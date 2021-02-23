Как в России получают звание генерала?

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23 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

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Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

Евросоюз «инстинктивно давит на санкционную «кнопку», заявили в МИД России YVES HERMAN/REUTERS
Евросоюз, вопреки предостережениям главы МИД Сергея Лаврова, объявил о планах ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, в ЕС намерены перейти к трехступенчатой модели отношений с Москвой. В чем заключается суть этой модели, кого именно могут затронуть новые санкции и чем это обернется для российско-европейских отношений? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    Как в России получают звание генерала?

    		    23 февраля 2021, 20:00
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Накануне 23 февраля, Дня защитников Отечества, президент Владимир Путин присвоил генеральские звания сразу 62 представителям различных силовых структур. В Вооруженных силах большие звезды на погоны получили 22 человека, получили повышение в званиях и представители Росгвардии, МВД, ФСИН, ФТС и МЧС. За какие заслуги в России присваивают генеральские звания? Общее правило, если коротко, таково: звание должно соответствовать должности. Если получил генеральскую должность – за этим должно последовать и генеральское звание.

    Присвоение генеральского звания – едва ли не самый важный рубеж в карьере представителя силовых ведомств после окончания профильного училища (военного или иной силовой структуры). Мало кто из служивых людей достигает этой вершины карьерной лестницы. Стать из лейтенанта полковником – вполне решаемая задача для дисциплинированного и толкового офицера Вооруженных сил, можно даже сказать, что это обычный карьерный путь. Но вырасти из полковника в генералы (высшие офицеры) означает переход на принципиально иной уровень, и это уже по плечу далеко не каждому.

    Для приобщения к касте высших офицеров ВС РФ нужны и значимые служебные достижения, и высокий профессионализм, и хорошие отношения с сослуживцами. И, конечно, имеет значение и простое везение. Даже опытные, много лет отслужившие офицеры порой не всегда досконально знают, как и по каким принципам происходит процедура отбора кандидатов на присвоение звания генерала.

    Количество генералов в Вооруженных силах (как и в других силовых структурах) четко ограничено и регламентировано. Существуют нормативы, согласно которым строго определенное количество высших офицеров должно соответствовать количеству военнослужащих, которыми они должны командовать. Если сильно упрощать, то (на примере Сухопутных войск) один генерал командует дивизией – то есть примерно десятью тысячами человек. Точные данные о количестве генералов не публикуются, но принято считать, что в Минобороны, например, их около тысячи. Иначе говоря, если некоему полковнику присвоено звание генерала, это означает, что незадолго до того некий генерал ушел на пенсию.

    Впрочем, если первую генеральскую звезду (звание генерал-майора) получить исключительно сложно, то две звезды (звание генерал-лейтенанта) и даже три (генерал-полковника) – при успешном прохождении службы в дальнейшем вполне достижимы. Если, конечно, претендент соответствует необходимым служебным критериям. Все дело в том, что общее количество генералов при таком повышении в звании не увеличивается.

    Принципиальное отличие звания генерала от иных, более низких офицерских званий в Вооруженных силах заключается в том, что офицера в состав генералитета может включить своим решением только глава государства – то есть это прерогатива политического руководства страны. Тогда как звания от лейтенанта до полковника присваиваются внутри силовых ведомств. Несколько раз в год, в преддверии крупных государственных праздников (например, того же 23 февраля) президент издает соответствующй указ. В нем поименно перечисляются представители силовых ведомств, которым глава государства присваивает генеральские звания. И какое именно будет это звание – от генерал-майора до генерала армии – зависит от должности, которую занимает военнослужащий.

    Скажем, командир дивизии почти наверняка получит звание генерал-майора, но генерал-лейтенанта ему уже не присвоят – не по чину. Точно так же никогда не стать генерал-майором начальнику штаба дивизии и ходить ему в полковниках, пока не станет командиром дивизии.

    Возьмем конкретный пример с нынешним присвоением звания генерал-полковника Сергею Кузовлеву. Свой путь к звездам Сергей Юрьевич начал в 1990 году, окончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) и получив лейтенантские погоны. Прошел все ступени военной службы и звание генерал-майора получил в 2014 году в должности начальника штаба 58-й армии Южного военного округа. Генерал-лейтенанта ему присвоили в 2017-м, когда уже командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией. В этом же звании он оставался и в должности начальника штаба–первого заместителя командующего войсками ЮВО. С ноября 2020 года Кузовлев возглавляет Группировку войск Вооруженных сил РФ в Сирии, а эта должность приравнена к командующему военным округом и является генерал-полковничей.

    К слову, звание «генерал-полковник», равно как и «генерал армии» в России являются пожизненными и «государственными». Их обладатели помимо льгот и повышенной пенсии даже после выхода в запас или отставку (предельный срок службы 65 лет) имеют право на пользование служебным автомобилем (существует лимит на расход топлива), а также в их распоряжении находится адъютант/порученец. Сохраняется за «трехзвездными» генералами и служебные квартира и дача, но, как правило, их либо приватизируют ещё во время службы либо строят/покупают новые. У имеющих воинские звания «генерал-майор» и «генерал-лейтенант» никаких подобных льгот нет.

    Из нынешнего списка присвоения новых званий, а это помимо Сергея Кузовлёва пять генерал-лейтенантов, два вице-адмирала (соответствует армейскому званию «генерал-лейтенант»), 11 генерал-майоров и трое контр-адмиралов (соответствует армейскому званию «генерал-майор») все военнослужащие получили новые звезды согласно занимаемым должностям.

    При присвоении генеральских званий учитываются и заслуги в военной службе и, естественно, образование. Не обязательно окончить академию Генерального штаба, но вот профильную академию, например, Общевойсковую им. Фрунзе или Военно-морскую им. Кузнецова – обязательно. Не закончивший академию не имеет шансов стать генералом (а чаще всего – и полковником). И, скажем, получивший сейчас звание вице-адмирала Андрей Вернигора при его нынешней «не военной» должности руководителя департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа заканчивал Военно-морскую академию, проходил службу на подводных лодках Тихоокеанского флота, а потом окончил еще и Финансовую академию при правительстве РФ.

    Есть и требования о выслуге лет в соответствующей должности. Как гласит важнейший в этом вопросе документ – Положение о порядке прохождения военной службы – воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослужащему по истечении не менее двух лет его военной службы в предыдущем воинском звании и не менее одного года в занимаемой воинской должности (должности), подлежащей замещению высшими офицерами. Все должности в Вооруженных силах всегда занимают офицеры в двух званиях – в более низком, в котором этого офицера на данную должность назначили, и в более высоком, которое присвоили офицеру после нахождения на этой должности. То есть на должности генерал-лейтенанта не менее года должен, по задумке, прослужить некий генерал-майор – и лишь затем получить повышение в звании.

    Однако формулировка «может быть присвоено» – разумеется, не дает никакой гарантии, что присвоено будет и в строго определенный срок. Полковник может прослужить на генеральской должности и два года, и три, и четыре, и все равно не дождаться представления на повышение в звании. Причем не дождаться никогда, вплоть до ухода на пенсию. Кто по причине неуспешного исполнения обязанностей, кто за дисциплинарные проступки, а кто и по иным причинам – в том числе из-за отсутствия того везения, о котором шла речь выше.

    А бывают и иные случаи – офицер прослужит на новой должности всего несколько месяцев и сразу оказывается в списке представленных. К примеру, Сергей Кузовлёв получил генерал-майора буквально через месяц после назначения на должность начштаба армии, однако до этого он почти девять лет проходил в звании полковника и командовал бригадами, что не открывало путь к звездам.

    От чего возникает такая разница? Некоторые ответы могли бы дать представители кадровых служб силовых ведомств. Кроме того, представления на повышение в званиях делаются непосредственным начальством военнослужащего. Все нынешние новоиспеченные и повышенные генералы в присвоении очередных званий в какой-то степени зависят от своего начальства и вышестоящего командования. Впрочем, коль они были назначены на должности, которые подразумевают лишнюю звезду на погонах, значит отношения с начальством у них выстроены нормальные. А повышение в звании – это и форма поощрения, и стимул для дальнейшей добросовестной службы.

    В иных силовых структурах ситуация с присвоением генеральских званий в целом схожа с Минобороны.

    Там они являются специальными, как например, в МВД, где называются «генерал-майор полиции» или «генерал-майор внутренней службы», генералы внутренней службы есть и в Государственной противопожарной службе, а также во ФСИН. В ФТС специальные звания звучат как «генерал таможенной службы». В Следственном комитете и прокуратуре существуют звания «генерал юстиции».

    В войсках национальной гвардии РФ и у военнослужащих Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий воинские звания приравнены к армейским. Здесь можно вспомнить и звание генерала армии Сергея Шойгу, которое он получил еще на посту главы МЧС и при назначении министром обороны ему не пришлось его менять.

    А вот глава Чечни Рамзан Кадыров имеет сразу два генеральских звания – в 2009 году погоны генерал-майора МВД ему вручил президент Дмитрий Медведев, а в прошлом году уже звание генерал-майора Росгвардии ему присвоил президент Владимир Путин. К слову, в 2020 году накануне 23 февраля генеральские звания были присвоены 84 представителям разных силовых структур. Здесь можно лишь сказать, что это право президента – «академиев»-то Рамзан Ахматович не заканчивал.

    Впрочем, в генералах у нас ходят и другие представители «гражданских» профессий. Например, когда 20 января 2021 года Михаил Бабич был назначен заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, президент Путин отдельным указом присвоил ему и звание «генерал-майор». Михаил Викторович имеет военное образование – в 1990 году он окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, однако в 1995-м уволился и ушел в коммерцию, а потом поступил на государственную службу. Бабич занимал множество различных должностей, был даже послом в Белоруссии и депутатом Госдумы, но отношения к Вооруженным силам они не имели. За пять лет службы в армии он дослужился до звания капитана и остальные воинские звания мог получить лишь как офицер запаса. Отмечается, что его новая должность находится «на грани дипломатического, экономического и силового направления». Подразумевает ли она присвоение генеральского звания – не уточняется. Его начальник – глава ФСВТС Дмитрий Шугаев является действительным государственным советником 3-го класса, что соответствует воинскому званию «генерал-майор», но военные погоны не предусмотрены.


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