Как пожилым людям выбрать вакцину от коронавируса?

Вакцина от COVID-19, разработанная Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания. Эту точку зрения озвучила «Российской газете» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В том, что без массовой вакцинации для преодоления пандемиии коронавируса не обойтись, уверено большинство медиков как в России, так и за рубежом. Необходимость вакцинации как профилактической меры подчеркивает и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Массовый иммунитет вырабатывается при массовой вакцинации, а не через естественное заражение, цитирует ученого Национальная служба новостей. Но как именно выбрать ту самую прививку, которая действительно окажется наиболее подходящей и эффективной с учетом возраста?

Ответ будет такой же, как и при вакцинации от любого другого вируса: нужен препарат, вызывающий минимальное количество побочных эффектов. Есть еще один фактор - это препарат, о котором максимально подробно и честно напишут исследователи.

Пока же в России разработано и тестируется три вакцины от COVID-19. Чем они отличаются?

«Спутник V» от центра имени Николая Гамалеи дает В-клеточный и Т-клеточный иммунитет. Ее тестируют на 40 тысячах добровольцев. Эта вакцина была первой зарегистрированной в мире. В основе - аденовирус, который лишили способности размножаться. Вакцину необходимо вводить дважды с интервалом в три недели. Испытания вакцины на добровольцах начались, побочный эффект есть. Как сообщают «Известия», при тестировании у 38 человек нашли 141 побочную реакцию.

В центре имени Михаила Чумакова была разработана инактивированная вакцина. Напомним, именно этот институт имеет успешный опыт в создании и производстве инактивированных вакцин против клещевого энцефалита и бешенства. Клинические испытания вакцины против коронавируса планируют завершить в ноябре. Но некоторые специалисты предупреждают о возможности самого нежелательного для пожилых людей риска: вакцина может усилить инфекцию.

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Третья надежда вирусологов – разработка Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ней используется искусственно синтезированный белок-носитель, и к нему присоединены три пептида - это также «сконструированные» методом генной инженерии копии частиц вируса, которые и вызывают иммунный ответ у человека. Причем они абсолютно стабильны и неизменны. Это обеспечивает отсутствие аллергических реакций на вакцину.

Без вакцинации старшему поколению не обойтись, это уже неоспоримо. Добавится ли к официально рекомендованной «Роспотребнабзором» еще одна вакцина для старшего поколения, покажет время. Но не случайно израильские врачи в части вакцинации от классических штаммов гриппа настаивают на том, что в первую очередь нужно делать прививки старшему поколению – тем, кому уже исполнилось 65 лет и есть хронические заболевания, сообщает официальный сайт министерства здравоохранения Израиля.

Аргумент израильских врачей прост: вакцинация пожилых людей уменьшает до 50% уровень смертности от вируса.

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