Выручал ли пистолет космонавтов?

Если кратко - нет.

В аварийный запас российских космонавтов вернется огнестрельное оружие, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, оружие уже испытывается, и к 2021 году «может войти в комплект».

Идея довольно странная, считают специалисты – мало того, что наличие пистолета на орбите само по себе увеличивает риск несчастного случая, так еще и весит он довольно много, что может быть важно как при полете, так и после посадки. По крайней мере, ТП-82, который входил в аварийный запас «Союзов» с 1988 по 2006 год, был весом 1,6 кг, и 2,4 (!) – вместе со специальным прикладом-мачете.

Зачем вообще космонавтам пистолет?

Нет, не для самоубийства. И точно не чтобы отстреливаться от коллег в полете. Он нужен, чтобы отпугивать диких животных, если посадка произошла, например, в тайге, вдали от цивилизации. И для охоты – если паек закончится, хочешь не хочешь, а придется как-то изворачиваться.

Оружие начали включать в комплекты снаряжения еще с полета Юрия Гагарина, тогда это был пистолет Макарова. Впервые же вопрос о специальном оружии для космонавтов поставил Алексей Леонов после не самой удачной посадки корабля «Восход-2» в 1965 году.

Тогда Леонов и командир корабля Павел Беляев приземлились в глухой пермской тайге, в 70 километрах от Соликамска. Обнаружили их довольно скоро, только вот подобраться никак не могли – вертолетам было негде сесть.

«Посадка в глухой тайге была последним ЧП в истории «Восхода-2». Космонавты ночевали в лесу Северного Урала. Вертолеты только и могли, что летать над ними и докладывать, что «один рубит дрова, другой подкладывает их в костер», – писал в своей книге «Ракеты и люди» соратник Сергея Королева Борис Черток.

В итоге первую ночь им пришлось провести в довольно сложных условиях – мороз -25, влажная экипировка, а теплой одежды не предусмотрено. Развели костер, погрелись.

От медведей и волков, вопреки расхожему мнению, отбиваться не пришлось.

Забрали Леонова с Беляевым на третий день – второй они провели уже в теплой одежде и в палатках, доставленных спасателями-лыжниками.

И хотя отстреливать зверей и отстреливаться от них не потребовалось, даже для этого пистолет Макарова бы не слишком сгодился. Леонов потом говорил, что «лучшее, что из него можно сделать – это застрелиться». В итоге космонавт сам инициировал создание специального оружия для полетов – надежного и многофункционального. И в 1982 году Тульский оружейный завод представил ТП-82 – его можно было топить, закапывать, держать в вакууме – и все без вреда для стрельбы. Там было два гладких ствола и один нарезной – то есть он был пригоден как для защиты, так и для охоты. Кроме того, сигнальные ракеты из него тоже можно было запускать. А к прикладу крепилось мачете, с помощью которого можно было рубить дрова или строить шалаши.

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«Союзы» продолжали летать с «Макаровым» на борту до 1986 года, когда его место занял ТП-82. Тогда даже появилось понятие СОНАЗ – стрелковое оружие носимого аварийного запаса. Хотя космонавты как-то научились выживать и без него – в программу подготовки еще с 60-х, после случая с Беляевым и Леоновым, включили курс выживания. Обычно это 2-3 дня в зимнем лесу или летних горах, в ходе которых космонавтам приходится искать дрова, разводить огонь, сооружать укрытия.

Тренировки продолжаются по сей день, поскольку в теории при посадке произойти может все что угодно. Спутниковые телефоны, GPS-маяки, конечно, избавили экипажи от большинства рисков, но и мачете, видно, лишним не будет. А вот пистолеты пропали из аварийного запаса в 2007 году. Дело в том, что выпущено было чуть более сотни штук, и срок годности большей части патронов вышел. А новые уже перестали производить – по сути, за ненадобностью, ведь «пострелять» за 20 лет никому из летавших так толком и не удалось. Хотя капсулы неоднократно садились вне предполагаемых зон.

Периодически такие случаи происходят – космонавты оказываются в лесах, степях, в озерах. Последний известный инцидент произошел в 2008 году, когда экипаж «Союза-ТМА-11» приземлился в 400 километрах от расчетной точки. Пришлось подключать дополнительных спасателей. Но уже через несколько часов всех троих – россиянина, американку и кореянку – нашли и эвакуировали.

Так нужны ли пистолеты сейчас?

«Никакой необходимости в пистолетах сейчас нет.

Есть куча других, более эффективных вариантов, пистолет это уже вчерашний день.

Чтобы зверей отгонять, например, есть и лазерные пушки, и различные ультразвуковые «шумелки». Так что все это можно сделать при глубоком изучении», – заявил ВЗГЛЯДу бывший замначальника Центра подготовки космонавтов Алексей Харланов.

А что вообще входит в аварийный запас?

Пистолета нет, а вот мачете осталось. Оно как нельзя лучше подойдет для строительства шалашей и многих других целей. Также в НАЗ есть еда, вода, спички, котелок, надувной плот, медикаменты, фонарик, свистки и даже удочки. Пистолет, на самом деле, тоже можно брать – как личное оружие, только большинство космонавтов предпочитает этого не делать.

А что американцы?

Астронавты НАСА никогда не брали с собой огнестрельного оружия, так уж повелось. В их экипировку входят, как правило, специальные ножи и мачете, которых, по мнению руководства, будет достаточно, чтобы при необходимости отбиться от медведя в лесу и помочь себе дождаться эвакуации.