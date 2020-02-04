Нужно ли носить маску для защиты от коронавируса?

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
Обсуждение: 98 комментариев
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              Нужно ли носить маску для защиты от коронавируса?

              		   4 февраля 2020, 14:34
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости

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              Китайский коронавирус сыграл на руку производителям медицинских масок, и не только в России. Дефицит наблюдается и на крупнейших онлайн-маркетплейсах, и просто в аптеках по всему миру, цены тем временем растут. В интернете уже появились видео с огромными очередями, выстроившимися за масками в Китае. Только вот нужны ли они?

              Какие маски бывают 

              Всего есть три основных вида: 

              – тряпичные маски, то есть хлопковые, тканые – марлевые входят как раз в эту категорию. Этот вид масок был популярен ранее, до использования полимеров. Собственно, хлопковые или марлевые маски использовать нельзя – несколько лет назад ученые доказали, что толку от них, тем более против современных вирусов, нет никакого. И более того – их пористый материал мало того, что не блокирует выход или поступление влаги, так еще и накапливает в себе бактерии;

              – обычные трех– и четырехслойные медицинские маски. Как правило, делятся на два подвида – бумажные (на основе вискозы или целлюлозы) и полимерные. Бумажные специалисты использовать не рекомендуют – от респираторных заболеваний они точно не защитят. Полимерные маски обычно состоят из нескольких слоев материалов вроде спанбонда, термобонда и мельтблауна – разбираться в них нет особого смысла, поскольку их чаще всего используют совместно, а уровень защиты у различных комбинаций примерно схож, отличаться могут лишь тактильные ощущения. То есть какие-то будут более приятны коже, какие-то – менее. Все зависит от материала, который будет на нижнем слое. Принцип работы таких масок довольно прост – в их центре находятся фильтрующие слои, не пропускающие бактерии, вирусы и различные жидкости. На упаковке также может быть указан показатель Дельта Р – чем он выше, тем лучше защита, но ниже пропускаемость воздуха. Дышать в таких будет сложнее. Оптимальным считается показатель 1,7-1,9. 

              – медицинские респираторы стандартов N95, N99, FFP2, FFP3. Именно этот вид рекомендуют использовать медицинскому персоналу. В них попросту больше защитных слоев – наряду со спанбондом и мельтблауном может присутствовать и угольный фильтр. Но и в их эффективности есть сомнения. Исследования показывают, что такие респираторы помогут защитить человека лишь вкупе с другими средствами защиты – очками, перчатками и прочим. Сами по себе они не так действенны. 

              Есть ли в масках смысл

              Здоровым людям маску носить почти бессмысленно. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что такие маски могут быть эффективной защитой – они недостаточно плотно прилегают к коже и не закрывают глаз, в слизистую которых может проникнуть вирус. Кроме того, в Организации считают, что их использование может создать ложное ощущение безопасности – и человек откажется на этом фоне от постоянного мытья рук, например.

              Единственное, чем они помогут здоровым людям – это защитят их от прямого контакта с биологическими жидкостями. И поэтому-то ВОЗ все же рекомендует надевать их в больницах и просто местах большого скопления людей – где кто-либо может случайно кашлянуть или чихнуть вам в лицо. Тем же объясняется и кажущееся на первый взгляд противоречие – всем врачам строго рекомендуется носить не только маски, но и перчатки, очки, защитные костюмы. Они здоровы, но вероятность прямого контакта с больным коронавирусом у них куда выше, чем у всех остальных. Есть отдельные химики, уверенные, что же оптимальный вариант – полнолицевые маски, напоминающие противогаз, где под защитой будут не только рот с носом, но и глаза. Вот только вряд ли кто-то рискнет в бытовой ситуации, будучи здоровым, ходить в таких.  

              «Используйте маску только если у вас появились симптомы коронавируса (кашель или чихание), либо если вы ухаживаете за уже заразившимся», – пишет ВОЗ. 

              Однако всем заподозрившим у себя коронавирус рекомендуется сразу же обратиться к врачам. Так что в идеальной ситуации, если бы все строго соблюдали рекомендации ВОЗ, на улицах вообще не было бы людей в масках – больные должны сидеть в них в больницах или направляться туда, здоровые – попросту не надевать. Но по факту ситуация, конечно, иная.

              Как использовать и утилизировать маску

              Если вы решили, что маска вам все же нужна, то есть два основных правила – почаще их менять и, меняя, снимать за резинки. Вот остальные рекомендации ВОЗ:

               – перед использованием помыть или продезинфицировать руки;

              – надеть маску максимально плотно, не оставляя зазоров между ней и кожей;

              – не трогать ее руками во время использования (до 2 часов или сильного увлажнения). Дотронувшись, сразу вымыть руки;

              – снимать маску нужно, прикасаясь к резинке, не трогая основной поверхности;

              – чтобы утилизировать, заверните ее в пакет, завяжите его и выбросьте. Затем вымойте руки. 

              Можно ли использовать одноразовые маски повторно?

              Вообще нет, на то они и одноразовые. Запрещает это и ВОЗ. Однако если других масок у вас не осталось, специалисты рекомендуют максимально обеззаразить уже использованную – обработать ее струей пара из утюга или обработать спиртом или перекисью водорода, затем просушив. Если маска у вас серьезная – например, респиратор, то некоторые из них можно прокипятить.   

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