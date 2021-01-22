Что ждать России от президентства Байдена

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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 00:32  |  vz.ru
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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях Evan Vucci/AP/ТАСС
Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую свободу, то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...

Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

За Трампом стоит огромная сила

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...
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В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Обсуждение: 4 комментария
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Гневные выступления активистов Black lives matter продолжаются и после инаугурации Байдена    22 января 2021, 00:11
    Фото: Stacey Wescott/Chicago Tribune
    TNS/ABACA/Reuters
    Текст: Андрей Самохин,
    Николай Васильев,
    Артур Приймак

    Джо Байдену первым делом придется заняться внутренними проблемами страны – коллапсом политической системы и расколом американского общества, уверены политологи. Что касается внешней политики, то тут их мнения расходятся. Одни считают, что она будет весьма жесткой. Другие наоборот прогнозируют умеренный стиль дипломатии Байдена. К чему готовиться России - к усугублению кризиса или разрядке в отношениях с США?

    Раскол гражданского общества США, апофеозом которого стал штурм Капитолия, подорвал не только репутацию заокеанской избирательной системы, но и американского либерализма вообще – как идеологии. Отныне Вашингтону труднее навязывать за рубежом свое понимание демократии и, в частности, «свободных выборов». Тем не менее, эксперты ожидают новых попыток вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе на предстоящей парламентской кампании в России. Именно об этом говорили в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который назывался «Политический кризис в США: уроки для мира и России».

    Открывая круглый стол, его модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова предложила высказаться на тему «как мы довели США до жизни такой» и какие уроки для России и мира мы можем извлечь из этой ситуации.

    «Политический кризис в США не исчерпан после состоявшейся в среду инаугурации, – констатировала Соколова. – Протесты Black lives matter (BLM), скандалы на выборах, попытки импичмента Трампу и самые последние события, когда одна из новых конгрессменов должна поставить вопрос об импичменте Джо Байдену в первый же день его работы – все это говорит о том, что кризис продолжается. В США долгое время господствовал тезис об однополярном мире, они назначали какие страны более и менее демократичными, а какие-то – «плохими парнями». Но сегодня они утратили моральный авторитет «центра свободы и демократии», которым оперировали десятки лет.  Даже Европа заняла выжидательную позицию».

    США становится все более опасным государством

    Кризис породила политическая система США и идеология либеральной демократии, поэтому он будет продолжаться и углубляться, сказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Нынешний кризис – неотъемлемая часть либеральных ценностей США – считает он. – Более того, американская двухпартийная система работает в условиях подавления других партий. Это приводит к тому, что две партии подгребают под себя финансы и фактически раздирают страну».

    По мнению эксперта, западная модель, в рамках которой частные СМИ и соцсети обеспечивают свободу слова, также провалилась. «Соцсети потеряли миллиарды, но все равно заблокировали Трампа и его сторонников. Американские журналисты сами признают, что стали «бойцами идеологического фронта», а остальные – увольняются. Все разговоры о верховенстве права в США рассыпались в прах», – полагает Григорьев.

    Он напомнил, что был официальным наблюдателем на выборах в США 2016 года, отметив, что массовая грубая фальсификация итогов нынешних выборов не идет ни в какое сравнение с прошлыми кампаниями.

    «70 млн человек считают, что выборы были нечестными. США из-за этого расколоты», – сказал эксперт. Политолог отметил, что сама американская избирательная система толкает на фальсификации, как в случае голосования по почте. При этом в России развивается электронное голосование, не допускающее подобных манипуляций голосами, что гораздо больше соответствует принципам демократии, резюмировал эксперт. «США попали в ситуацию нестабильности, без перестройки политической системы им из нее не выйти, но этой перестройки никто не хочет. Для компенсации будет найден образ врага, и им станет Россия. «США становятся нестабильным, агрессивным и при этом до сих пор мощным государством, что опасно для всего мира», – резюмировал Григорьев.

    Байден напрасно радовался блокировке Трампа

    Президент фонда «Свершение» Никита Куркин предсказывает, что Байден будет восстанавливать утраченное при Трампе единство стран с «передовой демократией». А в качестве инструментов прививки демократии за рубежом Белый дом будет применять Twitter, Facebook и другие популярные соцсети. Политолог также ожидает, что при 79-летнем больном президенте усилится роль 56-летней Харрис. При этом, по его словам, у групп влияния внутри администрации Байдена не совпадающие интересы. «Поэтому не думаю, что режим Байдена будет олицетворением стабильности», – прогнозирует Куркин.

    «Раздрай отразится и на курсе Белого дома по отношению к России», с которой Байден, по прогнозу эксперта, попытается вести жесткую, но не слишком агрессивную политику, избегая при этом критических ситуаций.  «Однако позволит ли ему это его аппарат? Байден сам по себе – это не лидер какой-то силы, а человек, который колеблется вместе с линией Демпартии, он в заложниках у текущей политической ситуации», – уверен Куркин.

    Игра крупных американских технологических компаний в «пятую власть» – это большой риск для политического класса США и элиты в целом, сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. В свете этого Байдену не стоит радоваться тому, что Дональда Трампа заблокировали в соцсетях, потому что это может быть в какой-то момент использовано и против представителей демократической партии. «Сейчас будет не столько противостояние республиканцев и демократов, – считает эксперт, –

    сколько противостояние Калифорнии (Facebook, Amazon, Twitter) и Техаса, где Илон Маск уже заложил прототип своего собственного интернета.

    Это будет очень серьезная игра, поскольку кроме давления на государство социальных сетей возникает и давление интернет-платформ. Если без Twitter вы еще как-то можете жить, то без Google Play Market и Appstore – навряд ли: других подобных им платформ нет».

    США сползают к украинскому сценарию 2014 года

    Свою инаугурационную речь Байден произнес на новоязе Демократической партии, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «То есть, ее нужно понимать с точностью до наоборот. Например, слова Байдена о единстве нации и приверженности одним и тем же демократическим идеалам. Демократической страной США никогда и не были, это был продукт на экспорт для «банановых республик». Теперь же все предельно обнажилось: в США – диктатура», – заявил Матвейчев. По его мнению, Байден по сути пришел к власти в результате переворота.

    Второй тезис из речи Байдена – «единство» также, по словам политолога, дискредитировано, поскольку американское общество уже находится в состоянии холодной гражданской войны. Он напомнил: судя по тону заявлений Хиллари Клинтон и Нэнси Пэлоси, они жаждут крови трампистов.

    Республиканская партия расколота, многие бывшие сторонники Трампа ушли на поклон к Байдену, но расколота также и Демократическая партия на «стариков» и «леваков команды Харис, с альтернативными ценностями», констатировал Матвейчев. Он считает, что США приблизились к сценарию, который весь мир наблюдал на Украине в 2014 году и «полет в пропасть уже не остановить».

    Матвейчев назвал несбыточным и третий тезис инаугурационной речи нового президента США – слово «надежда». «Это будет президентством разочарований», - прогнозирует Матвейчев. По его мнению, на новую администрацию напрасно надеются и активисты движения BLM, которые не получат никаких «компенсаций»; и Европа, «раскрывшая желтые клювики» в надежде, что теперь вновь получится не платить за участие в НАТО, и Украина, «поставившая тазы» в ожидании потока долларов из-за океана. Причина, согласно Матвейчеву, проста:

    «У Америки нет денег, а есть огромный внешний долг, раздувшийся до опасных размеров».

    В отношениях с Россией, политолог прогнозирует резкое усиление противостояния, напоминая о предложении Макфолла перейти от «сдерживания» России к активному вмешательству во внутрироссийскую ситуацию. По словам Матвейчева со стороны США будет насаждаться миф о «расколе между народом и властью». Одним из таких проектов станет популяризация «борьбы с коррупцией», чтобы дестабилизировать существующий в России режим. «Для чего будут использовать, в частности, Навального», – предупредил эксперт.

    Байден в диалоге с Москвой будет сдержан

    Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов резко возразил Матвейчеву, назвав «опасными» иллюзии о скором развале США. По его мнению, напрасны расчеты на то, «что там все накроется, потому что Байден старый и похож, по нашим представлениям, на Леонида Ильича».

    Политолог пояснил, что если Трамп был радикальным, то Байден более склонен к центру, к умеренности. «Ревизия трампизма будет, но не будет полного отказа от многих вещей, на чем ехал Трамп. Громкие обещания немедленно раздать всем нелегалам гражданство могут напугать только реднека», – сказал Кузнецов.

    Он предрекает, что по мере сворачивания ограничений из-за коронавируса возникнут предпосылки к возвращению политики, экономики и администрирования к политической норме. «Верховенство права оказалось жертвой чрезвычайных положений. Администраторы принципиально отказались выполнять законы, конституцию, правила, традиции. А вот возвращение к праву как таковому будет главной проблемной историей», – ожидает руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

    Особый интерес представляют первые решения Байдена по ковиду. «В ходе избирательной компании казалось, что он всех «закарантинит», но пока не тут-то было. Пока кроме обещаний раздачи денег всем, кому только можно, из мер – только так называемое «стодневное масочное испытание». При этом маски надо будет носить только внутри федеральных учреждений и еще при пересечении границ штатов. Не повсеместно, даже не в любом транспорте», – акцентировал Кузнецов, добавляя, что президент тем самым уже нарушает свои предвыборные обещания.

    Эксперт предполагает, что Байден начнет медленно, умеренно спокойно разворачивать весь остальной мир – к ситуации времен обамовских надежд на то, «что околосоциалистический, «окололевый» мир может успешно развиваться, контролируя климат, неравенство и так далее».

    «Что делать в этой ситуации России? Карты перед нами сданы, и уже наше дело – продолжать ту политику, которая велась, или пытаться устраивать разрядку и приходить к более спокойным формам сосуществования. В этом отношении я не считаю, что Байден со всеми его Псаки и Макфолами немедленно надавит на нас так, что чертям в аду тошно будет. Думаю, девизом правления Байдена будут умеренность и спокойствие после ужасов пандемии. Это подходит к нему и по его личным качествам, и по тому, какие проблемы стоят перед США и миром», – ожидает Кузнецов.

    С ним не согласился член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. «Байден формируют свою команду из очень агрессивных людей, далеко не все из которых – профессионалы, пожалуй, кроме Николаса Бернса, шефа ЦРУ. Эти люди очень долго копили обиду. Теперь они будут вымещать ее. Политика Байдена будет очень жесткой», – отметил Манойло. 

    На ваш взгляд

     
    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?



    Политолог призвал не строить иллюзий по поводу миролюбия Байдена. «Отношения России и США при первой «каденции» будут хуже, чем при Трампе. Уже сейчас надо подбирать команду, которая сможет дать адекватный дипломатический или иной ответ на агрессию США», – уверен Манойло. Политолог подчеркнул, что сам президент вряд ли будет формировать политику. Скорее всего, от имени Байдена определять основные векторы будет его заместитель – Камала Харрис, «очень сложный и агрессивный субъект», предупредил участник дискуссии. 

    «Информационная война будет развиваться, как и при Трампе – с нарастанием», – прогнозирует политолог.  Что касается политики США в отношении постсоветского пространства, то Байден «продолжит политику удушения РФ путем инициации множественных конфликтов вдоль ее границ», – считает докладчик.

    «Сейчас будет небольшая пауза с раздачей портфелей, а потом все начнется заново: пойдут новые транши белорусской оппозиции, и там обострится ситуация. В Закавказье возобновится конфликт в Карабахе, будут новые провокации. Уже есть попытки заранее объявить незаконными выборы в Госдуму в этом году – точь-в-точь, как они это делали в Белоруссии и в Латинской Америке», – уверен Манойло.

    Новая «мягкая сила» - ставка на интеллектуалов

    Главной причиной недавнего штурма Капитолия американист Борис Межуев назвал кризис доверия к политической системе США в целом. «Четверть избирателей-республиканцев верят, что Демпартия поклоняется Сатане и торгует детьми», – сказал он. По его словам, сейчас общество за океаном разделилось на две половины: «Одна – это Америка для Америки, другая – центр коллективного Запада – трансатлантический мир, объединенный едиными ценностями. Между этими Америками начинается гражданская война – ни одна не может примириться с другой», – говорит Межуев.

    Политолог полагает, что на фоне растущей антироссийской риторики Байден хотел бы переманить Россию на свою сторону в борьбе с Китаем. «Москву будут проверять «на слабо»: сломается ли она в первый же год его правления или продемонстрирует твердость», – сформулировал Межуев. При этом он предрекает скорую трансформацию традиционной политики «мягкой силы» – soft power. «Рухнула старая «мягкая сила» США, основанная на судебной справедливости и демократии», – считает Межуев. Ее заменит новая ее версия, в которой ставка будет сделана только на узкий слой людей за рубежом, – на ученых, на студенчество, чтобы «сделать Штаты мировой родиной интеллектуалов – некоей Атлантидой, где может свободно дышать любой интеллектуал». «Это будет ценностное сплочение Евроатлантики вокруг особым образом понимаемой демократической идеи.

    Начнется подкуп «мягкой силой» интеллектуального класса, причем не только России, но и Китая и Индии.

    Для нас вызов состоит в том, сможем ли мы утвердить особую роль собственного интеллектуального класса», – резюмирует Межуев.

    Глава Центра политических технологий Борис Макаренко ожидает, что внутренние конфликты в США все же вполне могут пойти на спад. Байден получил от Трампа экономику, которая по третьему кварталу показывала хороший рост. В этом смысле есть все шансы для того, чтобы президент успешно провел свой курс. «Если сработают впрыснутые в экономику деньги, если ему удастся переломить тренд огромного количества новых заражений и смертей от коронавируса, Байден получит новые стимулы и новую популярность, – считает эксперт. – Появится больше оптимизма, и для всяких расколов в американском публичном пространстве останется меньше места».

    В противном случае политические расколы усугубятся, и это будет очевидно уже через два года на промежуточных выборах в Конгресс, которые всегда могут быть крайне опасны для действующего президента, предупреждает Макаренко: это референдум доверия президенту и показатель эффективности его курса.

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