Какие профессиональные праздники отмечают в России?

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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...

Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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          • Традиционное суеверие

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              Какие профессиональные праздники отмечают в России?

              		   20 сентября 2019, 18:30
              Фото: Антон Вергун/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              День радио, День железнодорожника и День воздушного флота, в числе прочих, могут быть вскоре отменены, пишут СМИ. Их, возможно, затронет так называемая «регуляторная гильотина», цель которой – избавиться от большинства утративших актуальность советских актов и постановлений, коих набралось несколько тысяч. 

              Часть официальных профессиональных праздников в России действительно была установлена еще указами советского правительства (а некоторые и вовсе появились до советской власти) и традиционно празднуется в те дни, которые значатся в этих указах. Но нынешние власти не отстают – множество праздников появилось после 2000 года, в числе наиболее «свежих» – День работников гражданской авиации (2013, в СССР был День Аэрофлота) и День работника органов наркоконтроля (2008), например. 

              Вместе с неофициальными и международными профессиональными праздниками сейчас в России более 300 подобных дней.

              На какие-то даты приходится аж по 8 праздников. Например, 20 октября лишний повод выпить появится у авиадиспетчеров, военных связистов, моряков-надводников, поваров, работников пищевой промышленности и работников дорожных служб. Правда, «своей» датой можно не ограничиваться, что доказывает пример красноярских тюремщиков, стриптизом в середине сентября отметивших День лесника. 

              Наиболее забавные праздники обычно неофициальные, то есть установленные не властями, а непосредственно самими работниками этой сферы. Вряд ли кто-то в курсе, но в России, к примеру, есть День SEO-оптимизатора Рунета (28 мая). Многие наверняка и о профессии такой еще не слышали, а праздник, между тем, отмечают уже 13 лет. 

              Есть и День босса, который могут отмечать руководители всех мастей, вплоть до президента – он празднуется 16 октября.

              Есть неофициальный День архива Минэнерго, причем празднуется он в феврале с 1939 года. В марте архивариусы министерства могут снова поднять тост – уже в День работников архива. А в декабре они могут порадоваться в третий раз – с 1966 года там есть официальный День энергетика, который был приурочен к дате принятия плана электрификации России.

              В апреле 2009 года неназванные топ-менеджеры решили учредить свой день, теперь в России есть и он тоже – празднуется во второй четверг апреля под лозунгом «Главное для топ-менеджера - профессионализм, ответственность, забота о людях и окружающем мире». 

              В мае есть День бассейновой индустрии – празднуют строители уличных бассейнов. Они же, а точнее, как оказалось, конкретная компания, его и учредили. Только дата для России не слишком теплая – в некоторых регионах еще лежит снег, в бассейне на открытом воздухе не поплаваешь.

              Интересна история Дня ветеринара. Его в России празднуют 31 августа с 2011 года, но светским его можно считать лишь последние 5 лет, с 2014-го. Первые три года это была церковная дата – ее установил патриарх Кирилл в память о святых Флоре и Лавре, покровителях лошадей. Что еще более странно – об этом Кирилла попросила «инициативная группа из Российской академии сельскохозяйственных наук». Официальной дата стала после приказа министра сельского хозяйства, в 2014-м.  

              У военнослужащих, кажется, праздничных дат – половина календаря. Есть дни ВДВ, трубопроводных, космических, ракетных войск, моряков-подводников, надводников, сил специальных операций, сотрудников военкоматов, штурманской службы, пограничников, сотрудников тыла и так далее – список далеко не полный. 

              Вряд ли отмена некоторых советских актов, учредивших профессиональные праздники, может как-то повлиять на их празднование – большая часть этих дат сегодня отмечается корпоративно, а санкции сверху для этого давно не требуется. Не выходит празднование и на общественный уровень – если, конечно, не брать День ВДВ. Но он был учрежден в 2006 году указом президента России, так что ему отмена точно не грозит.

              Институт профессиональных праздников родился еще при Николае I: в день рождения императора, считавшегося основателем железнодорожного дела в России, для всех железнодорожников учредили ежегодную дату. Это было в 1896-м. Но до 1960-х дело шло вяло, и только в брежневские времена партийные элиты поняли, что это может быть неплохой способ сплотить и даже развлечь массы. Появились День рыбака, геолога, учителя, колхозника. Таких дат было немного, поэтому и внимания к ним было куда больше, чем сейчас – власти пытались чествовать каждую из профессий, показать ее востребованность, отметить передовиков, поощрить их и сделать примером для других. Сейчас же число специальностей, мягко говоря, выросло, и институт несколько обесценился.


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