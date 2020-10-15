Какие страны самые опасные из-за коронавируса?

В тройку самых опасных стран входят США, Бразилия и Индия.

Практически удвоившиеся в сравнении с майским плато цифры, отображающие количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России, заставляют задуматься. В первую очередь над тем, как сейчас себя ведет COVID-19 в мире и какие страны оказались самыми опасными с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией?

Критерии для оценки просты: интенсивность заражения и число летальных исходов. Определить эти показатели можно с помощью открытых данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые как раз формируют картину «ковидного мира» в цифрах.

Во всем мире по состоянию на 14 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 38 млн 2 тыс. 699 подтвержденных случаев COVID-19, включая 1 млн 83 тыс. 234 случая смерти.

Больше всего выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией – в США, там диагноз был поставлен 7 млн 728 тыс. 436 жителям страны. Для сравнения: это как если бы поголовно заболел целый Гонконг.

Чуть меньше – 7 млн 239 тыс. 389 случаев заражения в Индии. Но за счет высокой плотности населения и численности жителей, давно перевалившей за один миллиард, ситуация выглядит явно лучше, чем в Соединенных Штатах.

На третьем месте оказалась Бразилия, там диагноз получили 5 млн 103 тыс. 408 жителей страны. Четвертое место заняла Россия, и 1 млн 340 тыс. 409 выявленных случаев заражения выглядят не такими пугающими по сравнению с тройкой лидеров заражения. Далее следуют: Колумбия (919 тыс. случаев заражения), Аргентина (903 тыс. случаев), Испания (861 тыс. случаев) и Перу (851 тыс. случаев).

Получается, что наиболее инфицированными территориями оказались Америка, Юго-Восточная Азия и только потом Европа.

Оборотная сторона медали массовых заражений – печальный факт, что не всем могут помочь. Люди умирают. От коронавирусной инфекции обостряются уже имеющиеся хронические заболевания, да и сам вирус при каждом случае старается оставить как можно меньше здоровых легких. Высокие показатели по смертности – индикатор того, что страна проигрывает борьбу с коронавирусом.

Лидер по общему количеству смертей – США, там ковид унес жизни 213 тыс. 626 человек. В Бразилии вирус унес 150 тыс. 689 жизней, 110 тыс. 586 человек умерло в Индии.

Россия, оказавшаяся четвертой страной в списке по массовому заражению, не входит в десятку стран с наиболее высокой смертностью от ковида!

Ну и в качестве лакмусовой бумажки на чувство страха – список стран, в которых зафиксирована максимальная смертность от коронавируса за последние сутки. О чем это говорит? О том, что страна переживает новую вспышку ковида и не слишком успешно с ней справляется. Список стран по убывающей в статистике ВОЗ утром 15 октября выглядел так (с учетом данных за 14 октября): Индия, США, Аргентина, Иран и, сожалению, Россия (239 смертей). За минувшие сутки наша страна обновила рекорд – 289 смертей.

Роспотребнадзор на счет опасности стран позицию формирует несколько иначе: во главе – интенсивность новых заражений. «В России за день в среднем восемь заражений на каждые сто тысяч человек. В Великобритании эта цифра выше почти втрое, а в Израиле – в семь раз», –цитирует главного санитарного врача Анну Попову портал «Вести.ру».