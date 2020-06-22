Кто и почему собирается запретить эскимо?

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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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              Кто и почему собирается запретить эскимо?

              		   22 июня 2020, 17:25
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

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              19 июня американская компания Dreyer's Grand Ice Cream, владелец прав на производство мороженого эскимо в США, объявила о ребрендинге своего продукта – он сменит название, а из его рекламы исчезнет мальчик-эскимос. И все это – в рамках кампании по борьбе с расовой несправедливостью, охватившей Америку и Европу.

              «Мы стремимся быть частью решения проблемы расового неравенства, поэтому мы признаем, что этот термин является уничижительным», – заявила глава маркетинговой службы Dreyer's Элизабелл Маркес. 

              Здесь надо сразу пояснить – в английском языке эскимо (eskimo) означает по факту и мороженое (в сочетании со словом pie, «пирог»), и непосредственно эскимоса, поэтому, в отличие от России, в США и Канаде между этими словами можно провести прямую даже лингвистическую параллель. Только вот немалое число коренных северных народов Аляски, Гренландии, Канады и России до сих пор сами называют себя эскимосами, и не видят в этом термине ничего оскорбительного. 

              И на самом деле, этимология этого термина довольно безобидна. Расстраиваться можно разве что из-за слишком общих коннотаций, поскольку слово «эскимос» объединяет в себе несколько живущих на Севере этнических групп, преимущественно инуитов (живут в Северной Америке) и юпиков (частично на Аляске и на Чукотке). То есть эскимос значит примерно то же самое, что и индеец – без уточнения, чероки он или навахо.

              Что же касается истории возникновения термина, то здесь до недавних пор было три распространенных версии. Первая касалась церкви. Впервые прибывшие в Америку европейцы столкнулись с северными племенами еще в XVI веке, и поскольку в то время значительное место в жизнедеятельности колонистов занимало миссионерство, то и эскимосов якобы прозвали так из-за созвучия с латинским excommunicati, то есть «отлученные». Эту теорию антропологи, правда, давно отбросили. 

              Миф о негативных коннотациях термина вышел из второй версии его происхождения – еще не так давно считалось, что «эскимосами» северные племена фактически обзывали индейцы оджибве, имея в виду «пожирателей сырого мяса». Кухня эскимосов действительно включает в себя различные блюда из сырого мяса, и якобы колонизаторы, желая подчеркнуть более низкий статус северян, быстро подхватили у индейцев этот термин, и стали употреблять его повсеместно. От этой версии ученые тоже в последнее время отказались. 

              Сейчас наиболее правдоподобным считается вариант с происхождением слова из языка северных индейцев инну, живших и продолжающих жить почти исключительно на территории современного Квебека в Канаде. Они называли местных инуитов словом, созвучным французскому esquimaux, и значило оно «плетущий снегоступы». Тем самым они отмечали один из характерных признаков эскимосов – наличие снегоступов, без которых передвигаться по снежным равнинам им было бы затруднительно. Снегоступы северные племена традиционно делали из сухожилий своих оленей, которые они натягивали на деревянную раму овальной формы. Так что никакого негатива в слове «эскимос», как теперь считается, нет.

              Большинство этносов имеет собственные самоназвания – и юпики, и инуиты, и алеуты. И практически во всех случаях эти слова значат просто «люди» или «настоящие, истинные люди». В то же время это не мешает отдельным племенам называть себя и эскимосами тоже.

              Что касается мороженого, то и в его истории нет никаких скандальных пятен – производство в 1922 году запустили в США эмигрант из Дании и местный шоколадный магнат, никаких агрессивных и оскорбительных рекламных кампаний у эскимо не было, хотя они и не требовались – спрос сразу был огромен. Единственное – на плакатах Eskimo Pie – «эскимосского пирога» – был изображен мальчик-инуит, но его образ скорее просто пояснял название мороженого. 

              Нынешний ребрендинг на самом деле мало связан с этимологией слова «эскимос», он исходит прежде всего из все возрастающих попыток коренного населения Канады отстаивать свои права. Летом 2019 года в стране был опубликован доклад, касающийся положения в обществе коренных народов – прежде всего северных, в том числе инуитов. Публикация вызвала огромный общественный резонанс – выяснилось, что статистика преступлений за последние 30 лет говорит о том, что женщин из числа коренных жителей в Канаде похищали и убивали в 12 раз чаще, чем остальных. Авторы доклада впервые на столь высоком уровне – а исследование было сделано по заказу правительства – заявили, что все это – результат глубоко укоренившегося колониализма в стране, вылившегося в ни много ни мало «геноцид коренного населения». Иными словами, потомки приехавших на континент несколько веков назад европейцев точно так же относятся к аборигенам, как и их предки – то есть как к людям второго сорта, которых можно унижать, убивать и насиловать. Правозащитники утверждают, что процесс этот длится уже несколько столетий, и конца ему не видно, поскольку власти страны не только, по их мнению, бездействуют, но и потворствуют постепенному уничтожению коренных народов. 

              Во всех этих докладах нет ни слова жалоб на термин «эскимос». При этом канадские власти решили отказаться от него в официальных документах еще в начале нулевых, прежде всего с целью уйти от более общих названий народностей к более конкретным. И вот в 2020-м этот факт, подхваченный потоком массовой борьбы за расовое равноправие и против различного рода «геноцидов», пришелся как нельзя кстати. Так слово эскимос из обычного стало неполиткорректным. В том числе в США.


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