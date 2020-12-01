Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии.

В понедельник Майя Санду на первой пресс-конференции в качестве избранного президента Молдавии объявила о том, что ее инаугурация состоится 24 декабря, а также объявила о своих приоритетах во внешней политике. Санду потребовала вывода всех наших войск из Приднестровья – как миротворцев, так и Оперативной группы российских войск (ОГРВ), охраняющей склады бывшей 14-й армии.

Поскольку «в настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта», Санду предлагает преобразовать миротворческие войска в гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Правда, «у России другое мнение», оговорилась Санду, но выразила надежду на диалог, передает Интерфакс.

Совсем не лучшим фоном для подобного диалога стали два других заявления Санду – с критикой законопроекта о государственном статусе русского языка, предложенного Партией социалистов уходящего президента Игоря Додона. «Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады», – возмутилась Санду.

Кроме того, она анонсировала визит президента Румынии Клауса Йоханниса «в первые недели после инаугурации», а также свою первую поездку в новом качестве – на Украину. «Я буду рада поехать в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским развитие украинско-молдавских отношений», – сказала Санду, определив тем самым приоритеты своей внешней политики, передает ТАСС.

На требования Санду довольно резко откликнулись в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести «к серьезной дестабилизации» в Приднестровье, добавив, что Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев «без каких-либо резких движений».

Тем временем в Кишиневе в понедельник вдруг заговорили о том, что среди жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) растет желание вернуться под контроль Молдавии. Поводом для таких рассуждений стали выборы парламента ПМР, по совпадению состоявшиеся в воскресенье.

Оценивая результаты этих выборов, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Center Сергей Манастырлы заявил RuBaltic.ru, что приднестровская элита «будет всячески саботировать попытки федерализации и воссоединения с Молдовой», в отличие от местного населения, которое, по его версии, уже давно стремится вернуться в Молдавию.

В Тирасполе не исключают, что судьба ПМР станет одним из пунктов на переговорах Санду и Зеленского.

«Кишинев хочет втянуть Киев в переговоры о возможности обмена Приднестровья на южную Бессарабию, северную Буковину

или на другие прилегающие к Молдавии украинские территории», – опасается президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафронов. «Впрочем, обмена в любом случае не получится. И граждане Приднестровья, и жители предназначенных для обмена сопредельных украинских территорий будут против. Да Кишинев и не рассчитывает на успех этого сценария. На самом деле он просто хочет скомпрометировать Украину в глазах рядовых приднестровцев и тем самым побольше привязать ПМР к Молдавии. Думаю, на Украине такие ходы Кишинева прекрасно видят. В отличие от Кишинева и Бухареста, Киев ранее старался избегать ссор в отношениях с Тирасполем», – сказал газете ВЗГЛЯД Сафронов.

В отличие от олигарха Владимира Плахотнюка или лидера коммунистов Владимира Воронина, двух прежних правителей Молдавии, Санду не может опереться на собственный политический или финансовый базис, говорит Сафронов. «Плахотнюк и Воронин обладали определенной свободой маневра, у подконтрольной Западу Санду такой свободы нет. С ее приходом влияние США, Евросоюза и Румынии на Кишинев возрастет», – считает приднестровский политолог.

Стоит отметить, что идея избавиться от Приднестровья, передать этот мятежный регион соседней Украине, чтобы получить свободу рук в отношениях с Евросоюзом, уже не первый год витает в молдавских коридорах власти. Даже считавшийся пророссийским президент Игорь Додон еще три года назад заявлял «Независимой газете», что у ПМР только два пути: либо остаться частью Молдовы, либо стать частью Украины. «Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально», – говорил Додон.

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«Санду считает, что все средства хороши, чтобы принудить Приднестровье к капитуляции. Вот и едет она первым делом к «могучему» Зеленскому, чтобы найти в Киеве поддержку, – говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. – Но это не так смешно и безобидно, как может показаться: каша может завариться крупная. Мы должны сделать все, чтобы не дать ей эту кашу сварить».

Депутата не удивляет тот факт, что Санду резко сменила риторику по поводу статуса русского меньшинства в Молдавии, как только победила на выборах. По словам Затулина, русский язык остается препятствием для «сандунистов», «ведь им мешает даже молдавский язык, который они хотят переделать в румынский».

«Я лично доволен тем, что в Москве наступает наконец ясность у тех, кто питал какие-то надежды на прагматизм Санду. Ее политическая физиономия у меня никаких иллюзий не вызывала, – сказал Затулин. – Если и были у кого-то иллюзии о молдавских лидерах, то разве что по поводу Додона, его популярности и возможностей. Главным критерием оценки молдавских лидеров остается положение россиян в Молдавии и положение самой ПМР как бастиона русского мира, ставшего таковым после развала Советского Союза».

По его оценке, на самом деле позиции Санду и Додона в отношении ПМР не слишком отличаются. «В молдавской элите, куда входят оба этих политика, модно относиться к Приднестровью как к сепаратистам, которые должны быть возвращены под власть Кишинева без каких-либо компромиссов», – подчеркнул Затулин. Разница взглядов двух политиков, по мнению собеседника, заключается лишь в противоположных целях использования Приднестровья.

«Додон заинтересован в сохранении Молдовы как государства, и в качестве гаранта этого ему необходимо Приднестровье в ее составе. А для Санду Приднестровье – территория, где стабильно работают крупные заводы и вообще наблюдается порядок, даже в плане борьбы с коронавирусом гораздо более очевидный, чем в Молдове – выглядит хорошим приданным для политической свадьбы с Бухарестом», – пояснил депутат.

Санду неслучайно повела «с легкостью необыкновенной» разговоры о выводе российских войск, поскольку скрытая задача нового президента – наконец «привести Молдавию в Румынию, в ЕС», подозревает депутат. «Я не утверждаю, что Санду имеет четкий план интеграции с Румынией, но во всяком случае очень многие ее помощники не скрывают такой цели», – сказал Затулин.

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Главный вопрос, который при этом тревожит экспертов: не повторится ли в таком случае в Молдавии карабахский сценарий, то есть не возобновится ли там вооруженный конфликт, который почти три десятилетия считался замороженным. Как известно, в начале 90-х как раз угроза быстрого слияния с Румынией и привела к созданию ПМР и началу войны на берегах Днестра.

«Большинство молдаван – люди совсем не воинственные, а то, что произошло в 1992 году относится к некоему помрачению их рассудка на волне перестроечной эйфории», – размышляет он. Депутат подчеркнул, что градус взаимной вражды в Приднестровье несравнимо ниже, чем в Карабахе.

Эксперты не исключают, что конфликт в регионе возобновится в случае, если Кишинев вновь попытается передать Молдавию под контроль Бухареста. «Санду ранее заявляла, что в случае всенародного референдума она тоже готова проголосовать за Unirea – за присоединение к Румынии», – напомнил Сафронов.

Впрочем, пока это невозможно просто по той причине, что власть Санду, как президента, сильно ограничена парламентом Молдавии, добавил эксперт. «Полномочия парламента, который и формирует правительство, истекают только в 2023 году, и неслучайно Санду уже потребовала внеочередных выборов», – отметил Сафронов. Аргумент приводится такой: нынешнее правительство сформировано из сторонников Додона, а ему, как утверждает без пяти минут новый президент, избиратели отказали в доверии.

«От расстановки сил в парламенте зависит свобода рук Санду, как президента. Если новый парламент станет более прозападным и прорумынским, то стабильность на Днестре может сильно пострадать. Брюссель, Вашингтон и Бухарест для этого сделают достаточно много. В эти игры хотят втянуть и Украину», – предупреждает Сафронов.

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