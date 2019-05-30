По закону, в Москве и области тишину необходимо соблюдать с девяти вечера до восьми часов утра в рабочие дни и с 22 часов до 10 часов – в выходные. В Санкт-Петербурге нельзя шуметь также с 22:00 до 8:00 в будни и с восьми вечера до полудня в субботу-воскресенье соответственно.

Единого всероссийского закона, определяющего режим тишины, не существует. Его устанавливают муниципальные власти, исходя из опросов населения и жалоб местных жителей. Практически везде время тишины начинается с 22:00-23:00 часов и заканчивается в 6:00-7:00 утра в будние дни. В выходные и в праздники время отдыха увеличиваются до 9-10 часов утра.

Что касается уровня шума, то тут есть общероссийское законодательство, – оптимальная громкость безопасного шума в децибелах составляет днем 40 – 55 дБ; ночью - до 30 дБ.

К примеру, если сосед сверлит вашу общую стену дрелью, то он производит шум в 90 дБ. Если сосед задействовал перфоратор, то – от 110 дБ и выше.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг новый закон о тишине и покое граждан в третьем чтении приняла Московская областная дума. Документ ужесточает порядки для любителей пошуметь, но только для жителей новостроек – как известно, в новых домах в первое время все жители неизбежно занимаются шумным ремонтом. Так вот: для таких домов увеличивается обязательный период тишины в ночное время в будни и вводится период тишины в середине дня в выходные, – для спокойного обеденного перерыва.

Так, согласно документу, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию запрещается переустройство и ремонтные работы в будни с 13.00 до 15.00, а также с девяти вечера до восьми утра. В выходные вводится «обеденный перерыв» на грохот – с 13.00 до 15.00, а ночной отдых полагается с 22.00 до десяти утра.

По истечении шести месяцев запрет будет распространяться с семи вечера до девяти утра и с 13.00 до трех дня в рабочие дни, и с 19.00 до десяти утра и с часу дня до 15.00 в выходные дни.

Ранее в Подмосковье действовала поблажка для новостроек – многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию не более шести месяцев назад. В таких домах разрешалось шуметь дольше, чем в построенных давно. Но теперь депутаты распространили действие запрета на шумные ремонтные работы в ночное время и на новостройки.

Также народные избранники вывели за пределы действия закона о тишине «работы по содержанию дворовых территорий». Иначе говоря, сделана поблажка для дворников. Теперь уборка снега и льда, сгребание листвы не относятся к шумным работам, которые нельзя вести с 9 часов вечера до 8 утра в будние дни и с 7 часов вечера до 10 утра в выходные и праздники.

За нарушение закона гражданам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, чиновникам – 50 тысяч, а юрлицам – до 150 тысяч.

В свою очередь, в Москве режим тишины не менялся. В столице все обязаны соблюдать тишину в период с 21.00 до 08.00 в рабочие дни и с 22 часов до 10 утра в выходные дни.

Для сравнения: в Екатеринбурге мораторий на беспокоящие соседей звуки установлен в рабочие дни с одиннадцати вечера до восьми утра. В выходные, праздники с 18.00 до 11.00. В эти же часы в столице Урала запрещено вести ремонтные работы 365 дней в году.

В других странах мира не менее ревностно заботятся о покое своих граждан, чем в России.

Так, например, в США беспокоящие соседей звуки определяются термином «необоснованный шум». Громких звуков, по общеамериканским законам не должно раздаваться из вашей квартиры или коттеджа с 10 вечера до 6 утра. При этом в каждом штате и даже городе действуют свои правила по поводу наказаний. Например, в Портленде нарушителей тишины могут оштрафовать на 5 тысяч долларов несколько раз за ночь. В столице США — Вашингтоне — штраф за злостное нарушение правил тишины достигает 500 долларов. В Нью-Йорке владельцу собаки, которая лает ночью больше 5 минут, придется заплатить 70 долларов.

В каждом городе Китая также действуют свои собственные законы, касающиеся обеспечения тишины. Например, действует единый для всех запрет на любые строительные и ремонтные работы вблизи учебных заведений в те дни, когда там проходят государственные экзамены. Довольно часто жителям домов, прилегающих к круглосуточной стройке, положена компенсация в 5-10 долларов в месяц. Но если строительство ведут городские власти, то есть оно оплачивается из бюджета, никакой компенсации не положено, сообщает «Коммерсантъ». В Пекине за громкие необоснованные гудки автомобилей по идее положен штраф 780 долларов, но за исполнением этого постановления никто на самом деле не следит - шум в китайской столице стоит страшный и длится он по 24 часа в сутки.

В Швеции по закону соседи могут шуметь с 7 утра до 6 вечера. При этом, перед началом ремонта в квартире законопослушный швед должен письменно уведомить домоуправление и всех жильцов, указав, в какое время и какие работы будут проводиться, чтобы соседи могли скорректировать свои планы. Если ремонт затягивается, он должен выплатить соседям компенсацию за неудобство. При этом в суде подобные дела практически не рассматриваются - все решается мирно.