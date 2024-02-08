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    8 февраля 2024, 21:25 • Политика

    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы

    Эксперты спрогнозировали ход борьбы за второе место на выборах президента России

    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России завершился один из ключевых этапов президентской избирательной кампании. Процедуру выдвижения и регистрации прошли четыре политика. И хотя лидер предвыборной гонки очевиден, живой интерес в экспертной среде вызывает вопрос о том, кто и с каким результатом займет на выборах президента второе место – и тем самым получит дополнительные преимущества в ходе следующих выборов в Госдуму.

    «Сегодня ЦИК приняла решение об отказе четырем кандидатам: Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. Стало понятно, кто войдет в избирательный бюллетень: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ)», – перечислил Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии, в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента России: кто займет второе место?».

    Он также подробно объяснил причины отказа в регистрации Борису Надеждину: «Большое количество подписей были собраны с нарушениями, причем из-за недоработок избирательного штаба. Например, подписи начали собирать еще до оплаты подписных листов, огромное количество нарушений допустили сборщики подписей, предоставив неполные данные».

    Шевченко подчеркнул: когда кандидат заинтересован в участии в избирательной кампании, он начинает готовиться к этому заранее. В случае с Надеждиным этого не было. Более того, он «украл у себя три недели», в ходе которых мог бы активнее вести работу своего штаба, пояснил представитель ЦИК: «Давайте посмотрим на факты: 7 декабря можно было подавать уведомление о проведении партийного съезда, а через день – уже проводить, собственно, съезд. Однако в ЦИК получили уведомление о съезде партии «Гражданская инициатива» только 20 декабря, а спустя три дня был проведен сам съезд. Еще через три дня – 26 декабря – Надеждин представил в ЦИК документы для регистрации своей кандидатуры. В ЦИК за двое суток проверили все документы, зарегистрировали представителей, дали разрешение на открытие счета. А теперь сравните: 7 декабря и 28 декабря».

    Шевченко обозначил и ключевые ошибки штаба Надеждина: повторяющиеся подписи одного избирателя, собранные вне сроков сбора, неоговоренные записи, неполные записи, собранные членами избиркомов подписи, отсутствие папки по сборщикам подписей в Московской области, отказ представителей кандидата от участия в проверке подписей.

    В этой связи политтехнолог Сергей Чернаков не без иронии задал вопрос: какими такими особыми талантами должен обладать кандидат, чтобы организовать сбор подписей? И как он может чем-либо управлять в государстве, если он не может должным образом организовать свою подписную кампанию?  

    Эксперты также обсудили других кандидатов, которым было отказано в регистрации. «Сергей Малинкович оказался в примерно похожей ситуации с подписями, но он при этом сказал, что решение ЦИК уважает и принимает, повел себя гораздо более достойно», – считает Владимир Шаповалов, политолог, руководитель проектов ЭИСИ. – «Что касается Анатолия Баташева и Рады Русских – это однозначно хайп. За плечами у них не было в качестве союзников политических партий, либо других сетевых структур, способных оказать организационную помощь в сборе подписей и оформлении пакета документов.

    Президентские выборы – сложный и ответственный процесс. Все кандидаты, не имевшие реальных целей, кроме самовыражения и хайпа, остались за бортом. Шоу закончилось. Дальше начинается настоящая политическая кампания и борьба за голоса избирателей».

    Этап выдвижения кандидатов уже показателен, считают политологи. «Владимир Путин, по сути, занимается своей работой. Он народный кандидат, который представляет все сегменты нашего общества. Это заметно по рекордному количеству собранных подписей. Он с вниманием относится ко всем вопросам, связанным с людьми, открыто с ними общается», – отметил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты.

    По его мнению, другие кандидаты, напротив, довольно селективно подходят к освещению своей кампании. «На их фоне

    Путин готов к открытому разговору, что показывает то же интервью Такеру Карлсону.

    Поэтому упреки, будто бы Путин не хочет общаться с иностранными журналистами, необоснованны. Если журналисты объективны, пусть даже их вопросы будут острыми – Путин с ними готов общаться, для него нет табуированных тем», – считает эксперт.

    Иначе обстоят дела у КПРФ – если раньше на президентских выборах второе место традиционно занимали коммунисты, то теперь такой уверенности нет.

    «Коммунисты с завидным постоянством ходят на выборы. Глупо задавать им вопрос: «Пойдете на выборы?». Коммунист всегда говорит: «Да». И он не соврет. Поэтому у коммунистов есть ядро избирателей, которое весит всегда одинаково. Коммунисты – это те, кого всегда обижает ЛДПР. И это всегда любопытно», – рассуждает политтехнолог Сергей Чернаков.

    Однако вне своего ядра коммунисты постепенно утрачивают поддержку, потому что избиратель в России начинает иначе мыслить и хочет от кандидата куда большего, нежели реализацию идеи «все взять и поделить». «Поэтому коммунисты сейчас собирают крошки со стола. По моим прогнозам, таких крошек осталось в районе 6%. Я не знаю, хватит ли этого, чтобы стать вторыми. Думаю, что нет», – предположил эксперт.

    А вот ЛДПР достаточно креативно и интересно подошла к проведению своей кампании, за счет чего может получить новых сторонников, считает Андрей Полосин, проректор РАНХиГС. «Право на правду – это право, которое партия узурпировала за собой. Слуцкий организовал проект «Скажи правду Слуцкому» и собрал порядка 120 тыс. наказов со всей страны», – рассказал политолог.

    Эксперты также не исключают сенсацию, связанную с кандидатом от «Новых людей». «У Владислава Даванкова есть идеологическая база и прогрессивный электорат – это молодежь и жители больших городов. «Новые люди» удерживают эффект новизны», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Кроме того, Даванков отличается от других кандидатов тем, что он «не выглядит как начальник». «Он политик другого поколения, другого стиля. Поэтому ставка на молодой электорат и на подвижного избирателя может сыграть. Даванков – это кандидат спокойствия, уравновешивания. Этот посыл может найти свой отклик. При качественной кампании Даванков может выйти на 7% и больше, может и на второе место», – не исключает Минченко.

    В заключение дискуссии эксперты сошлись во мнении, что на выборах предстоит «интересная и содержательная борьба за второе место». «КПРФ попробует его удержать, ЛДПР – получить, а «Новые люди» могут найти некие сенсационные ходы, которые также позволят им выйти в лидеры этой гонки, – говорит Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. – Таким образом второе место становится очень желаемым призом и значительным политическим капиталом для следующей кампании в Госдуму».

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