Что изменилось в водительских удостоверениях и ПТС?

Внешний вид водительского удостоверения будет приближен к международному, а электронные ПТС помогут избежать штрафов на имя предыдущего владельца.

Главные документы автовладельцев претерпели изменения. Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован. Рассказываем, что изменилось и почему.



Новый внешний облик водительских удостоверений

Так, в верхней части в три строки будет расположено название документа на трех языках – русском, английском и французском: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE», «DRIVING LICENCE». Названия отпечатают сиреневым цветом. За счет этого лицевая сторона водительского удостоверения будет приближена к европейскому варианту. Нормы международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене, требуют именно такого внешнего вида.

Какие преимущества получит владелец водительского удостоверения нового образца? Жители государств, в которых уже закреплена юридическая сила Конвенции, смогут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия.

Поможет ли это обыкновенному российскому водителю брать чаще напрокат авто за границей? Не факт. По мнению главного редактора журнала «Движок» Ильи Огородникова, это чисто техническое изменение и на жизни большей части российских автомобилистов не скажется. «Появление надписи «Водительское удостоверение» на трех языках – это попытка приравнять российские права к международному образцу, который нужно было получать отдельно для беспрепятственного передвижения за границей. По факту даже в странах Евросоюза россияне спокойно ездили или брали напрокат авто и с правами текущего образца. Для ЕС гораздо важнее наличие страховки гражданской ответственности водителя, так называемой грин-карты», – цитирует Огородникова «РГ».



Электронный ПТС

Что касается ПТС, то в начале ноября канула в Лету эпоха бумажного паспорта транпортного средства. Теперь все новые – только электронные. Заменять или нет предыдущий бумажный на цифровой, решает сам автовладелец. В повседневной жизни автовладелец таким документом пользуется не часто, при каждой встрече с Госавтоинспекцией предъявлять его не требуется. А нужен этот документ, только если надо снять или поставить машину на регистрационный учет, а также переоформить право собственности.

По новому приказу МВД, электронные ПТС станут более информативными. Теперь в паспорте обязательно будут значиться данные о количестве пассажирских мест в транспортном средстве, о таможенных ограничениях на этот автомобиль. С таким подходом документооборот на транспортные средства становится в разы прозрачнее и проще. Электронные ПТС создавались как шаг к цивилизованному рынку подержанных автомобилей, чтобы понимать всю историю машины.

Да и штраф за проданное ранее авто теперь тоже не прилетит. Потому что электронные ПТС позволят обновлять данные о смене собственника практически мгновенно, отмечает портал Autonews.