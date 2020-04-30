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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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              Какими препаратами лечат пациентов с COVID-19?

              		   30 апреля 2020, 18:00
              Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

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              Их огромное количество. Но есть и несколько основных.

              COVID-19 – болезнь новая, и специализированных лекарств от нее пока нет, их лишь разрабатывают. В связи с этим медикам приходится экспериментировать, пробуя различные схемы лечения и различные препараты, предназначенные для других болезней.

              При этом нужно понимать, что далеко не всегда есть универсальный рецепт, который позволит выздороветь абсолютно всем пациентам. Все слишком сильно зависит от состояния человека – у кого-то диабет, у кого-то неважно с сердцем, особый подход нужен и к беременным. Все эти нюансы могут привести даже к летальному исходу, если препарат был выбран неверно.

              Но поскольку нынешнюю ситуацию в мире иначе как форс-мажором не назвать, действовать приходится быстро, в том числе и ученым. И в том, что касается разработки вакцин, и в клинических испытаниях уже существующих препаратов на больных COVID-19. Разрешения на использование приходится выдавать быстро, поскольку ситуация того требует. 

              Результат – огромное количество экспериментальных методик лечения. ВОЗ, к примеру, ведет подсчет применяемых по всему миру препаратов. По состоянию на 28 апреля их число сильно превышало сотню. 

              Есть даже довольно удобная и наглядная «ковид»-база, куда стекаются данные обо всех исследованиях различных методик лечения. Пока их там 506. 

              С заметным отрывом лидирует «антималярийная» терапия, затем идут антивирусные и антиретровирусные препараты, затем – переливание плазмы крови с антителами переболевших. Есть и множество смежных комбинаций. 

              Все сильно зависит от степени тяжести пациента. Если больной «средний», ему, согласно общей статистике, чаще назначают антивирусные и антиретровирусные препараты – как правило, это комбинация лопинавира с ритонавиром, стандартного лекарства для ВИЧ-инфицированных. Для больных COVID-19 дозировка составляет 400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира каждые 12 часов в течение 14 дней. 

              Есть еще тоже довольно популярные сейчас фавипиравир, рибавирин, умифенавир. И плюс самый обсуждаемый сейчас препарат – ремдесивир, пока нигде не лицензированный американский препарат для борьбы с Эболой. Его испытывают с начала года, и вот 29 апреля появились промежуточные результаты, довольно многообещающие. Веса им придали слова главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи – выступая на брифинге в Белом доме, он заявил, что препарат действительно серьезно ускоряет восстановление пациентов. Так что теперь ожидается, что FDA, местное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выдаст лицензию на использование ремдесивира. В критической ситуации, в которой США оказались с их миллионом инфицированных, это может быть вполне оправданным шагом. 

              В целом же пока стандартные процедуры медикаментозного лечения больных COVID-19 не сильно отличаются в разных странах – даже при том, что сейчас границы между экспериментальными и проверенными методами несколько стерты ввиду элементарного отсутствия последних. В России рекомендованная Минздравом схема выглядит так.

              Что дают больным с легкими симптомами

              Гидроксихлорохин и хлорохин – эти два противомалярийных препарата основные. Но у них есть немало побочных эффектов, например нарушение сна, анорексия. Также они противопоказаны пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, беременным, «сердечникам». 

              Гидроксихлорохин дают по 200–400 мг дважды в день в течение шести дней. Вот как в Минздраве описывают свой выбор: «Среди препаратов, представляющихся перспективными для лечения COVID-19, следует отметить группу противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Эти препараты используются для терапии малярии и некоторых других протозойных инфекций. Механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов их воздействия на COVID-19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации. В небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего». 

              Азитромицин, к слову, это антибиотик. Исследования об эффективности его связи с гидроксихлорохином впервые появились в середине марта, занималась ими группа во главе с известным французским вирусологом Дидье Раулем. Считается, что именно его работы вдохновили Дональда Трампа заявить о пользе гидроксихлорохина в борьбе против COVID-19. После слов президента несколько человек в США решили пойти на самолечение, выпив немного таких таблеток. И в итоге скончались. Что же касается работ группы Рауля, то научное сообщество их не приняло – где-то была слишком маленькая выборка, где-то – неоднозначные результаты.

              Но нелегко отказываться даже от такого рода терапии на общем безрыбье эффективных методов лечения, так что в России она используется.

              Что дают при средних и тяжелых симптомах

              Те же самые антималярийные средства. Азитромицин, кстати, добавляется уже как раз на этапе появления более серьезных симптомов. 

              Если же у пациента были противопоказания или его состояние все равно ухудшается, Минздрав рекомендует переходить к другим препаратам. В частности, к лопинавиру/ритонавиру, которые, согласно нескольким исследованиям, препятствуют распространению частиц SARS-CoV-2 в организме. К ним добавляют интерферон бета-1b, применяемый обычно при рассеянном склерозе, и в отдельных случаях – барицитиниб, препарат против артрита.

              Что дают при критическом состоянии

              Все то же самое, только ко всем схемам добавляется еще тоцилизумаб или сарилумаб, он при необходимости заменяет барицитиниб – все они применяются в лечении артрита. 

              Главный вариант здесь – гидроксихлорохин + азитромицин +/- тоцилизумаб (сарилумаб). 

              Запасные: мефлохин + азитромицин +/- тоцилизумаб (сарилумаб) или

              лопинавир/ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b +/- тоцилизумаб (сарилумаб).

              И напоследок, если вообще ничего больше не помогает, Минздрав рекомендует попробовать лопинавир/ритонавир с гидроксихлорохином и тоцилизумабом. 

              При этом в тех же рекомендациях ведомства говорится, что смешивать лопинавир/ритонавир с гидроксихлорохином не стоит.

              Допускается также применение плазмы крови переболевших, но каких-либо конкретных показаний к ее использованию в России еще не выработано.

              Работают ли все эти методы лечения

              Совсем не факт. Практически на каждое исследование с позитивными выводами можно найти одно или несколько опровергающих эти данные. К примеру, несмотря на все хвалебные отзывы в отношении ремдесивира, основанные, кстати, преимущественно на публикациях его непосредственного разработчика, есть и мнение китайских ученых, не заметивших разницы между ним и плацебо.

              29 апреля была опубликована работа международной группы ученых, попытавшихся проанализировать эффективность 19 наиболее часто применяемых препаратов против COVID-19. Среди них были и ремдесивир, и гидроксихлорохин, и мефлохин, и лопинавир/ритонавир. Более-менее неплохо показал себя только ремдесивир, 68% пациентов после его приема пошли на поправку. Гидроксихлорохин отметился позитивным эффектом, но только при приеме за час до попадания инфекции и при практически смертельных дозах. Остальные же лекарства не смогли защитить клетки организма от гибели после заражения SARS-CoV-2. 

              В целом ученые не рекомендовали использовать ни один из препаратов, слишком велики оказались риски для здоровья пациентов. Но альтернативы, похоже, пока нет. Американский институт здоровья, например, ругает методику, основанную на гидроксихлорохине и лопинавире/ритонавире, но альтернатив не предлагает.


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