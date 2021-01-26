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26 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Приходько занимался всем миром

Екатерина Штукина/РИА Новости
Во вторник умер бывший вице-премьер, многолетний сотрудник МИД, администрации президента и аппарата правительства Сергей Приходько. При всем своем опыте администратора, Приходько был человеком не чиновничьего склада, необыкновенно ярким, тонким и остроумным. Бывшие коллеги, эксперты-международники рассказали о заслугах одного из сильнейших дипломатов современной России. Подробности...
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Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
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У Зеленского есть «козырь» против Байдена

Зеленскому удалось перехитрить Трампа и «прикрыть» Байдена VALENTYN OGIRENKO/ЕРА/Evan Vucci/АР/ТАСС
Должностные лица Украины прогнозируют резкое улучшение качества отношений с США при президенте Джо Байдене: новые кредиты, новые проекты, новые санкции против России. Действительно, у Байдена есть причина для того, чтобы чувствовать себя благодарным и даже обязанным команде Зеленского. Но объемы его благодарности могут украинцев огорчить. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Расскажу вам про «дворец» Путина

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Казалось бы, мы проехали станцию «Восторженные Кретины В Праведном Гневе» навсегда – и двери здесь больше не открываются. Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить и подзабыть, как оно бывает, – жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей. Подробности...
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Две важных добродетели в эпоху массовых манипуляций

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди обычно не сомневаются, что мошенники способны создавать сложные схемы, играть на эмоциях своих жертв – чтобы вытащить их деньги. Но вот мысль, что аналогичные техники могут использоваться в политической борьбе, кажется им неожиданной. Подробности...
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Богатые живут подозрительно долго

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Умирают наши друзья, родственники, знакомые, умирают писатели, художники, актёры и телеведущие, все умирают. По законам статистики должны умирать и олигархи с банкирами, и прочие «хозяева» планеты. Тем более что среди них много пожилых. И много ли умерло? Подробности...
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Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Приходько занимался всем миром

       26 января 2021, 15:10
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая

    Во вторник умер бывший вице-премьер, многолетний сотрудник МИД, администрации президента и аппарата правительства Сергей Приходько. При всем своем опыте администратора, Приходько был человеком не чиновничьего склада, необыкновенно ярким, тонким и остроумным. Бывшие коллеги, эксперты-международники рассказали о заслугах одного из сильнейших дипломатов современной России.

    «Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько – человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы», – говорится в телеграмме соболезнования президента Владимира Путина, которую передали родственникам российского государственного деятеля. Бывший замглавы правительства, экс-руководитель аппарата кабинета министров, видный отечественный дипломат Сергей Приходько умер утром во вторник на 65-м году жизни. Сообщается, что причиной смерти стала долгая продолжительная болезнь.

    Приходько большую часть жизни посвятил работе на внешнеполитическом направлении. Выпускник МГИМО, он с 1980 и по 1993 год работал в посольстве в Праге, застал крушение соцлагеря и «бархатный развод» чехословацкой федерации. С 1993-1997 годах – в центральном аппарате МИД, курировал другое, не менее сложное направление, страны Прибалтики. С конца 1990-х и по середину 2000-х Сергей Эдуардович работал в администрации президента, в том числе на посту начальника управления по внешней политике; дважды в своей карьере работал помощником президента.

    «Во внешней политике Приходько был профессионалом высочайшего уровня. При этом он обладал очень тонким чувством юмора», – отмечает политолог Алексей Чеснаков, в 2001-2008 годах – начальник отдела информационно-аналитического планирования, замначальника Управления внутренней политики президента.

    С 2012 года Приходько – на посту первого замруководителя аппарата правительства. Год спустя в ранге вице-премьера возглавил аппарат кабмина. Наконец, с 2018 года и по 21 января нынешнего года был первым замруководителя аппарата кабмина.

    «Сергей Эдуардович был очень профессиональным человеком. Он действительно хорошо знал матчасть, глубоко понимал международные процессы и при этом был очень сильным аппаратчиком, который отлично разбирался в работе бюрократической машины. На мой взгляд, он был одним из самых профессиональных российских чиновников», – подчеркнул президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    «Такие люди, как Сергей Эдуардович, готовят огромный массив информации для лиц, принимающих решения, обеспечивают весь документооборот. Когда мы говорим о военных операциях, обычно мы помним только имена великих полководцев. Но на самом деле те люди, которые в штабе занимаются предварительным планированием, сбором информации, тыловой работой, совершают огромный вклад в победу», – отметил эксперт.

    В экспертной среде Приходько вспоминают в первую очередь как специалиста-международника высочайшего класса с крайне серьезным дипломатическим бэкграундом.

    «Он был необыкновенно ярким, остроумным человеком, совсем не чиновничьего склада. Обладал огромным опытом, работал в разных местах и на разных направлениях, в том числе,

    будучи помощником президента России Приходько фактически занимался всем миром – почти как министр иностранных дел»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», эксперт-международник Федор Лукьянов, не раз общавшийся с Приходько.

    «Он невероятно много знал и, что еще важнее, понимал взаимосвязи, как все на самом деле устроено. Сергей Приходько обладал твердыми патриотическими позициями, но при этом он никогда не был упертым, закрытым, наоборот – всячески поощрял международное сотрудничество», – вспоминает Лукьянов.

    «Такие яркие люди всегда исключение. Есть выдающиеся профессионалы, но они более незаметные, а Приходько был именно индивидуальностью. Это очень печально, что его больше нет», – сказал политолог.

    Председатель Совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий вспоминает Сергея Приходько как «человека умного и проницательного». «Это был мудрый, тонкий и гибкий человек, он умел разговаривать, доносить свою точку зрения и слышать другую».

    «Приходько внес значительный вклад во внешнюю политику России. В этой профессиональной области ярких прорывных историй мало, это чаще различные договоры, и тут очень важно поддержание разговора. Приходько прекрасно умел это делать. У него был выдающийся талант коммуникации», – отметил эксперт.

    Быстрицкий подчеркнул, что «Сергей Приходько был истинным дипломатом, очень органичным в этой роли. Он работал почти по всем направлениям российской внешней политики. В 2006 году он участвовал в подготовке саммита G8 под председательством России. Он сделал значительный вклад в это мероприятие».


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