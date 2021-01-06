Как провести сочельник и Рождество?

Запах хвои и праздничных блюд, разноцветные гирлянды и колядки: такой должна быть атмосфера на сочельник, предваряющий Рождество Христово – один из важнейших праздников, который с нетерпением ждет весь православный мир.

Сочельник приходится на завершающий день рождественского поста и считается днем духовного приготовления к празднику. По традиции, верующие ничего не едят весь день 6 января, кроме сочива – размоченных зерен пшеницы с медом и фруктами. И только с зажжением в небе первой звезды вся семья садится за праздничный стол, чтобы отведать 12 – по количеству учеников Иисуса – постных рождественских блюд.

На стол традиционно ставят кутью, узвар (компот из сухофруктов), голубцы с картошкой, рыбу, квашенную капусту и запеченные яблоки. На Рождество принято печь пирожки, в один из которых кладется монетка. Тому, кто ее найдет, весь год будет сопутствовать удача. При этом разнообразные мясные блюда и крепкие напитки появляются на столе уже 7 января.

В память об умерших родственниках зажигают свечу и читают молитву «Отче наш». Также, согласно обычаю, в былые времена хозяин приносил в дом сноп ржи или пшеницы, который ставили в углу стола под иконами. Это так называемый дидух, олицетворяющий благополучие и достаток семьи.

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Молодежь на Рождество может колядовать. Дети и подростки, по обычаю, вечером отправляются по соседним домам, где поют песни – колядки, в которых славится Иисус Христос. В ряде стран Восточной Европы, например, на Украине, устраиваются театрализованные уличные представления.

Считается, что в ночь на Рождество следует распахнуть все двери и окна, чтобы впустить в дом праздник. Гадать на праздник нельзя, но если очень хочется узнать свое будущее – лучше выбрать самые безобидные ритуалы. Например, в ночь на Рождество юные девушки по традиции кладут под подушку гребешок со словами: «Суженый-ряженый, причеши мне голову». Кого девушка увидит во сне, тот и будет ее женихом.

Священники говорят, что в Рождество Христово нельзя делать то, что обычно называют увеселительным мероприятием. Также не рекомендуется превращать Рождество в кулинарный праздник. Главное в этот день – насытить себя и близких духовной радостью и надеждой на все лучшее.

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