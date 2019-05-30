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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовывали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочей развесистой клюквой. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...

США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            30 мая 2019, 19:05

            Текст: Иван Абакумов

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            По закону, в Москве и области тишину необходимо соблюдать с девяти вечера до восьми часов утра в рабочие дни и с 22 часов до 10 часов – в выходные. В Санкт-Петербурге нельзя шуметь также с 22:00 до 8:00 в будни и с восьми вечера до полудня в субботу-воскресенье соответственно.

            Единого всероссийского закона, определяющего режим тишины, не существует. Его устанавливают муниципальные власти, исходя из опросов населения и жалоб местных жителей. Практически везде время тишины начинается с 22:00-23:00 часов и заканчивается в 6:00-7:00 утра в будние дни. В выходные и в праздники время отдыха увеличиваются до 9-10 часов утра.

            Что касается уровня шума, то тут есть общероссийское законодательство, – оптимальная громкость безопасного шума в децибелах составляет днем 40 – 55 дБ; ночью - до 30 дБ.

            К примеру, если сосед сверлит вашу общую стену дрелью, то он производит шум в 90 дБ. Если сосед задействовал перфоратор, то – от 110 дБ и выше.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг новый закон о тишине и покое граждан в третьем чтении приняла Московская областная дума. Документ ужесточает порядки для любителей пошуметь, но только для жителей новостроек – как известно, в новых домах в первое время все жители неизбежно занимаются шумным ремонтом. Так вот: для таких домов увеличивается обязательный период тишины в ночное время в будни и вводится период тишины в середине дня в выходные, – для спокойного обеденного перерыва.

            Так, согласно документу, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию запрещается переустройство и ремонтные работы в будни с 13.00 до 15.00, а также с девяти вечера до восьми утра. В выходные вводится «обеденный перерыв» на грохот – с 13.00 до 15.00, а ночной отдых полагается с 22.00 до десяти утра.

            По истечении шести месяцев запрет будет распространяться с семи вечера до девяти утра и с 13.00 до трех дня в рабочие дни, и с 19.00 до десяти утра и с часу дня до 15.00 в выходные дни.

            Ранее в Подмосковье действовала поблажка для новостроек – многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию не более шести месяцев назад. В таких домах разрешалось шуметь дольше, чем в построенных давно. Но теперь депутаты распространили действие запрета на шумные ремонтные работы в ночное время и на новостройки.

            Также народные избранники вывели за пределы действия закона о тишине «работы по содержанию дворовых территорий». Иначе говоря, сделана поблажка для дворников. Теперь уборка снега и льда, сгребание листвы не относятся к шумным работам, которые нельзя вести с 9 часов вечера до 8 утра в будние дни и с 7 часов вечера до 10 утра в выходные и праздники.

            За нарушение закона гражданам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, чиновникам – 50 тысяч, а юрлицам – до 150 тысяч.

            В свою очередь, в Москве режим тишины не менялся. В столице все обязаны соблюдать тишину в период с 21.00 до 08.00 в рабочие дни и с 22 часов до 10 утра в выходные дни.

            Для сравнения: в Екатеринбурге мораторий на беспокоящие соседей звуки установлен в рабочие дни с одиннадцати вечера до восьми утра. В выходные, праздники с 18.00 до 11.00. В эти же часы в столице Урала запрещено вести ремонтные работы 365 дней в году.  

            В других странах мира не менее ревностно заботятся о покое своих граждан, чем в России.

            Так, например, в США беспокоящие соседей звуки определяются термином «необоснованный шум». Громких звуков, по общеамериканским законам не должно раздаваться из вашей квартиры или коттеджа с 10 вечера до 6 утра. При этом в каждом штате и даже городе действуют свои правила по поводу наказаний. Например, в Портленде нарушителей тишины могут оштрафовать на 5 тысяч долларов несколько раз за ночь. В столице США — Вашингтоне — штраф за злостное нарушение правил тишины достигает 500 долларов. В Нью-Йорке владельцу собаки, которая лает ночью больше 5 минут, придется заплатить 70 долларов.

            В каждом городе Китая также действуют свои собственные законы, касающиеся обеспечения тишины. Например, действует единый для всех запрет на любые строительные и ремонтные работы вблизи учебных заведений в те дни, когда там проходят государственные экзамены. Довольно часто жителям домов, прилегающих к круглосуточной стройке, положена компенсация в 5-10 долларов в месяц. Но если строительство ведут городские власти, то есть оно оплачивается из бюджета, никакой компенсации не положено, сообщает «Коммерсантъ». В Пекине за громкие необоснованные гудки автомобилей по идее положен штраф 780 долларов, но за исполнением этого постановления никто на самом деле не следит - шум в китайской столице стоит страшный и длится он по 24 часа в сутки.

            В Швеции по закону соседи могут шуметь с 7 утра до 6 вечера. При этом, перед началом ремонта в квартире законопослушный швед должен письменно уведомить домоуправление и всех жильцов, указав, в какое время и какие работы будут проводиться, чтобы соседи могли скорректировать свои планы. Если ремонт затягивается, он должен выплатить соседям компенсацию за неудобство. При этом в суде подобные дела практически не рассматриваются - все решается мирно.


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