Какие ошибки могут испортить тест на ковид?

Табак, алкоголь, зубная паста и личная гигиена могут дать ложноотрицательный результат теста.

Одна из самых важных проблем при постановке диагноза коронавирусной инфекции – ложноотрицательные результаты. Они случаются и у тех, кто имеет выраженные симптомы, и у тех, у кого они скрыты. По информации главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, на ложноотрицательные тесты приходится порядка 30–40% взятых анализов.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», – цитируют врача «Известия».

Но помимо совершающих ошибки при выполнении теста на COVID медиков, сам пациент может умышленно или неумышленно исказить результат мазка ПЦР. На результаты анализа влияют четыре основных фактора. Это алкоголь, табак, зубная паста и тщательно прочищенные дыхательные пути, говорят врачи.

Оказывается, на тестирование мало приходить просто голодным. Как утверждают специалисты, изменить картину анализа можно одним движением руки. Например, сбрызнув привычно рот антисептиком или просто высморкавшись перед тем, как зайти в лабораторию.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», – сказала РБК терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Рассасывающиеся таблетки и конфеты – тоже среди запретов. Сюда же можно отнести и выпитый за ужином бокал красного сухого. Казалось бы, это же накануне. Но вино способно кардинально изменить картину бактериального мира в ротовой полости. Поэтому и получается, что употреблял человек вчера, а с утра сдал по всем классическим правилам на голодный желудок анализ, но все равно получил ложноотрицательный тест.

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Портит тест на ковид и привычка перекурить. И хотя курение – это не употребление пищи, после наполнения ротовой полости сигаретным дымом работники лаборатории при всем желании не смогут найти те самые невидимые глазу тела, подтверждающие диагноз. Никотин действует столь же эффективно, как и антибактерицидный спрей. Поэтому после пары затяжек достоверности от теста ждать не приходится. Удивительно, но в обратную сторону схема не работает: если человек покурил перед забором анализа и тест показал положительный результат – он не может быть ложноположительным. «Если у вас положительный тест, надо его расценивать как положительный», – цитирует главного внештатного терапевта Министерства здравоохранения России Оксану Драпкину РИА «Новости».

В числе неожиданных антисептиков и уничтожителей коронавирусных «маркеров» в ротовой и носовой полости значатся капли в нос от насморка и зубная паста. Стирают диагноз не хуже вышеперечисленных средств.

Тестирование на ковид остается пока единственным способом диагностировать COVID-19. Этой позиции придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения. Неслучайно руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн назвала лабораторное тестирование лучшим способом диагностики коронавируса, напоминают «Известия». Систематическое тестирование при наличии риска заражения – один из самых универсальных способов сберечь свое здоровье и здоровье окружающих. Но чтобы тест показал верный результат, важно помнить, что не все зависит от врача и лаборатории.