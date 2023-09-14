Западные СМИ: Россия и КНДР объединились против США

Западные СМИ: Для США поддержка Украины обернулась сближением России и КНДР

Tекст: Евгений Поздняков

Издание The Washington Post пишет, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына несла в себе очевидный посыл: два лидера будут «изо всех сил поддерживать друг друга, борясь с попытками США изолировать их государства».

Подчеркивается, что прошедшие переговоры могут стать «спасательной линией» для экономики КНДР, поскольку прямо сейчас «Северная Корея борется с финансовыми трудностями и отсутствием продовольственной безопасности после пандемийной изоляции и многолетних санкций». Газета напоминает, что Белый дом и раньше обвинял Пхеньян в поставках вооружений Москве. Тем не менее и Россия, и КНДР неоднократно опровергали данные слухи.

В свою очередь The New York Times пишет, что завершившиеся на космодроме Восточный переговоры дали Вашингтону «четкий сигнал»: поддержка Украины «будет нести последствия», одним из которых стало сближение Москвы с Пхеньяном.

При этом газета указывает, что Россия на протяжении долгих лет участвовала в санкционном давлении на КНДР, инициированном другими членами СБ ООН, однако «в среду эта позиция исчезла».

В другой публикации издания обозреватель Чхве Сан Хун напоминает, что на фоне этого Сеул под давлением Вашингтона уже начал поставку снарядов в Штаты. Журналист признает, что в настоящий момент нет никаких доказательств применения южнокорейских или северокорейских вооружений на территории СВО на Украине, однако опасения на этот счет есть.

Телекомпания CNN акцентирует внимание на том, что обе стороны после переговоров «не провели пресс-конференции, не выпустили коммюнике». «Подвести реальные итоги дальневосточного саммита будет непросто, даже несмотря на то, что глобальные ставки высоки, как никогда», – считает телеканал. «Мы все еще имеем дело с большой неизвестностью, когда речь идет о потенциальном обмене технологиями между Северной Кореей и Россией», – заключил CNN.

Схожие опасения выражает и The Economist. Москва и Пхеньян могут договориться о поставках вооружений КНДР России в «деликатный момент контрнаступления Украины, болезненно медленный темп которого поднял новые вопросы о ее тактике и решимости Запада».

Издание Politico обращает внимание на символизм выбора космодрома Восточный в качестве места встречи двух лидеров. Как пишет газета, переговоры в «самом важном российском стартовом центре» могут свидетельствовать о том, что

«Ким ищет у России помощи в разработке военных разведывательных спутников».

Уточняется, что в течение последних месяцев КНДР неоднократно «терпела неудачу в попытках вывести на орбиту свой первый военный спутник-шпион». Тем не менее поддержка со стороны России способна качественно изменить сложившуюся ситуацию. Однако «покупка оружия или предоставление ракетных технологий Пхеньяну нарушит международные санкции, которые Москва поддерживала в прошлом». Немецкий Spiegel в свою очередь обратил внимание на длительность рукопожатия лидеров – оно длилось 40 секунд.

Встреча Путина и Ким Чен Ына произвела впечатление и на азиатские СМИ. Так, информационное агентство КНДР ЦТАК пишет, что традиционные отношения дружбы двух государств поднимаются и развиваются на более высоком уровне. Отмечается, что на космодроме Восточный царила теплая атмосфера, а сама встреча называется «эпохальной».

О переговорах отзываются как об очень «радостном» событии. Глава России «горячо поприветствовал» своего коллегу, а лидер Северной Кореи поблагодарил его за приглашение и встречу, состоявшуюся, несмотря на занятость делами государства.

Более критичную оценку высказывают южнокорейские издания. Газета The JoongAng уверена, что отношения Москвы и Пхеньяна демонстрируют «традиционную вертикаль». «Хотя лидеры Северной Кореи и России официально упомянули о всестороннем сотрудничестве, это также можно интерпретировать как то, что Россия не рассматривает страну как нечто большее, чем тыловой канал снабжения».

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита в Россию заявил, что Москва поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Он выразил надежду на то, что две страны всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

Также глава КНДР на официальном обеде с Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о мировом господстве. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее отношения. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу Москвы, а также за развитие дружбы между странами.

Президент России заявил, что переговоры оказались продуктивными и откровенными. Он подчеркнул, что двустороннему диалогу был нанесен большой ущерб из-за пандемии коронавируса, «когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира». Тем не менее после столь сложной эпидемиологической ситуации взаимодействию Москвы и Пхеньяна предстоит совершить еще один рывок.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух сторон, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания. Кроме того, он заявил, что лидеры обсуждали возможность отправки в космос представителя КНДР, отмечает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в итогах переговоров лидеров двух государств.