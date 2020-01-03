Как разный алкоголь влияет на настроение?

На самом деле универсальной формулы, позволяющей привязать определенный тип алкоголя к настроению человека, нет. Все слишком сильно зависит от множества различных факторов – крепости напитка, объема в нем сахара, объемов выпитого и даже настроения перед употреблением.

В 2017 году ученые из Национального траста общественного здоровья в Уэльсе и Королевского колледжа Лондона опросили 30 тысяч человек, регулярно употреблявших алкоголь, об эмоциях, которые они испытывали после того или иного напитка. И выделили некоторые закономерности (не став разбираться, правда, в причинах). Среди них:

– крепкий алкоголь с большей вероятностью вызовет у человека злость или агрессию, чем условные пиво и вино;

– легкий алкоголь, как вино и пиво, больше расслабляет;

– от красного вина появляется сонливость;

– крепкий алкоголь придает энергии, но не всем и не всегда. Кроме того, он в гораздо большей степени ухудшает настроение и становится причиной депрессии, чем легкий.

Все эти последствия, как уже было сказано, сильно зависимы от множества других факторов. И одним из самых главных является частота употребления. Если пить слишком часто, алкоголь, каким бы он ни был, ударит по нейромедиаторам в мозгу, в первую очередь по дофамину и серотонину, «гормонам радости и счастья». Их стандартный уровень снизится, а это будет означать перманентную депрессию. Чтобы выйти из нее, мозгу потребуется стимул – опять же, в виде новой порции алкоголя. Это колесо сансары и ведет в конечном счете к алкоголизму. В 2007 году Национальная организация по улучшению здравоохранения Шотландии провела исследование, которое показало, что более половины людей, попавших в больницы страны с членовредительством, прямо перед этим употребляли алкоголь.

На эту тему

Условность работы британских ученых относительно влияния различного алкоголя на настроение только подчеркивается простой биологией. Ученые давно доказали, что чем больше пьешь, тем меньше у тебя возможностей контролировать свое настроение – уровни нейромедиаторов падают, и рано или поздно настроение ухудшится от любого вида алкоголя, если его было много. Эйфория и расслабленность могут быть вызваны небольшим всплеском гормонов после, например, двух рюмок водки. Только вот уловка здесь состоит в том, что вскоре мозг, воодушевленный обещанием веселья и счастья, разочаровывается и требует большего. А это уже ведет к раздражению и депрессии. Так работает и в случае с дофамином, и с серотонином.

Таким образом, нельзя утверждать однозначно, что, например, красное вино и пиво расслабляют, а виски вызывает депрессию и агрессию. Если человек за раз выпьет две бутылки вина, или перед этим пил по полбутылки два месяца подряд, то он будет скорее в угнетенном состоянии, нежели в расслабленном. То же самое справедливо для всех видов – две рюмки водки действительно могут на время поднять настроение, а вот двадцать две с вероятностью в 100% его ухудшат.