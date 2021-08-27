Кто такая блогер Блиновская, которая нанимает для себя Собчак и Урганта?

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...

«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...
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Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
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  • 10-20 тыс. рублей

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Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
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    Кто такая блогер Блиновская, которая нанимает для себя Собчак и Урганта?

    		    27 августа 2021, 18:30
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Коуч, автор психологических онлайн-тренингов, бизнес-вумен, построившая свою карьеру в Сети – блогер с почти шестимиллионной аудиторией в Instagram, которая, как заявляет, помогает своим подписчикам воплощать желания в жизнь.

    Российская Instagram-блогерша, имеющая более 5,8 млн подписчиков, и автор ряда психологических тренингов Елена Блиновская родилась в селе Опарино Кировской области, а все свое детство провела в Ярославле. Там же поступила в университет им. П. Г. Демидова и выучилась на экономиста. Однако диплом ей пригодился - девушка решила стать мотивационным оратором, начав называть себя «практикующим психологом». На своем сайте блогер заявляет, что училась у мировых экспертов по личностному росту и лайф-коучей Энтони Роббинса, Джона Кехо, Джона Грея, Лиз Бурбо, Экхарта Толле.

    25 августа Блиновская потратила на празднование своего 40-го дня рождения более 119 миллионов рублей, о чем сообщила в сторис в своих социальных сетях. Юбилей проходил в пятизвездочной гостинице на Алтае. Гостями и приглашенными звездами стали такие фигуры российского шоу-бизнеса как группа «Звери», Светлана Лобода, рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) и Филипп Киркоров, а само мероприятие вела Ксения Собчак, которая опубликовала в своем Instagram фотографию со своим соведущим Иваном Ургантом. «Мы и легендарные Гримерки Алтая», – подписала журналист.

    Во время вечеринки именинница сменила несколько нарядов, а также выступила с танцевальным номером. Успех праздника оценила телеведущая Ксения Бородина, которая побывала на дне рождения Блиновской. Та рассказывает, что мероприятие считает удавшимся, о чем пишет в своем Instagram.

    «Лена большая умница и молодец, сумела сделать такую вечеринку, которая заставила всех любить нас и ненавидеть одновременно.

    Кто в ресурсе, тот радовался вместе с нами, кого захватила зависть и они даже в комментах и телеграмм каналах этого скрыть не смогли, значит мы все делаем правильно», – делится Бородина. #{video1}

    Кроме того, в день своего дня рождения Блиновская запустила акцию, в рамках которой попросила своих подписчиков отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника, пишет Lenta.ru. За час блогерша собрала от поклонников более одного миллиона рублей, который пообещала потратить на благотворительность или передать другому человеку. «Мы придумаем, как красиво его потратить, а пока – спасибо за ваши поздравления!», – написала Блиновская в своем сторис.

    Откуда у Блиновской столько денег на празднование своего юбилея? На данный момент она является автором одного из самых успешных отечественных онлайн-трененгов «Марафон желаний», который проводит регулярно с 2015 года. По оценке блогера Кирилла Диденок из Didenok Team, за все время в проекте поучаствовало более 150 тыс. человек. Forbes оценил общую выручку бизнеса Блиновской за 2020 год в 330 млн рублей, прибыль – в 200 млн. «Заниматься «личностным ростом» не так страшно, как пойти к психологу, потому что в нашей культуре стигматизирована психологическая помощь», - объясняет журнал востребованность тренингов Блиновской среди клиентов.

    О том, как именно проходят «занятия» пишет «РБКСтиль». Первая неделя марафона бесплатная, там люди определяются с тем, что желают и составляют список своих мечтаний. Все это время участники находятся под наставничеством Блиновской, активно получают от нее обратную связь. Далее следует платный курс из трех недель, где в зависимости от стоимости определяется, насколько интенсивны будут консультации автора. Как заявляется, участник, прошедший полный курс, обязательно сможет достичь всех своих намеченных целей.

    К слову, само словосочетание «Марафон желаний» блогер зарегистрировала как товарный знак ещё в 2018 году, а в январе 2020 года даже вышел одноименный фильм Дарьи Чаруши, в котором девушка Марина, имеющая 7 желаний, главное из которых – стать счастливой, спешит их исполнить, однако жизнь меняет ее планы.

     

    Помимо «Марафонов желаний» коуч Блиновская также устраивает и другие тренинги: «Отношения», «Предназначение», «Расширение финансового сознания», «Стань и получишь», «Свидание с телом».
     
     
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