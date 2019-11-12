Чем пиво отличается от пивных напитков?

Есть два главных критерия. Первый – пиво должно на 80% состоять из воды, хмеля, солода и пивных дрожжей. Второй – сумма остальных ингредиентов не может превышать 20%, и все они не должны выходить за рамки стандартов, определяющих ингредиенты для создания пива. Проще говоря, если в стандартах не написано, что ржаной солод, мед, карамель, фрукты или ягоды могут использоваться для производства пива (а там этого не написано), то это будет уже пивной напиток.

Еще проще: только солод, вода, хмель, пивные дрожжи – пиво; многочисленные и нестандартные добавки – пивной напиток. И бонус: пивные напитки в России не могут быть крепче 7%. Пиво – может. Это, к слову, оставляет за российским бортом огромное количество крепкого крафтового пива – его в стране нельзя ни производить, ни продавать. Сейчас звучат призывы этот порог в 7% поднять.

Пивной напиток по определению хуже пива?

Совсем нет. В большинстве стран мира вообще нет разделения на пиво и пивные напитки. В Бельгии, например, веками варят вишневый сорт «крик», равно как и пиво с добавлением меда, фруктов или карамели. Все это делается исключительно для вкуса, а не из экономии. Профильные порталы даже писали о самых необычных ингредиентах, которые добавляют или на основе которых делают пиво – среди них овечий навоз, яички кита, чернила кальмара, крекеры и свиные головы. Конечно, все это не вписывается в российские стандарты по приготовлению пива – что автоматически относит эти сорта к пивным напиткам. То есть практически любое подобное или крафтовое пиво в России пивом официально считать нельзя. При этом наличие сторонних ингредиентов не означает, что это низкокачественный алкоголь.

А почему тогда по поводу пивных напитков такой скепсис?

Все дело в том, что российские законы (171-ФЗ) и стандарты, в том числе ГОСТ на пивные напитки, принятый в 2014 году, довольно широко трактуют перечень ингредиентов, допустимых при их изготовлении. Например, неуточненное понятие о вкусоароматических добавках привело к тому, что в одну категорию со знаменитыми напитками с ирландских или бельгийских пивоварен сейчас попадают низкокачественные слабоалкогольные коктейли с кучей красителей, консервантов и ароматизаторов. Они-то и снижают статус пивных напитков. Чем их производителям так приглянулась эта категория? Попросту тем, что в ней ниже акцизы. Из-за них джин-тоники и ром-колы сейчас выгоднее выдавать за пивные напитки, чем за алкогольные коктейли. В мае 2019 года специалисты уже предлагали уточнить понятие в 171-ФЗ, однако пока все остается по-прежнему.