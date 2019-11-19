Чем заменить пластиковые пакеты, если вы решили от них отказаться?

Авоськой.

Пластик, как любую другую упаковку, всегда больше используют в тех странах, где высок общий уровень потребления. То есть в развитых. Удивительно, но среднестатистический россиянин производит в год мусора практически вдвое меньше, чем рядовой норвежец – 400 кг против 748. Что логично, больше ешь – больше мусора остается.

Основной вопрос в том, какая часть из этих отходов впоследствии перерабатывается. Здесь цифры по-прежнему удручают. США, например, перерабатывают всего 35% своего мусора, а производят его они просто в гигантских количествах – 12% отходов в мире приходится на Штаты. Это сопоставимо с показателями Индии и Китая, где численность населения в разы больше. Последствия этого ощущает на себе вся планета – и прежде всего страны третьего мира, куда американцы экспортируют свой мусор. И не только американцы. The Guardian рассказывала о небольшой вьетнамской деревушке рядом с Ханоем, где находится свалка «международного» мусора. Улицы в ней усыпаны пластиковыми бутылками с этикетками на разных – преимущественно европейских – языках.

«Пластиковая» проблема все еще остается актуальной, в том числе и для развитых стран. Все те же граждане США, например, производят 106 кг пластиковых отходов в год – это второй показатель по миру. И хотя только 1% из них остается необработанным, этого хватает, чтобы засорить им развивающиеся страны. Самая жуткая ситуация с пластиком в Китае, где таких отходов больше всего – там не обрабатывают 28% из них. В ЕС все тоже не слишком хорошо. Хуже всего с пластиком борются в Ирландии и Люксембурге, где на человека приходится больше 50 кг в год.

Особняком стоит вопрос с пакетами, именно они занимают львиную долю в необработанном пластике – Евросоюз в 2015 году выпустил директиву, в которой призвал европейские страны сократить число таких пакетов на человека до 90 к 31 декабря 2019-го и до 40 к концу 2025-го. Сейчас обычный гражданин страны ЕС использует по 198 пакетов в год.

На ваш взгляд Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов? Уже отказался(-лась)

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Некоторые страны мира установили у себя официальные запреты на производство таких сумок. По большей части речь идет об африканских государствах, где с переработкой мусора все совсем плохо. В остальных странах запрета нет – кто-то руководствуется директивой ЕС, кто-то разработал собственную рекомендательную политику. Например, Финляндия. Там нет жесткого запрета со стороны властей, они решили пойти по другому пути. Договорились с торговыми сетями, что те: а) сделают все пакеты платными; б) будут информировать покупателей о вреде их использования. В результате на каждого финна приходится по 55 пакетов в год – это самый низкий показатель в ЕС.

В России все не так радужно – перерабатывается всего 8% отходов, число свалок растет. Каждый россиянин использует в среднем по 181 пакету в год – это меньше, чем в Евросоюзе, но тоже немало.

Решить эту проблему не так просто, поскольку здесь будет недостаточно одних лишь новых законов и норм от государства. Изменить свои привычки придется и самим гражданам – даже если во дворе будут стоять контейнеры для раздельного сбора мусора, а люди будут заполнять их без разбора, это ничего не даст. То же касается и пластиковых пакетов – отказаться от них довольно сложно. Но стоит как минимум разобрать основные шаги, которые рекомендуют активисты.

Для начала берите в магазин свой пакет.

Пусть даже он будет пластиковым – вы как минимум не будете множить их у себя дома, прежде чем выбросить.

2. Замените пакет какой-нибудь многоразовой экосумкой.

Она может быть из хлопка, льна, плетеной в конце концов. Надоела – выбросили. Разлагаются такие сумки гораздо быстрее, чем пакеты.

3. Купите экомешочки на замену фасовочным пакетам для овощей и фруктов.

Здесь, конечно, придется пересилить себя – во-первых, такие мешочки нужно сначала приобрести. Но еще сложнее не забывать постоянно брать их с собой – многие идут в магазин сразу после работы, поэтому желательно, чтобы они у вас уже были. Активисты советуют вообще взвешивать овощи без всякой упаковки, но с учетом организации процесса в большинстве российских супермаркетов, сделать это почти нереально.

4. Откажитесь от мусорных пакетов.

Это самый сложный пункт. Ведь возникает вопрос: а в чем тогда вообще выносить мусор? Бумажных пакетов на 40 литров под ежедневные отходы ведь не предлагают.

Есть два вида мусорных пакетов, которые разлагаются под воздействием ультрафиолета. Оксо- и биоразлагаемые. Их представляют как разумную альтернативу «обычному» полиэтилену. Но на самом деле они ничуть не лучше, и ученые это уже доказали. Первые мало того, что не так уж и хорошо разлагаются и недоступны для переработки, так еще и становятся причиной попадания в окружающую среду частиц микропластика. Он же, в свою очередь, может в разных проявлениях – от еды до воздуха – вернуться в организм человека.

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Второй вид разлагается лучше и не токсичен. Но и у него есть проблемы. Биоразлагаемые пакеты производят из натуральных материалов вроде сои, целлюлозы и крахмала, то есть массу картофеля и кукурузы выращивают лишь для того, чтобы они пошли на производство мусорных пакетов. Кроме того, во время разложения они становятся источником парниковых газов – Грета Тунберг такого не одобрила бы.

Бумажные пакеты тоже не панацея. Даже если вы решите приспособить их под сбор мусора, придется пользоваться ими многократно. В противном случае стоит учитывать, что их производство наносит гораздо больше вреда природе, чем создание пластиковых. Все из-за выбросов в атмосферу – производящим бумажные пакеты предприятиям требуется больше воды, материалов и мощностей, что ведет к глобальным изменениям климата. И это если вынести за скобки вырубку лесов. В 2011 году Британское агентство по исследованию окружающей среды выяснило, что гораздо более экологичный вариант – многократно использовать пластиковый пакет, чем бумажный.

В конечном итоге все сводится к раздельному сбору мусора. Придется завести у себя как минимум два контейнера: для перерабатываемых отходов и для тех, что переработке не поддаются. Если у вас во дворе контейнеров больше – например, под стекло, бумагу, пластик и органику, тогда заведите корзины и под них. Активисты при этом не советуют вставлять в урны пакеты – лучше мусор из них выбрасывать напрямую уже в контейнеры на улице.