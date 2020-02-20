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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

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Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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              Кто и зачем компостирует тела умерших?

              		   20 февраля 2020, 17:15

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              В 2020 году в американском штате Вашингтон вступит в силу первый в мире закон, разрешающий пускать тела умерших людей на компост. Хотя идея, конечно, не нова.

              Компостирование трупов – по сути, «новая-старая» технология естественного разложения тел, только в современном варианте процесс происходит не подолгу и в земле, а в течение месяца-двух и в специальной капсуле.

              Конечно, тела умерших, похороненных естественным образом, то есть в гробах, и так превращаются в компост, ведь они перегнивают – на первый взгляд это кажется очевидным. Однако на самом деле существует несколько проблем. Для экологии. 

              Сейчас в мире наиболее популярны два вида погребения, и они всем хорошо известны – похороны в гробу и в урне (кремация). Причем последние данные говорят о том, что кремируют все чаще. К примеру, в США в 2010 году на этот вид погребения приходилось 40% от всех похорон, в 2015-м он уже вышел вперед, а к 2050-му, согласно прогнозам, кремировать будут около 80% всех умерших. И это в столь религиозной стране, как США. На другие виды погребений через 30 лет будет приходиться всего 5%, уверены в местной похоронной ассоциации. 

              Однако, судя по всему, на расклад сил здесь вполне может повлиять тренд на экологичность. Климат на планете меняется, и эти изменения атакуют человечество по всем фронтам. Отсюда и множество экологических инициатив даже в похоронной области. Одна из них – как раз компостирование тел. 

              Идея пришла в голову бизнесвумен и дизайнеру из Сиэтла Катрине Спейд. В 2018 году она основала компанию, продвигавшую идею превращения тел скончавшихся людей в полезный грунт. Схему разрабатывали совместно с учеными из Университета штата Вашингтон – им удалось найти шестерых доноров, согласившихся пожертвовать свои тела для испытаний. Тела, завернутые в саван, помещали в специальный контейнер в форме трубы, после чего добавляли слой из щепы, соломы и различных трав вроде люцерны. Тело находилось там в течение четырех–семи недель – в зависимости от веса покойного. Чтобы ускорить процессы разложения, в контейнере поддерживалась температура в 55 градусов Цельсия, а кроме того, туда периодически добавляли воздух: он «подгонял» микробов. И еще трубу периодически вращали. В итоге, по заверениям исследователей, разлагались и кости, и даже зубы. На выходе получалось около 0,76 кубометра почвы, пригодной для посадки растений. Что с ней делать – близкие смогут решить сами. Авторы проекта предлагают, например, посадить в ней цветок или дерево.  

              Властям штата идея понравилась, даже несмотря на протесты католиков, и с 1 мая 2020 года в Вашингтоне официально будет разрешен такой вид похорон. И это неслучайно – штат Вашингтон считается одним из наиболее передовых в похоронном плане, там уже давно лидерство за кремацией, а по числу так называемых зеленых кладбищ он занимает третье место в США после Калифорнии и Нью-Йорка. 

              При этом компостирование близких будет недешевым удовольствием – услуга обойдется примерно в 5 тыс. долларов. Это, конечно, меньше средней цены на стандартное погребение в обычном гробу (9 тыс.), но куда дороже кремации (1–2 тыс.). Если переводить на московские цены, то «компост» будет стоить примерно в 12 раз дороже, чем кремация (318 тыс. против 25 тыс. рублей). 

              Но кремация тоже вредит экологии – в первую очередь из-за вредных выбросов в атмосферу. В Китае, например, где ежегодно умирают по несколько миллионов человек, эта проблема стоит действительно остро. При этом ущерб все же не так велик, как от обычных похорон. В 2014 году голландские ученые подсчитали, что одно стандартное погребение вредит экологии на 63 евро, кремация – на 48. Если говорить о похоронах в гробу, то в эту цифру входит все подряд – производство древесины, надгробий, бальзамирование тела, не разлагающиеся в почвах металлы и прочее. Хуже всего дело обстоит с бальзамированием – только в США в почву после таких похорон ежегодно попадают десятки миллионов литров токсичных жидкостей вроде формальдегида.

              Так что на этом фоне активно стали развиваться «зеленые» кладбища – без бальзамирования тел, деревянных гробов и больших надгробий. Выглядят они как обычная лесная роща или луг – с именными табличками либо на могилах, либо, например, на общей стене. Людей хоронят завернутыми в саван, или же в плетеных или картонных гробах – они быстрее разлагаются. В России, к слову, таких кладбищ нет. 

              Есть и другие альтернативы компосту. Например, разлагаемые биокапсулы – итальянские дизайнеры предлагали помещать в них умерших в позе эмбриона, закапывать в землю и сажать сверху дерево. В итоге сейчас компания продает обычные биоразлагаемые урны по 500 евро – сажать деревья предлагается уже над ними. Есть также экстравагантная идея – одевать покойников в специальный «грибной» костюм, который должен способствовать росту на теле грибов, нейтрализующих вредные пестициды, возникающие при разложении. 

              Самый же реальный пока вариант – и он уже разрешен в 20 штатах США и в Великобритании – это ресомация, щелочной гидролиз (alkaline hydrolysis). Его еще называют «водной кремацией» – тело помещают в большой аппарат, который затем заполняют смесью гидроксида калия и трех сотен литров воды. Жидкость нагревают до 152 градусов Цельсия, и через полтора часа плоть полностью растворяется. Остаются лишь кости. Их перемалывают, как и при обычной кремации, и затем отдают белый прах родственникам. Эксперты уверены, что пока это наиболее экологичный способ – на фоне сжигания тела в крематориях, при котором в атмосферу попадает около 400 кг углекислого газа, здесь воздействие на природу минимизируется системой фильтрации оставшихся после растворения тела жидкостей. Единственный минус, который и отторгает большую часть потенциальных клиентов, – эти жидкости затем спускают в канализацию.


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