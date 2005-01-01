Можно ли всех жителей Татарстана назвать татарами?

В ходе обсуждения «Стратегии развития татарского народа» вице-премьер Василь Шайхразиев сделал сенсационное заявление – он призвал считать всех жителей республики татарами. Это странно. Ведь согласно переписи населения, «титульная нация» составляет чуть больше половины численности жителей Татарии.

«В Татарстане проживают представители 173-х национальностей. В республике живет около 4-х млн человек. Когда мы едем в другие страны и регионы, все мы – татары. Русские, чуваши, мордва – все татары. Живем в Татарстане – значит, татары», – цитировала Шайхразиева газета ВЗГЛЯД.

«Стратегия развития татарского народа» предполагает развитие идентичности татарского народа в меняющемся мире. Базовыми направлениями роста должны стать сферы организации жизнедеятельности, образования, культуры, информационного пространства. Концепция должна быть полностью разработана и представлена властям Татарстана летом следующего года.

Кстати, у Росстата несколько иные данные, чем у вице-премьера. По версии официальных статистиков от 2018 года, в республике проживают представители всего лишь 115 национальностей.

Подход Шайхразиева чем-то напоминает подход многих жителей США или Западной Европы к россиянам. Их всех еще в советское время на Западе считали «русскими». Тот факт, что в СССР и в Российской Федерации на самом деле живут больше сотни очень разных по своему характеру и культуре народов большинство обывателей на Западе совершенно не интересовал. Им так было проще. Что касается вице-премьера, то его заявление можно истолковать как простую попытку искусственно завысить численность титульной нации. Ведь официальные данные гласят: число татар на самом деле едва достигает половины населения республики.

По данным 2010 года, татары составляют 53% населения Татарстана, русские – 39%, на третьем месте чуваши – это 3,1%. Численность населения составляет 3,894 млн человек.

В Госдуме уже дали отповедь казанскому чиновнику.

«Татарстан – республика в составе РФ, и ее жители, конечно, бережно относятся к своей национальной идентичности и культуре, которые у татар, русских, башкир тесно сплетены веками общей истории», - сказал в интервью газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, - «Но право русских называться русскими, а татар – татарами никакой чиновник игнорировать не может». «И это не зависит, в каком регионе России человек проживает», – подытожил вице-спикер.