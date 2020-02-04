Нужно ли носить маску для защиты от коронавируса?

Китайский коронавирус сыграл на руку производителям медицинских масок, и не только в России. Дефицит наблюдается и на крупнейших онлайн-маркетплейсах, и просто в аптеках по всему миру, цены тем временем растут. В интернете уже появились видео с огромными очередями, выстроившимися за масками в Китае. Только вот нужны ли они?

Какие маски бывают

Всего есть три основных вида:

– тряпичные маски, то есть хлопковые, тканые – марлевые входят как раз в эту категорию. Этот вид масок был популярен ранее, до использования полимеров. Собственно, хлопковые или марлевые маски использовать нельзя – несколько лет назад ученые доказали, что толку от них, тем более против современных вирусов, нет никакого. И более того – их пористый материал мало того, что не блокирует выход или поступление влаги, так еще и накапливает в себе бактерии;

– обычные трех– и четырехслойные медицинские маски. Как правило, делятся на два подвида – бумажные (на основе вискозы или целлюлозы) и полимерные. Бумажные специалисты использовать не рекомендуют – от респираторных заболеваний они точно не защитят. Полимерные маски обычно состоят из нескольких слоев материалов вроде спанбонда, термобонда и мельтблауна – разбираться в них нет особого смысла, поскольку их чаще всего используют совместно, а уровень защиты у различных комбинаций примерно схож, отличаться могут лишь тактильные ощущения. То есть какие-то будут более приятны коже, какие-то – менее. Все зависит от материала, который будет на нижнем слое. Принцип работы таких масок довольно прост – в их центре находятся фильтрующие слои, не пропускающие бактерии, вирусы и различные жидкости. На упаковке также может быть указан показатель Дельта Р – чем он выше, тем лучше защита, но ниже пропускаемость воздуха. Дышать в таких будет сложнее. Оптимальным считается показатель 1,7-1,9.

– медицинские респираторы стандартов N95, N99, FFP2, FFP3. Именно этот вид рекомендуют использовать медицинскому персоналу. В них попросту больше защитных слоев – наряду со спанбондом и мельтблауном может присутствовать и угольный фильтр. Но и в их эффективности есть сомнения. Исследования показывают, что такие респираторы помогут защитить человека лишь вкупе с другими средствами защиты – очками, перчатками и прочим. Сами по себе они не так действенны.

Есть ли в масках смысл

Здоровым людям маску носить почти бессмысленно. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что такие маски могут быть эффективной защитой – они недостаточно плотно прилегают к коже и не закрывают глаз, в слизистую которых может проникнуть вирус. Кроме того, в Организации считают, что их использование может создать ложное ощущение безопасности – и человек откажется на этом фоне от постоянного мытья рук, например.

Единственное, чем они помогут здоровым людям – это защитят их от прямого контакта с биологическими жидкостями. И поэтому-то ВОЗ все же рекомендует надевать их в больницах и просто местах большого скопления людей – где кто-либо может случайно кашлянуть или чихнуть вам в лицо. Тем же объясняется и кажущееся на первый взгляд противоречие – всем врачам строго рекомендуется носить не только маски, но и перчатки, очки, защитные костюмы. Они здоровы, но вероятность прямого контакта с больным коронавирусом у них куда выше, чем у всех остальных. Есть отдельные химики, уверенные, что же оптимальный вариант – полнолицевые маски, напоминающие противогаз, где под защитой будут не только рот с носом, но и глаза. Вот только вряд ли кто-то рискнет в бытовой ситуации, будучи здоровым, ходить в таких.

«Используйте маску только если у вас появились симптомы коронавируса (кашель или чихание), либо если вы ухаживаете за уже заразившимся», – пишет ВОЗ.

Однако всем заподозрившим у себя коронавирус рекомендуется сразу же обратиться к врачам. Так что в идеальной ситуации, если бы все строго соблюдали рекомендации ВОЗ, на улицах вообще не было бы людей в масках – больные должны сидеть в них в больницах или направляться туда, здоровые – попросту не надевать. Но по факту ситуация, конечно, иная.

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Как использовать и утилизировать маску

Если вы решили, что маска вам все же нужна, то есть два основных правила – почаще их менять и, меняя, снимать за резинки. Вот остальные рекомендации ВОЗ:

– перед использованием помыть или продезинфицировать руки;

– надеть маску максимально плотно, не оставляя зазоров между ней и кожей;

– не трогать ее руками во время использования (до 2 часов или сильного увлажнения). Дотронувшись, сразу вымыть руки;

– снимать маску нужно, прикасаясь к резинке, не трогая основной поверхности;

– чтобы утилизировать, заверните ее в пакет, завяжите его и выбросьте. Затем вымойте руки.

Можно ли использовать одноразовые маски повторно?

Вообще нет, на то они и одноразовые. Запрещает это и ВОЗ. Однако если других масок у вас не осталось, специалисты рекомендуют максимально обеззаразить уже использованную – обработать ее струей пара из утюга или обработать спиртом или перекисью водорода, затем просушив. Если маска у вас серьезная – например, респиратор, то некоторые из них можно прокипятить.

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