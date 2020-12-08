Как меняются правила проживания в многоквартирных домах?

На чердаках и цокольных этажах будет запрещено размещать личные вещи, а также запрещено оставлять непотушенную сигарету на собственном балконе или в лоджии. За нарушение этих правил положены административные штрафы.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский напомнил, что с первого января следующего года вступает в силу постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В новых правилах содержатся более 450 пунктов и несколько приложений. Жильцов многоквартирных домов коснутся как минимум 8 из них. Согласно новым правилам, в 2021 году запрещается:

– использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, включая горючие вещества. Уточняется, что подвальные, чердачные помещения и технический этаж будут закрыты, а на двери размещена информация о месте хранения ключей;

– наглухо закрывать решетки на окнах подвалов, являющихся аварийными выходами – они должны обязательно открываться. Причем, если окна или двери жилых квартир, расположенных на первом этаже, указаны как эвакуационный выход, то, вероятно, нововведение коснется и их. Также все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа, либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой;

– снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

– разводить костер на балконах или лоджиях, а также нельзя оставлять без присмотра свечи, непотушенную сигарету, керосиновую лампу другие источники открытого огня;

– эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания;

– заставлять лестничные клетки, общие балконы и лоджии, переходы между секциями и места выходов на наружные эвакуационные лестницы мебелью, оборудованием, габаритными личными вещами (велосипедами, колясками, шинами и так далее) и использовать в качестве личного подсобного помещения;

– чисть одежду и обувь с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на лестничных клетках и в других плохо проветриваемых помещениях;

– закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

«За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности», – отметил Кричевский в беседе с агентством «Прайм». При этом он уточнил, что каких-то принципиальных изменений для жильцов в данных нововведениях нет, и отдельных массовых проверок не планируется.

Заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что большинство граждан все-таки будут соблюдать все нововведения, поскольку безопасность всегда должна стоять на первом месте. Он также рассказал, что самым сложным пунктом для соблюдения, скорее всего, станет запрет на размещение личных вещей на лестничных клетках.

«Я думаю, что наиболее часто придется разбираться с загромождением эвакуационных путей – часто люди ставят на лестничных клетках шкафы, вешалки, выносят ненужные личные вещи. И, полагаю, отследить, не оставил ли кто свечу или сигарету в лоджии или на балконе, будет очень сложно. Но если это все же будет зафиксировано, например, соседом или соседкой и инспектором пожарного надзора, то, безусловно, человек получит штраф. Но частота таких нарушений будет небольшая», – заключил собеседник.