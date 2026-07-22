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    22 июля 2026, 22:01 • Политика

    Саудовская Аравия намерена экономить нефть

    Саудовская Аравия намерена экономить нефть
    @ Mikhail Kokhanc/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одна из самых богатых нефтью стран мира, Саудовская Аравия близка к соглашению, которое позволит ей значительно сократить собственное потребление углеводородов. В каком-то смысле речь идет о попытке Эр-Рияда выйти из углеводородной зависимости. Чем саудовцы намерены заменить нефть и почему не все этому рады?

    Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое позволит стране обзавестись на собственной территории инфраструктурой для обогащения урана в рамках гражданской ядерной программы. По данным Associated Press, итоговый документ может подразумевать двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома на протяжении 30 лет.

    Более подробно деталями соглашения делится The Washington Post. По данным издания, Штаты обязуются построить АЭС и сопутствующую инфраструктуру внутри ближневосточного государства. При этом Вашингтон и Эр-Рияд в течение двух лет после подписания документа намереваются провести совместное исследование, которое определит целесообразность создания в стране предприятия по обогащению урана.

    Если возведение подобной инфраструктуры окажется оправданным, то США начнут работы по принципу «черного ящика», то есть чувствительные технологии не будут переданы Саудовской Аравии. Таким образом Вашингтон намерен обеспечить применение расщепляющихся веществ исключительно в мирных целях. А основным бенефициаром договоренностей может стать американская Westinghouse Electric, которая рассматривается сторонами в качестве поставщика реакторов AP1000 мощностью около 1100 МВт каждый.

    Впрочем, у планируемого соглашения имеется и немало противников. Целый ряд законодателей США считают, что подобные действия могут стимулировать другие ближневосточные страны начать собственные ядерные программы.

    Критики также подчеркивают, что Эр-Рияд отказался присоединяться к дополнительному протоколу МАГАТЭ, который предусматривает расширенные международные инспекции ядерных объектов. В Белом доме, однако, считают, что документ сам по себе имеет все необходимые механизмы контроля.

    «Ресурсы углеводородов у Саудовской Аравии небезграничны, поэтому новая АЭС улучшит энергетическое положение королевства.

    Газ там добывают, однако используют исключительно для внутренних нужд, поскольку растут и население, и перерабатывающая промышленность. Нефть же поставляется на экспорт», – сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.

    Саудовская Аравия делает ставку на «зеленую» энергетику и ищет альтернативные источники электричества, соглашается востоковед Кирилл Семенов. «Королевство диверсифицирует и экспортные поставки, и внутреннее потребление, а установки, позволяющие получать энергию не только из нефти и газа, уже применяются в королевстве», – поясняет он.

    Действительно, несмотря на то, что Эр-Рияд занимает второе место в мире по доказанным запасам нефти (ее в стране около 267 млрд баррелей, что составляет 15% от общемирового объема), при текущем уровне добычи углеводородов в стране хватит лишь на 77 лет, делится расчетами сервис Worldometer.

    Проблему в королевстве понимают – именно поэтому необходимость работы над атомной энергетики была вписана в программу национального развития «Видение 2030». Одна из заявленных целей – сократить выбросы углекислого газа, а также высвободить нефть для дальнейшего экспорта.

    По данным Reuters, в 2024 году 68% электроэнергии в Саудовской Аравии вырабатывалось за счет сжигания газа и 32% – за счет сжигания нефти, при этом в пиковый месяц июнь для выработки электроэнергии использовалось 1,4 млн баррелей сырой нефти в день.

    Предполагается, что атомная энергетика компенсирует часть затрат, в том числе и на такие энергоемкие процессы, как опреснение воды и кондиционирование воздуха.

    «То есть Эр-Рияд отходит от углеводородной зависимости, на которой исторически было построено буквально все. Даже самые базовые задачи в государстве решались за счет сжигания сырой нефти. По сути, эта сделка поможет усилить энергетику страны за счет еще одного источника – ядерного топлива», – пояснил Анпилогов.

    «Однако как правило в рамках подобных соглашений предполагается передача готового американского реактора и топлива в виде тепловыделяющей сборки. При этом США обычно не забирают облученные отходы из тех стран, где его использовали», – подчеркнул собеседник.

    «Именно это отработавшее топливо и содержит плутоний в виде смеси изотопов: 239-го вместе с 240-м и 241-м. Для оружейных целей оно непригодно, а выделить нужный компонент из него практически невозможно. Разделение изотопов плутония на порядок сложнее, чем урана, поскольку в последнем случае центрифуга работает на разнице в три единицы массы, а здесь всего в одну», –добавил эксперт.

    «Поэтому страны, создававшие ядерное оружие самостоятельно, использовали специальные реакторы с короткими циклами облучения, а не топливо обычных АЭС.

    Соответственно, поставка топлива и работа с ним в рамках этой сделки не подразумевают передачу технологий или оборудования, критичных для создания оружия», – акцентирует Анпилогов.

    Другой аспект сформировавшегося процесса отмечает Семенов. Он напоминает, что Эр-Рияд стремится пополнить число ведущих промышленных держав. «А для этого как раз и необходимо снижение зависимости от углеводородов. Одно другому при этом не противоречит: Россия тоже во многом живет за счет нефти и газа, но параллельно развивает атомную энергетику», – говорит он.

    «Военного подтекста здесь нет. США не позволят кому-либо использовать эту инфраструктуру для создания ядерного оружия, поскольку для них самих это довольно серьезная угроза. Передавать проект под контроль МАГАТЭ они также не намерены, полагая, что агентство не сможет справиться с наблюдением», – полагает собеседник.

    «По сути, это будет американская инфраструктура на территории Саудовской Аравии, работающая в рамках их ядерной энергетической системы. Технология, топливо и ключевые решения останутся под контролем Соединенных Штатов, что сводит к минимуму любые риски возможного несанкционированного использования ядерного топлива», – резюмировал Семенов.

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