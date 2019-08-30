Почему россияне вдруг полюбили авокадо?

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30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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«Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

Для неопытного президента Зеленского силовик Аваков превратился в гаранта безопасностиФото: Andrew Lahodynskyj/ТАСС,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...

Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Почему россияне вдруг полюбили авокадо?

              		   30 августа 2019, 14:30
              Фото: Pfeiffer, J./Arco Images GmbH/Global Look Press
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
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              Снова во всем виноваты американцы.

              Россияне резко полюбили авокадо. За последний год спрос вырос почти вдвое – до такой степени, что крупные торговые сети столкнулись с дефицитом этих фруктов. Рестораны массово включают блюда с авокадо в свое меню, некоторые даже добавляют его себе в название; косметологические клиники рассказывают о пользе различных увлажняющих и омолаживающих масок для лица, сделанных с его использованием. 

              Авокадо – это модно. И поэтому основная часть продаж этого фрукта приходится только на российские города-миллионники – в деревнях и мелких городках никому нет до него дела. А вот мегаполисы, похоже, действительно слегка помешались – покупателей не останавливает даже повышение цен, возникшее на фоне дефицита на прилавках. 

              Разговоры о пользе авокадо и правда имеют под собой научную основу. Но ведь есть множество других, не менее полезных фруктов – откуда такая «хипстерская» истерия вокруг авокадо? Все дело в грамотном пиаре. Весь нынешний флер, который сопровождает этот фрукт, – это результат кропотливого маркетинга, заказанного группой людей из Калифорнии.

              Предыстория

              С древних времен авокадо спокойно рос себе в Латинской Америке. Судьба его круто изменилась в середине XIX века, когда он впервые пересек границу Соединенных Штатов. Прошло еще несколько лет – и в 1920-х калифорнийские фермеры поняли, что смогут выращивать его сами. Только вот с продажами была проблема – во-первых, большинство американцев знать не знали об авокадо, во-вторых – фрукт в США назывался «аллигаторова груша», в-третьих – зачем он нужен, тоже было неясно – безвкусный, мало с чем совместимый, трудный для приготовления. Казалось бы – смертный приговор для любого продукта. Но фермеры оказались предприимчивыми, и каждое из этих препятствий решили преодолевать поступательно. 

              Сначала занялись именем. «Аллигаторова груша», конечно, может и звучало экзотично, но пока выговоришь... Да и в целом ассоциации с довольно жуткого вида рептилией вряд ли бы способствовали хорошим продажам. Поэтому решили адаптировать ацтекское название фрукта на английский манер. Так в 1927 году ahuacatl («лесное масло») превратилось в avocado – то есть вышла, по сути, довольно корявая калька, но кому какое дело, правда?

              Далее пришел черед позиционирования на рынке. В США действовал запрет на ввоз авокадо из Мексики, самого крупного на тот момент производителя в мире, поэтому американцы могли потреблять только собственные фрукты. А то, что расти они могли лишь в южных штатах, это еще больше сокращало предложение – и увеличивало цену. Поэтому фермеры решили сделать ставку на люксовый сегмент, где авокадо бы соседствовало с икрой и лобстерами. В крупных и представительных СМИ запустили кампанию, в рамках которой, в частности, публиковались различные рецепты – салатов с авокадо и крабами, например.

              Никаких разговоров о вреде или пользе от «аллигаторовой груши» не было, среди богатых американцев никто не задумывался об этом, поскольку фрукт был довольно редкий и дорогой. Так и жил авокадо в своей нише до 80-х годов. На это десятилетие в США пришелся «диетологический бум» – все взялись худеть. Фитнес, аэробика, утренние пробежки, тренажерные залы, диеты – все вот это. Специалисты призывали бороться с жирами – причем любыми: насыщенными, ненасыщенными, без разницы. Любой жир считался плохим. И авокадо оказался под ударом. 

              Смекалистые пиарщики

              Довольно калорийный, он еще и содержит множество мононенасыщенных жиров – но это сейчас их считают легко усваиваемыми организмом и способствующими похудению. В 80-х они казались злом во плоти. Так что как диетологи, так и кардиологи советовали своим пациентам отказаться от авокадо. 

              Фермеры, конечно, не могли смириться с таким положением дел. Еще в 1978 году была создана Калифорнийская комиссия по авокадо, и здесь ей пришлось действовать, засучив рукава. Она создала фонды, спонсирующие многочисленные исследования о пользе авокадо, проводила лекции на эту тему, публиковала рекламу в СМИ. И даже совместно с Гарвардским университетом пропагандировала «жирную» Средиземноморскую диету.  

              Но продажи все равно падали. И тогда фермеры наняли пиарщиков. Компанию Hill & Knowlton, тогда еще не оскандалившуюся в связи со срежиссированными «Показаниями Наиры», с помощью которых планировалось убедить американцев в необходимости войны в Персидском заливе. Если вкратце – Наира аль-Сабах, член королевской семьи Кувейта (об этом факте никто не знал) солгала перед Конгрессом США о том, что лично видела, как иракские солдаты похитили инкубаторы для новорожденных недоношенных детей в одном из роддомов Кувейта, предварительно выбросив из них младенцев. Всю эту историю выдумали сотрудники Hill & Knowlton – за гонорар в 10 миллионов долларов.

              Так вот, возвращаясь к авокадо. Маркетологи наладили тесные контакты с прессой, и к концу 80-х – началу 90-х в некоторых изданиях стали масштабно освещать различные кампании – например, июнь объявили «месяцем авокадо» в Калифорнии (теперь его отмечают ежегодно). Параллельно возник «Мистер Зрелый парень» (Mr. Ripe Guy) – большой, зеленый и довольный жизнью авокадо в солнцезащитных очках, который со страниц газет искал себе «Зрелую мисс», которой были бы близки веселье, здоровый образ жизни и финансовое благополучие. 

              Прорыв случился в 1992 году. До этого момента авокадо хоть и был уже известен многим, но оставался все же нишевым продуктом – его покупали либо латиноамериканцы, либо просто богатые. А в 1992 году о нем узнали все. 

              Это был «Гуакамоле боул». В США, как известно, день Супербоула, финального матча чемпионата NFL – национальный праздник. Игру смотрят большими компаниями – с семьями, с друзьями. И никто не задумывается о здоровой еде – в ход идут пицца, тако, сэндвичи, чипсы. В Hill & Knowlton решили сделать ставку на гуакамоле – полюбившийся американцам мексиканский соус, основа которого – авокадо. Игроки команд-финалистов, а также члены их семей, в рекламе рассказывали о своих любимых рецептах гуакамоле, а читатели могли проголосовать за приглянувшийся. Или же предложить свой. Как результат – бум популярности гуакамоле. И сейчас в США у этого соуса даже есть свой национальный праздник.

              Таким образом авокадо просочился и в недоступные ему ранее слои американского населения. Он сумел угодить всем – и любителям ЗОЖ, и завсегдатаям косметологов, и поклонникам пива с чипсами.

              Россия и вред

              Прошло почти 30 лет – и тренд наконец добрался до России. Здесь, а точнее в мегаполисах, популярность «груши» неотрывно следовала за ростом интереса к здоровому образу жизни, все же где диеты и похудение – там недалеко и авокадо. И не без оснований. Но не стоит винить российских потребителей в заторможенности. Потребление авокадо растет сейчас ударными темпами во всем мире – с 2002 года его уровень вырос в пять раз, в США приходится по 5 килограммов на человека в год. Европа пока отстает, но и там рост очень существенный. Всемирная организация авокадо (да, есть и такая) прогнозирует рост продаж с 650 тысяч тонн в 2018 году до 1,1 млн в 2019. 

              Список стран, выращивающих авокадо, тоже постоянно пополняется. Сейчас это США, Чили, Перу, Израиль, Доминикана, Мексика, Бразилия, Кения, Новая Зеландия, Колумбия, ЮАР. А вот рынки сбыта находятся от них неблизко – это Канада, Великобритания, Голландия. А чем дальше товару приходится ехать, тем больше вреда его производство наносит окружающей среде – на их транспортировку нужно больше энергии, средств упаковки, выбросы в атмосферу тоже растут. 

              Это – одна из причин, по которой на фоне общей одержимости авокадо в западных странах от него начинают отказываться. Еще в 2016 году в The Guardian вышла статья под названием «Смогут ли хипстеры переварить неприятную правду об авокадо?» В ней автор рассказала о массовой вырубке в мире уникальных лесов под плантации с авокадо, а также о том, что деньги от продаж фрукта могут идти на финансирование наркокартелей. Исследователи из Мичиганского университета говорят о необычайно тяжелых условиях труда на таких плантациях, о работниках-детях. 

              Как и в случае с пальмовым маслом, всемирная одержимость чем-либо только порождает ряд других проблем. Множество других продуктов также содержат полезные жиры – лосось, оливковое масло, орехи, яйца. Только для них не нужны столь масштабные плантации, поскольку и ажиотажа вокруг них нет. 


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