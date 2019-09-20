Какие профессиональные праздники отмечают в России?

День радио, День железнодорожника и День воздушного флота, в числе прочих, могут быть вскоре отменены, пишут СМИ. Их, возможно, затронет так называемая «регуляторная гильотина», цель которой – избавиться от большинства утративших актуальность советских актов и постановлений, коих набралось несколько тысяч.

Часть официальных профессиональных праздников в России действительно была установлена еще указами советского правительства (а некоторые и вовсе появились до советской власти) и традиционно празднуется в те дни, которые значатся в этих указах. Но нынешние власти не отстают – множество праздников появилось после 2000 года, в числе наиболее «свежих» – День работников гражданской авиации (2013, в СССР был День Аэрофлота) и День работника органов наркоконтроля (2008), например.

Вместе с неофициальными и международными профессиональными праздниками сейчас в России более 300 подобных дней.

На какие-то даты приходится аж по 8 праздников. Например, 20 октября лишний повод выпить появится у авиадиспетчеров, военных связистов, моряков-надводников, поваров, работников пищевой промышленности и работников дорожных служб. Правда, «своей» датой можно не ограничиваться, что доказывает пример красноярских тюремщиков, стриптизом в середине сентября отметивших День лесника.

Наиболее забавные праздники обычно неофициальные, то есть установленные не властями, а непосредственно самими работниками этой сферы. Вряд ли кто-то в курсе, но в России, к примеру, есть День SEO-оптимизатора Рунета (28 мая). Многие наверняка и о профессии такой еще не слышали, а праздник, между тем, отмечают уже 13 лет.

Есть и День босса, который могут отмечать руководители всех мастей, вплоть до президента – он празднуется 16 октября.

Есть неофициальный День архива Минэнерго, причем празднуется он в феврале с 1939 года. В марте архивариусы министерства могут снова поднять тост – уже в День работников архива. А в декабре они могут порадоваться в третий раз – с 1966 года там есть официальный День энергетика, который был приурочен к дате принятия плана электрификации России.

В апреле 2009 года неназванные топ-менеджеры решили учредить свой день, теперь в России есть и он тоже – празднуется во второй четверг апреля под лозунгом «Главное для топ-менеджера - профессионализм, ответственность, забота о людях и окружающем мире».

В мае есть День бассейновой индустрии – празднуют строители уличных бассейнов. Они же, а точнее, как оказалось, конкретная компания, его и учредили. Только дата для России не слишком теплая – в некоторых регионах еще лежит снег, в бассейне на открытом воздухе не поплаваешь.

Интересна история Дня ветеринара. Его в России празднуют 31 августа с 2011 года, но светским его можно считать лишь последние 5 лет, с 2014-го. Первые три года это была церковная дата – ее установил патриарх Кирилл в память о святых Флоре и Лавре, покровителях лошадей. Что еще более странно – об этом Кирилла попросила «инициативная группа из Российской академии сельскохозяйственных наук». Официальной дата стала после приказа министра сельского хозяйства, в 2014-м.

У военнослужащих, кажется, праздничных дат – половина календаря. Есть дни ВДВ, трубопроводных, космических, ракетных войск, моряков-подводников, надводников, сил специальных операций, сотрудников военкоматов, штурманской службы, пограничников, сотрудников тыла и так далее – список далеко не полный.

Вряд ли отмена некоторых советских актов, учредивших профессиональные праздники, может как-то повлиять на их празднование – большая часть этих дат сегодня отмечается корпоративно, а санкции сверху для этого давно не требуется. Не выходит празднование и на общественный уровень – если, конечно, не брать День ВДВ. Но он был учрежден в 2006 году указом президента России, так что ему отмена точно не грозит.

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Институт профессиональных праздников родился еще при Николае I: в день рождения императора, считавшегося основателем железнодорожного дела в России, для всех железнодорожников учредили ежегодную дату. Это было в 1896-м. Но до 1960-х дело шло вяло, и только в брежневские времена партийные элиты поняли, что это может быть неплохой способ сплотить и даже развлечь массы. Появились День рыбака, геолога, учителя, колхозника. Таких дат было немного, поэтому и внимания к ним было куда больше, чем сейчас – власти пытались чествовать каждую из профессий, показать ее востребованность, отметить передовиков, поощрить их и сделать примером для других. Сейчас же число специальностей, мягко говоря, выросло, и институт несколько обесценился.