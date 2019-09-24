Грибы России – ядовитый или нет?

Сентябрь в России − пик грибного сезона. Это хобби продолжает набирать популярность, так как многие виды грибов в магазинах не продают, а представить без них русскую национальную кухню невозможно. Главное − это помнить, что грибник, как и сапер, ошибается только однажды. Сумеете ли вы отличить ядовитый гриб от съедобного?