Что ждать России от президентства Байдена

Джо Байдену первым делом придется заняться внутренними проблемами страны – коллапсом политической системы и расколом американского общества, уверены политологи. Что касается внешней политики, то тут их мнения расходятся. Одни считают, что она будет весьма жесткой. Другие наоборот прогнозируют умеренный стиль дипломатии Байдена. К чему готовиться России - к усугублению кризиса или разрядке в отношениях с США?

Раскол гражданского общества США, апофеозом которого стал штурм Капитолия, подорвал не только репутацию заокеанской избирательной системы, но и американского либерализма вообще – как идеологии. Отныне Вашингтону труднее навязывать за рубежом свое понимание демократии и, в частности, «свободных выборов». Тем не менее, эксперты ожидают новых попыток вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе на предстоящей парламентской кампании в России. Именно об этом говорили в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который назывался «Политический кризис в США: уроки для мира и России».

Открывая круглый стол, его модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова предложила высказаться на тему «как мы довели США до жизни такой» и какие уроки для России и мира мы можем извлечь из этой ситуации.

«Политический кризис в США не исчерпан после состоявшейся в среду инаугурации, – констатировала Соколова. – Протесты Black lives matter (BLM), скандалы на выборах, попытки импичмента Трампу и самые последние события, когда одна из новых конгрессменов должна поставить вопрос об импичменте Джо Байдену в первый же день его работы – все это говорит о том, что кризис продолжается. В США долгое время господствовал тезис об однополярном мире, они назначали какие страны более и менее демократичными, а какие-то – «плохими парнями». Но сегодня они утратили моральный авторитет «центра свободы и демократии», которым оперировали десятки лет. Даже Европа заняла выжидательную позицию».

США становится все более опасным государством

Кризис породила политическая система США и идеология либеральной демократии, поэтому он будет продолжаться и углубляться, сказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Нынешний кризис – неотъемлемая часть либеральных ценностей США – считает он. – Более того, американская двухпартийная система работает в условиях подавления других партий. Это приводит к тому, что две партии подгребают под себя финансы и фактически раздирают страну».

По мнению эксперта, западная модель, в рамках которой частные СМИ и соцсети обеспечивают свободу слова, также провалилась. «Соцсети потеряли миллиарды, но все равно заблокировали Трампа и его сторонников. Американские журналисты сами признают, что стали «бойцами идеологического фронта», а остальные – увольняются. Все разговоры о верховенстве права в США рассыпались в прах», – полагает Григорьев.

Он напомнил, что был официальным наблюдателем на выборах в США 2016 года, отметив, что массовая грубая фальсификация итогов нынешних выборов не идет ни в какое сравнение с прошлыми кампаниями.

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«70 млн человек считают, что выборы были нечестными. США из-за этого расколоты», – сказал эксперт. Политолог отметил, что сама американская избирательная система толкает на фальсификации, как в случае голосования по почте. При этом в России развивается электронное голосование, не допускающее подобных манипуляций голосами, что гораздо больше соответствует принципам демократии, резюмировал эксперт. «США попали в ситуацию нестабильности, без перестройки политической системы им из нее не выйти, но этой перестройки никто не хочет. Для компенсации будет найден образ врага, и им станет Россия. «США становятся нестабильным, агрессивным и при этом до сих пор мощным государством, что опасно для всего мира», – резюмировал Григорьев.

Байден напрасно радовался блокировке Трампа

Президент фонда «Свершение» Никита Куркин предсказывает, что Байден будет восстанавливать утраченное при Трампе единство стран с «передовой демократией». А в качестве инструментов прививки демократии за рубежом Белый дом будет применять Twitter, Facebook и другие популярные соцсети. Политолог также ожидает, что при 79-летнем больном президенте усилится роль 56-летней Харрис. При этом, по его словам, у групп влияния внутри администрации Байдена не совпадающие интересы. «Поэтому не думаю, что режим Байдена будет олицетворением стабильности», – прогнозирует Куркин.

«Раздрай отразится и на курсе Белого дома по отношению к России», с которой Байден, по прогнозу эксперта, попытается вести жесткую, но не слишком агрессивную политику, избегая при этом критических ситуаций. «Однако позволит ли ему это его аппарат? Байден сам по себе – это не лидер какой-то силы, а человек, который колеблется вместе с линией Демпартии, он в заложниках у текущей политической ситуации», – уверен Куркин.

Игра крупных американских технологических компаний в «пятую власть» – это большой риск для политического класса США и элиты в целом, сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. В свете этого Байдену не стоит радоваться тому, что Дональда Трампа заблокировали в соцсетях, потому что это может быть в какой-то момент использовано и против представителей демократической партии. «Сейчас будет не столько противостояние республиканцев и демократов, – считает эксперт, –

сколько противостояние Калифорнии (Facebook, Amazon, Twitter) и Техаса, где Илон Маск уже заложил прототип своего собственного интернета.

Это будет очень серьезная игра, поскольку кроме давления на государство социальных сетей возникает и давление интернет-платформ. Если без Twitter вы еще как-то можете жить, то без Google Play Market и Appstore – навряд ли: других подобных им платформ нет».

США сползают к украинскому сценарию 2014 года

Свою инаугурационную речь Байден произнес на новоязе Демократической партии, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «То есть, ее нужно понимать с точностью до наоборот. Например, слова Байдена о единстве нации и приверженности одним и тем же демократическим идеалам. Демократической страной США никогда и не были, это был продукт на экспорт для «банановых республик». Теперь же все предельно обнажилось: в США – диктатура», – заявил Матвейчев. По его мнению, Байден по сути пришел к власти в результате переворота.

Второй тезис из речи Байдена – «единство» также, по словам политолога, дискредитировано, поскольку американское общество уже находится в состоянии холодной гражданской войны. Он напомнил: судя по тону заявлений Хиллари Клинтон и Нэнси Пэлоси, они жаждут крови трампистов.

Республиканская партия расколота, многие бывшие сторонники Трампа ушли на поклон к Байдену, но расколота также и Демократическая партия на «стариков» и «леваков команды Харис, с альтернативными ценностями», констатировал Матвейчев. Он считает, что США приблизились к сценарию, который весь мир наблюдал на Украине в 2014 году и «полет в пропасть уже не остановить».

Матвейчев назвал несбыточным и третий тезис инаугурационной речи нового президента США – слово «надежда». «Это будет президентством разочарований», - прогнозирует Матвейчев. По его мнению, на новую администрацию напрасно надеются и активисты движения BLM, которые не получат никаких «компенсаций»; и Европа, «раскрывшая желтые клювики» в надежде, что теперь вновь получится не платить за участие в НАТО, и Украина, «поставившая тазы» в ожидании потока долларов из-за океана. Причина, согласно Матвейчеву, проста:

«У Америки нет денег, а есть огромный внешний долг, раздувшийся до опасных размеров».

В отношениях с Россией, политолог прогнозирует резкое усиление противостояния, напоминая о предложении Макфолла перейти от «сдерживания» России к активному вмешательству во внутрироссийскую ситуацию. По словам Матвейчева со стороны США будет насаждаться миф о «расколе между народом и властью». Одним из таких проектов станет популяризация «борьбы с коррупцией», чтобы дестабилизировать существующий в России режим. «Для чего будут использовать, в частности, Навального», – предупредил эксперт.

Байден в диалоге с Москвой будет сдержан

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов резко возразил Матвейчеву, назвав «опасными» иллюзии о скором развале США. По его мнению, напрасны расчеты на то, «что там все накроется, потому что Байден старый и похож, по нашим представлениям, на Леонида Ильича».

Политолог пояснил, что если Трамп был радикальным, то Байден более склонен к центру, к умеренности. «Ревизия трампизма будет, но не будет полного отказа от многих вещей, на чем ехал Трамп. Громкие обещания немедленно раздать всем нелегалам гражданство могут напугать только реднека», – сказал Кузнецов.

Он предрекает, что по мере сворачивания ограничений из-за коронавируса возникнут предпосылки к возвращению политики, экономики и администрирования к политической норме. «Верховенство права оказалось жертвой чрезвычайных положений. Администраторы принципиально отказались выполнять законы, конституцию, правила, традиции. А вот возвращение к праву как таковому будет главной проблемной историей», – ожидает руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

Особый интерес представляют первые решения Байдена по ковиду. «В ходе избирательной компании казалось, что он всех «закарантинит», но пока не тут-то было. Пока кроме обещаний раздачи денег всем, кому только можно, из мер – только так называемое «стодневное масочное испытание». При этом маски надо будет носить только внутри федеральных учреждений и еще при пересечении границ штатов. Не повсеместно, даже не в любом транспорте», – акцентировал Кузнецов, добавляя, что президент тем самым уже нарушает свои предвыборные обещания.

Эксперт предполагает, что Байден начнет медленно, умеренно спокойно разворачивать весь остальной мир – к ситуации времен обамовских надежд на то, «что околосоциалистический, «окололевый» мир может успешно развиваться, контролируя климат, неравенство и так далее».

«Что делать в этой ситуации России? Карты перед нами сданы, и уже наше дело – продолжать ту политику, которая велась, или пытаться устраивать разрядку и приходить к более спокойным формам сосуществования. В этом отношении я не считаю, что Байден со всеми его Псаки и Макфолами немедленно надавит на нас так, что чертям в аду тошно будет. Думаю, девизом правления Байдена будут умеренность и спокойствие после ужасов пандемии. Это подходит к нему и по его личным качествам, и по тому, какие проблемы стоят перед США и миром», – ожидает Кузнецов.

С ним не согласился член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. «Байден формируют свою команду из очень агрессивных людей, далеко не все из которых – профессионалы, пожалуй, кроме Николаса Бернса, шефа ЦРУ. Эти люди очень долго копили обиду. Теперь они будут вымещать ее. Политика Байдена будет очень жесткой», – отметил Манойло.

На ваш взгляд Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена? Улучшатся

Ухудшатся

Останутся такими же



Политолог призвал не строить иллюзий по поводу миролюбия Байдена. «Отношения России и США при первой «каденции» будут хуже, чем при Трампе. Уже сейчас надо подбирать команду, которая сможет дать адекватный дипломатический или иной ответ на агрессию США», – уверен Манойло. Политолог подчеркнул, что сам президент вряд ли будет формировать политику. Скорее всего, от имени Байдена определять основные векторы будет его заместитель – Камала Харрис, «очень сложный и агрессивный субъект», предупредил участник дискуссии.

«Информационная война будет развиваться, как и при Трампе – с нарастанием», – прогнозирует политолог. Что касается политики США в отношении постсоветского пространства, то Байден «продолжит политику удушения РФ путем инициации множественных конфликтов вдоль ее границ», – считает докладчик.

«Сейчас будет небольшая пауза с раздачей портфелей, а потом все начнется заново: пойдут новые транши белорусской оппозиции, и там обострится ситуация. В Закавказье возобновится конфликт в Карабахе, будут новые провокации. Уже есть попытки заранее объявить незаконными выборы в Госдуму в этом году – точь-в-точь, как они это делали в Белоруссии и в Латинской Америке», – уверен Манойло.

Новая «мягкая сила» - ставка на интеллектуалов

Главной причиной недавнего штурма Капитолия американист Борис Межуев назвал кризис доверия к политической системе США в целом. «Четверть избирателей-республиканцев верят, что Демпартия поклоняется Сатане и торгует детьми», – сказал он. По его словам, сейчас общество за океаном разделилось на две половины: «Одна – это Америка для Америки, другая – центр коллективного Запада – трансатлантический мир, объединенный едиными ценностями. Между этими Америками начинается гражданская война – ни одна не может примириться с другой», – говорит Межуев.

Политолог полагает, что на фоне растущей антироссийской риторики Байден хотел бы переманить Россию на свою сторону в борьбе с Китаем. «Москву будут проверять «на слабо»: сломается ли она в первый же год его правления или продемонстрирует твердость», – сформулировал Межуев. При этом он предрекает скорую трансформацию традиционной политики «мягкой силы» – soft power. «Рухнула старая «мягкая сила» США, основанная на судебной справедливости и демократии», – считает Межуев. Ее заменит новая ее версия, в которой ставка будет сделана только на узкий слой людей за рубежом, – на ученых, на студенчество, чтобы «сделать Штаты мировой родиной интеллектуалов – некоей Атлантидой, где может свободно дышать любой интеллектуал». «Это будет ценностное сплочение Евроатлантики вокруг особым образом понимаемой демократической идеи.

Начнется подкуп «мягкой силой» интеллектуального класса, причем не только России, но и Китая и Индии.

Для нас вызов состоит в том, сможем ли мы утвердить особую роль собственного интеллектуального класса», – резюмирует Межуев.

Глава Центра политических технологий Борис Макаренко ожидает, что внутренние конфликты в США все же вполне могут пойти на спад. Байден получил от Трампа экономику, которая по третьему кварталу показывала хороший рост. В этом смысле есть все шансы для того, чтобы президент успешно провел свой курс. «Если сработают впрыснутые в экономику деньги, если ему удастся переломить тренд огромного количества новых заражений и смертей от коронавируса, Байден получит новые стимулы и новую популярность, – считает эксперт. – Появится больше оптимизма, и для всяких расколов в американском публичном пространстве останется меньше места».

В противном случае политические расколы усугубятся, и это будет очевидно уже через два года на промежуточных выборах в Конгресс, которые всегда могут быть крайне опасны для действующего президента, предупреждает Макаренко: это референдум доверия президенту и показатель эффективности его курса.

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