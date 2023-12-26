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    26 декабря 2023, 19:45

    Пять главных трендов российской политики в 2023 году

    Эксперты назвали главные политические события и тенденции 2023 года в России

    Пять главных трендов российской политики в 2023 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    2023 год, вопреки ожиданиям Запада, стал для России годом «белого лебедя», а не «черного». Экономика страны вышла на первое место в Европе. К сотрудничеству с Москвой стремится все больше государств. Но самое главное – это растущее народное единство внутри страны и консолидация общества вокруг национального лидера. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Политические итоги 2023 года».

    «Настроения к концу года гораздо более позитивные, чем в начале. И точно более позитивные, чем в конце прошлого года. Сейчас слово «надежда» встречается гораздо чаще», – отметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    В связи со стартом президентской кампании, указал эксперт, добавляются новые смыслы. Прежде всего это ситуационная повестка – только за последние недели произошло много событий: объявление о выборах, выступление Владимира Путина на коллегии Минобороны, вступление в кампанию новых кандидатов.

    В свою очередь управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев привел результаты внутреннего экспертного опроса о том, какие политические события определяли текущую повестку и влияли на нее в течение года. В пятерке доминирующих событий и тенденций оказались: консолидация вокруг национального лидера, Единый день голосования и первые выборы в новых регионах, сплочение российского общества, провал попыток Запада ослабить Россию, а также образование как новый формат коммуникации государства с обществом.

    Схожей точки зрения придерживаются и социологи. «Общество испытывает оптимизм, уверенность – это следствие рациональных процессов в государстве», – отметил Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ*. По его словам, в обществе произошел значительный рост осознания народного единства, указал социолог.

    Консолидация и гордость

    «Сегодня 58% россиян считают, что в России есть народное единство. В 2021-м этот показатель был на уровне 36%. Также есть несколько факторов консолидации: в обществе есть уверенность, что мы можем управлять своей жизнью, есть самодостаточность, есть поддержка курса. С марта 2022 года по нынешний день мы видим устойчивый уровень поддержки деятельности президента – 76%», – отметил Львов.

    Что касается ценностей, которые определяют уровень консолидации, то в первой тройке находятся крепкая семья, гордость за страну и историческая память (преемственность поколений). «Важно отметить, что гордости за Россию стало больше. Позитивную динамику отмечают 60%, а 92% россиян считают, что гордиться страной важно», – рассказал Львов.

    Алиев добавляет, что консолидация вокруг национального лидера – это событие, которое «определило политическую повестку этого года и будет влиять на нее в дальнейшем». При этом чувство гордости, о котором говорят россияне – очень важный интегральный показатель, который сложился из многих факторов. Среди таких факторов могут быть: гордость за свою малую родину, за достижения детей, за гигантский прорыв страны в целом и каждый регион в отдельности. «Концентрированное восприятие гордости – это, конечно, то, что сегодня происходит на ВДНХ – выставка «Россия», – пояснил Алиев.

    По его словам, большинство россиян хотели, чтобы Владимир Путин баллотировался на новый срок, и этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. «Это тоже фактор консолидации. Этот факт влияет на подавляющее число политических событий и внутри страны, и на международной арене», – считает Алиев.

    Сплоченность регионов России

    Говоря о прошедших и будущих выборах в России, эксперты определили несколько маркерных событий, объясняющих консолидацию как старых регионов, так и возвращенных исторических территорий страны.

    «Сегодня задача интеграции наших новых регионов – одна из приоритетных. Поэтому проведение выборов показывает степень политической интеграции и поддержку этих процессов», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по общественной экспертизе законопроектов.

    «Голосование на прошедших выборах показывает, что политическое право, политические традиции способствуют этой интеграции и утверждают тот факт, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области теперь в составе России навсегда, – продолжил эксперт. – Выборы в новых регионах – ключевой момент консолидации. Прошедшее голосование имело особую важность для местных жителей – они голосовали за свое будущее». По мнению эксперта,

    избирательной системе удается выдержать многочисленные информационные и военные провокации, организуемые Украиной и Западом. Это важно, учитывая грядущие выборы президента.

    Параллельно с этим сплоченность россиян ярко выражается в национальных республиках, где традиции России проявляются как комплекс традиций ее народов, культур и сообществ. «Мы ими гордимся и очень дорожим», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    Эксперт привела несколько показательных примеров. В частности, в Якутии посмертно наградили участника СВО Василия Данилова орденом Мужества. «Он героически спас раненого однополчанина, но погиб в этот момент сам. Другой пример: Рафи Абдул Джабар – этнический пуштун – в Донбассе получил тяжелое ранение и впал в кому. Когда пришел в себя, узнал, что православные священники попросили паству сдавать для него кровь», – рассказала она.

    Политолог также отметила, что всероссийский проект «Окопная свеча» получил широкий отклик у граждан. «А любой неравнодушный житель Бурятии может взять «под опеку» семью погибшего военнослужащего. Родственникам героев можно помочь решить бытовые проблемы, а иногда просто выслушать и побыть рядом. Одну из семей взяла «под опеку» семья главы Бурятии Алексея Цыденова», – добавила эксперт.

    Провал изоляции России

    В ходе дискуссии Чеснаков также обратил внимание на внешнеполитические достижения страны, которые условно делятся на три блока: стратегические, функциональные и ценностные. К первому блоку относятся безусловная эффективность внешнеполитической стратегии Путина; неэффективность попыток ослабить Россию и принуждение Запада к пересмотру своей стратегии в отношении Москвы.

    Спикер также отметил эффективность реакции страны на экономическую войну, укрепление Россией своего экономического, технологического и финансового суверенитета. Политолог констатировал провал попыток Запада изолировать Россию, так как многие страны стремятся к сотрудничеству к Москвой.

    Ко второму блоку достижений относятся принятие Россией функции медиатора антиколониальной повестки, использование новых возможностей суверенных стран вокруг построения нового миропорядка, продуктивность новых инициатив в связи с расширением БРИКС и учет позиции России по многим направлениям. Например, по ситуации в Израиле и Палестине.

    А к третьему достижений Чеснаков отнес сохранение стабильности и постоянства как две базовые характеристики позиции России в международных делах; а также честность и открытость, которые демонстрируют отсутствие у России «двойного дня». Это вызывает симпатии у большинства стран в мире.

    Взлет образования

    Важным итогом года стало возвращение воспитательной функции не только в школы, но и в систему образования в целом. «Для этого в России есть множество различных проектов для самых разных категорий населения. Они касаются не только знания и навыков, но и развития коммуникации между властью и обществом», – подчеркнул Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Политолог похвалил работу не имеющей аналогов в мире президентской платформы «Россия – страна возможностей». «В настоящее время это 24 проекта и 12 конкурсов, 20 миллионов участников от 5 до 90 лет и около 50 тыс. победителей программ. Составной частью платформы РСВ является конкурс «Лидеры России» – уникальная площадка подготовки управленческих кадров», – напомнил эксперт.

    Еще одной важной образовательной площадкой стало Российское общество «Знание» – соединение отечественных традиций просветительской деятельности, мощного потенциала российской науки и современных образовательных технологий, работающее на благо всего российского общества.

    «Коммуникации хороши тогда, когда коммуникаторы говорят на одном языке и понимают друг друга. Тогда результаты достигаются быстро. Система высшего образования также активно реагирует на вызовы», – считает Анна Брайнес, замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки.

    Она особо отметила появление модуля «Основы российской государственности». «У нас больше 85% вузов внедрили курс, обучены 6500 преподавателей, которые коммуницируют с ребятами. Совместное сопереживание различных исторических событий дает отличный результат, а открытость и обратная связь позволяют молодым людям правильно себя идентифицировать и понимать свои задачи», – сказала Брайнес.

    Россия – центр альтерглобализма

    Резюмируя дискуссию, эксперты отметили: для России уходящий год оказался успешным. «У нас был год «белого лебедя», хотя все ожидали «черного лебедя». Наши противники рассчитывали на развал экономики России. Но этого не состоялось, она растет и стала крупнейшей экономикой Европы», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Отсутствие изоляции – еще один важнейший фактор этого года. Углубление противоречий между Москвой и Западным миром не вызвало изоляции страны. Наоборот, Россия становится одним из центров альтерглобализма и борьбы с неоколониализмом», – заключил эксперт.

     *Всероссийский репрезентативный опрос. Объем выборки: 1600 респондентов. Взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Тип выборки: Стратифицированная случайная выборка, извлеченная из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность: 2,5% (р<0,05). Тип интервью: Формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. 

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