Какие ошибки могут испортить тест на ковид?

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23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Подробности...

Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Какие ошибки могут испортить тест на ковид?

    		    23 ноября 2020, 19:45
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Екатерина Герман

    Табак, алкоголь, зубная паста и личная гигиена могут дать ложноотрицательный результат теста.

    Одна из самых важных проблем при постановке диагноза коронавирусной инфекции – ложноотрицательные результаты. Они случаются и у тех, кто имеет выраженные симптомы, и у тех, у кого они скрыты. По информации главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, на ложноотрицательные тесты приходится порядка 30–40% взятых анализов.

    «Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», – цитируют врача «Известия». 

    Но помимо совершающих ошибки при выполнении теста на COVID медиков, сам пациент может умышленно или неумышленно исказить результат мазка ПЦР. На результаты анализа влияют четыре основных фактора. Это алкоголь, табак, зубная паста и тщательно прочищенные дыхательные пути, говорят врачи.

    Оказывается, на тестирование мало приходить просто голодным. Как утверждают специалисты, изменить картину анализа можно одним движением руки. Например, сбрызнув привычно рот антисептиком или просто высморкавшись перед тем, как зайти в лабораторию.

    «Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», – сказала РБК терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

    Рассасывающиеся таблетки и конфеты – тоже среди запретов. Сюда же можно отнести и выпитый за ужином бокал красного сухого. Казалось бы, это же накануне. Но вино способно кардинально изменить картину бактериального мира в ротовой полости. Поэтому и получается, что употреблял человек вчера, а с утра сдал по всем классическим правилам на голодный желудок анализ, но все равно получил ложноотрицательный тест.

    Портит тест на ковид и привычка перекурить. И хотя курение – это не употребление пищи, после наполнения ротовой полости сигаретным дымом работники лаборатории при всем желании не смогут найти те самые невидимые глазу тела, подтверждающие диагноз. Никотин действует столь же эффективно, как и антибактерицидный спрей. Поэтому после пары затяжек достоверности от теста ждать не приходится. Удивительно, но в обратную сторону схема не работает: если человек покурил перед забором анализа и тест показал положительный результат – он не может быть ложноположительным. «Если у вас положительный тест, надо его расценивать как положительный», – цитирует главного внештатного терапевта Министерства здравоохранения России Оксану Драпкину РИА «Новости».

    В числе неожиданных антисептиков и уничтожителей коронавирусных «маркеров» в ротовой и носовой полости значатся капли в нос от насморка и зубная паста. Стирают диагноз не хуже вышеперечисленных средств.

    Тестирование на ковид остается пока единственным способом диагностировать COVID-19. Этой позиции придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения. Неслучайно руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн назвала лабораторное тестирование лучшим способом диагностики коронавируса, напоминают «Известия». Систематическое тестирование при наличии риска заражения – один из самых универсальных способов сберечь свое здоровье и здоровье окружающих. Но чтобы тест показал верный результат, важно помнить, что не все зависит от врача и лаборатории.


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