприпасов, тратит уйму времени – как своего, так и инструктора. Промахи во время операций, когда под пулю попадают ни в чем не повинные граждане, – это тоже часть опыта. А потом снайпер уходит на пенсию или его убивают. Снова затраты, тренировки, кандидаты...

Американские оружейники решили на всем этом сэкономить. Если ты почти слепой, но мечтаешь стать снайпером, то вот тебе винтовка с компьютером, стреляй на здоровье.

Такому «снайперу» достаточно выбрать цель, а дальше оружие само сделает все нужные поправки и произведет точный выстрел. Можно даже не заглядывать в прицел – достаточно установить на планшет специальное приложение, указать винтовке, в кого нужно попасть, и нажать на спуск.

Оружейники уверяют: любой человек с любым опытом стрельбы может без труда выбить цель за полкилометра от стрелка. Будет ли выстрел столь же успешен, если цель бежит, прыгает и петляет, разработчики тактично умалчивают, но скоро это выяснится экспериментальным путем.

Стоимость такой игрушки – от 22 тысяч долларов, но от заказчиков уже сегодня нет отбоя.

Следующим шагом в стрелковом деле наверняка станет винтовка, управляемая голосом. Достаточно будет развернуть ее в сторону противника и сказать, позевывая: убей их всех. Таким образом, научно-технический прогресс срывает с профессии снайпера флёр романтичности и ставит его в разряд водителя, а то и геймера.

Пластиковая дура

В народе говорят – «всех не перестреляешь», и это святая правда. Производители боеприпасов сообщают о нехватке меди для патронных гильз и томпака для оболочки пуль. Пока все бегали с винтовками и берданками, проблем не возникало. Но сегодня, когда у каждого солдата автоматическое оружие и он поливает из него, как из лейки, металла уже не напасешься. Планета Земля просто не в состоянии обеспечить патронные заводы медью. И это при том, что многие люди до сих пор не вооружены.

Оружейники предвидели это давно и заранее пустились в поиски. Например, создали гильзы из стали с медным или лаковым покрытием. Не подходит – лак выгорает, скалывается и попадает в механизм. Пробовали производить в принципе безгильзовые боеприпасы. Тоже не сошлось: они возгорались прямо в патроннике ствола. На помощь пришли искусственные материалы – гильзу сделали из полиамида. Материал доступен и всем хорош, но есть один недостаток – при температуре свыше 250 градусов по Цельсию он плавится. Расстреливая коробку из 200 патронов, ствол пулемета нагревается до 360 градусов, а 400 выстрелов разогреют его уже до 520. В настоящем бою пулеметчик бьет, не жалея патронов, так что гильзы из полиамида ему не предложишь.

В этом году оружейники США тестировали гильзы из другого пластика – полиимида. Его максимальная рабочая температура – 400 градусов. Пока что это приемлемый показатель, а со временем должны появиться более прочные материалы. Ученые над этим работают.

Пули также претерпят существенные изменения уже в ближайшем будущем. Поскольку создатели бронежилетов достигли в последнее время невероятных успехов и пули со стальным сердечником стали чем-то вроде гороха, производители боеприпасов собираются перевести вооруженные и полицейские силы на пули из специального сплава порошков карбида, вольфрама и кобальта. Такой сплав убьет многие хорошие бронежилеты вместе с людьми, которых они защищают.

Сделано в России

Важные изменения произошли и с российской бронетехникой. Неудобный БТР-80 наконец-то заменит его более современный собрат БТР-87.

БТР-87 (фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

Бронетранспортеры предназначены для доставки личного состава на поле боя – в этом их основное призвание. Но кто-то решил, что солдату мало просто помереть – он должен перед этим помучиться. Всякий, кто десантировался из БТР-80 через боковые люки в каске, бронежилете, с РПГ-18 за плечами, с автоматом в руках и под огнем противника, никогда этого не забудет. Воистину: узки ворота, ведущие в рай.

Главная особенность БТР-87 – люки десантного отделения находятся на корме. Они квадратные и из них можно более-менее свободно вылезти. При этом во время боя солдаты спешиваются под прикрытием всей машины.

В носу бронетранспортера слева находится отделение водителя, справа – двигатель. За двигателем – боевое отделение с поворотной башней. Командир машины сидит за водителем и обозревает обстановку в триплексы своего люка.

Машина вооружена башенной пулеметно-пушечной установкой. «Главный калибр» – 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемет ПКТМ 7,62 мм и нескольких дымовых гранатометов. В башне установлен комплекс средств наблюдения и наведения. В остальном БТР – он и в Африке БТР.

Еще одна российская новинка – бесшумный электроцикл ИЖ, презентованный концерном «Калашников». По сути тот же мотоцикл, только с электромотором. Согласно задумке разработчиков, эта машина должна очень понравиться силам спецназа (если дадут бесплатно, то понравится, конечно).

Электроцикл ИЖ (фото: Пресс-служба концерна "Калашников"/ТАСС)

В немецкой армии мотоциклы использовались для разведки, внезапного захвата мостов и переправ, захода в тыл противнику. На них врывались в города и деревни, сея панику среди неприятеля. Но бесшумный ИЖ больше похож на игрушку, на которой командир части может погонять на досуге.

Запас хода электроцикла на одной зарядке – 150 километров, скорость – 150–170 километров в час. Повис вопрос – куда на нем ездить в условиях реальной войны? С учетом возвращения в часть запаса хода хватит километров на 50, причем по дорогам. Но спецназ по дорогам не ходит, а по лесу или по горам на этом байке не наездишься.

Небо принадлежит роботам

Беспилотники сейчас не просто совершенствуются – меняется сама концепция их применения.

Все ударные дроны – это по сути беспилотные самолеты, поэтому им нужна взлетно-посадочная полоса. Если дрон – это тяжелая машина с вооружением на борту типа «Предатор», то и ВПП требуется приличных размеров – как под настоящий самолет. Теперь от самолетной концепции решили отказаться.

Концерн Northrop Grumman показал проект ударного БПЛА под названием Tern, первый прототип которого поднимется в воздух уже в 2018 году. Беспилотник Tern стоит на земле в вертикальном положении. Взлетает по-вертолетному. А затем ложится на крыло – и дальше летит уже как самолет. При этом его планируют вооружить так же, как и мощные «Предаторы» с «Риперами».

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ТТХ дрона Tern пока не заявлены. Можно предположить, что дальность его полета составит около двух тысяч километров. Основное место службы – Военно-морской флот, машина сможет взлетать с любого корабля. То есть любая американская посудина – хоть крейсер, хоть наливной танкер или контейнеровоз – можно превратить в ударный авианосец. Стоймя таких беспилотников можно разместить сколько угодно – только ракеты подноси с патронами.

БПЛА Tern пригодится и небольшим пехотным подразделениям, которые действуют в горах или в других районах со сложным рельефом. По сути, каждая пехотная рота может обзавестись собственной авиацией и больше не запрашивать авиаподдержку у вышестоящего штаба. Тем более что её не всегда допросишься.

Для самих ВВС США оружейники придумали одноразовых дронов-помощников. Все тот же концерн Northrop Grumman показал беспилотник Dash X. Этот многоцелевой БПЛА помещается в контейнере и подвешивается на самолет как боевая нагрузка. В случае надобности пилот ее отстреливает, беспилотник выпадает из контейнера, расправляет крылья, запускает мотор и приступает к выполнению задачи.

Скорость машины – 110 километров в час. Размах крыла – 3,65 метра. Продолжительность полета – 10 часов.

Dash X может нести любую полезную нагрузку. Умеет вести радиоэлектронную разведку, ставить помехи вражеским радарам, использовать тепловые ловушки, брать на себя вражеский огонь и так далее.

БПЛА Dash X (фото: northropgrumman.com)

Два прототипа Dash X командование ВМС США уже протестировало и осталось довольно. Во время испытательного полета беспилотники в режиме реального времени обнаружили цели и корректировали огонь. Уже известно, что в 2019 году этими одноразовыми разведчиками будут пользоваться пилоты F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler.

Командование США рассматривает еще одну интересную идею: превратить все списанные самолеты F-16 в беспилотники и передать их в подчинение пилоту истребителя пятого поколения F-35. Идея действительно оригинальная – в итоге каждая машина F-35 получит мощный эскорт из истребителей предыдущего поколения. Чтобы справиться с этим роем, потребуются большие усилия. По приказу главной машины F-16 могут первыми вступать в бой, прикрывать F-35 от ударов ПВО противника, проводить разведку боем.

В теории выглядит прекрасно, все преимущества налицо. Но чего можно ожидать в реальном боевом столкновении, ясно не до конца. Управлять своим истребителем и еще тремя–пятью другими одновременно человеческих мозгов не хватит, придется задействовать «искусственный интеллект» (назовем эти алгоритмы так), тем более что ракеты ПВО и вражеские истребители летают на сверхзвуке. Пилоту в такой ситуации проще перекреститься, отдать штурвал компьютеру и ждать где-нибудь на Мальдивах, когда зарплата упадет на карточку.