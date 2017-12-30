Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают.

Американский журналист Том Роган наслаждается своими 15 минутами славы на постсоветском пространстве. Пока российский Следственный комитет возбуждает уже второе уголовное дело (теперь – против журнала, который опубликовал призыв Рогана к Украине разбомбить Крымский мост), а оренбургские колонии готовятся принять нового заключенного, киевские политики радуются, что на них обратили внимание.

Роган написал в Twitter, что «замечательно поговорил» с главой МИД Украины Павлом Климкиным. По словам Рогана, Климкин заверил его, что Украина поддерживает статью в Washington Examiner и «поможет», если Москва «попытается послать» журналиста в колонию особого режима «Черный дельфин».

«Нормально поболтали и пошутили», – отметил он.

Также журналист написал уже вторую статью на тему моста, озаглавленную «Почему Путин хочет отправить меня в «Черный дельфин» (видимо, название колонии кажется Рогану романтичным, он старается почаще его называть).

В тексте, впрочем, нет ничего принципиально нового: пожаловавшись на 40 личных угроз и 20 угроз семье, поступивших ему в «Твиттере» от «русских ультранационалистов», Роган вновь повторяет сделавшую его столь востребованным на Украине мысль: «Если вы строите что-то на земле другой страны, то она имеет право уничтожить вашу работу».

Есть там еще один пассаж, который не может не радовать киевских политиков: обвинения России в терроризме – имеется в виду сбитый малайзийский «Боинг».

Концовка статьи выглядит весьма пафосно: автор рассказывает, что к нему обращались из российских СМИ за комментарием, но он готов разговаривать только с двумя журналистами из России – Анной Политковской и Максимом Бородиным (свердловский журналист, погибший в результате падения из окна). «Я поговорю с ними сразу после того, как Путин воскресит их из мертвых», – подытоживает свои обвинения Роган.

Почему его призывы вызвали такой восторг в Киеве, понять достаточно легко. Киевский режим с удовольствием разрушает то, что еще хоть как-то работало через четверть века после распада СССР. Один за одним закрываются металлургические предприятия, а работники пока действующих заводов бастуют из-за ветхости оборудования. Ракетный Южмаш, авиационный «Антонов», судостроительный Николаевский завод с более чем столетней историей – их всех больше нет. На грани гибели – уникальный Одесский припортовый завод и многие другие предприятия.

Валютную выручку в украинский бюджет пока приносят в основном сельское хозяйство и прокачка российского газа в Европу. Последняя может скоро прекратиться, а сельскохозяйственный рынок – очень волатильный, цены могут падать до уровня рентабельности, без серьезной господдержки фермерам не выжить.

Неудивительно, что американская поддержка культа разрушения, царящего на Украине, была так высоко оценена. Не вызовет никакого удивления, если Рогану вручат какую-нибудь украинскую государственную награду.

Резкая реакция России на заявления американского журналиста, на первый взгляд, выглядит чрезмерной – собака лает, ветер носит. Но это не так.

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Не будем вспоминать вышедшее из моды «окно Овертона», оно же «окно возможностей». Просто отметим, что в полном соответствии с приписываемыми Йозефу Геббельсу правилами пропаганды, если повторять какую-то мысль достаточно часто, в нее поверят и перестанут удивляться.

Взять тот же сбитый над Донбассом малайзийский «Боинг». Никаких прямых доказательств причастности России к этой трагедии по-прежнему нет, но и Роган, и другие американские журналисты пишут о виновности Москвы как об аксиоме. То же самое – с вторжением Грузии в Южную Осетию, сопровождавшимся убийством миротворцев. Это «Россия напала на Грузию». Ну и последние примеры – «государственная допинговая программа», «вмешательство в американские выборы» и «отравление Скрипалей». Доказательств никаких, что не мешает большинству западных СМИ вполне однозначно писать о том, что во всех случаях виновата Россия, а то и лично Путин. И если спросить: «Какие ваши доказательства?», – то многие впервые задумаются, а потом ответят: «Ну как же, это общеизвестно, все об этом пишут».

Легализируя в общественном сознании идею, что Украина (или США, или кто угодно) может нанести удар по «незаконному» Крымскому мосту, Роган, по сути, продвигает идею, что таким образом можно разбомбить любой неугодный США объект. Собственно, Вашингтон и раньше не утруждал себя сбором серьезных доказательств.

Но взять, скажем, газопроводы.

Что может помешать Трампу отдать приказ о бомбардировке «Северного потока» или «Турецкого потока» после публикации статьи о том, что на трубах установлено «следящее за кораблями НАТО оборудование»?

Формально – это не удар по территории России, газопровод проходит в нейтральных водах и принадлежит не государству напрямую, а компании, в которой у государства есть пакет акций. Повода для войны или ответного удара нет. К тому же – нет жертв, а Роган подчеркивает, что это принципиальный вопрос.

Так же и Грузия может (гипотетически) разрушить какой-нибудь мост в Южной Осетии, а Молдавия – разбомбить мост через Днестр в Бендерах или Дубоссарскую ГЭС. Это, мол, их территория, могут делать что хотят.

Именно поэтому российский Следственный комитет возбуждает уголовные дела и против Рогана, и против журнала, опубликовавшего его призыв, – чтобы не допустить превращения подобных заявлений в будничную практику. Вряд ли журналист действительно когда-то окажется в «Черном дельфине» – в отличие от США, Россия не требует от других государств выдавать им граждан третьих стран, так что Роган может спокойно путешествовать по миру, хотя больше всего ему рады будут теперь на Украине.

Самое слабое место рассуждений Рогана сводится к украинскому анекдоту «А нас-то за що?». Потому что призывы к разрушению инфраструктуры, не говоря о реальных действиях, – это палка о двух концах. В России никто не призывает разрушить мост «Золотые ворота» или плотину Гувера из-за геноцида индейцев или захвата территории иностранного государства, имевшего места и в Калифорнии, и в Колорадо. Но гарантировать, что эта идея не придет в голову террористам из ИГИЛ* или другой террористической организации, никто не может.

Поэтому хочется надеяться, что призыв Рогана так и останется неприятным казусом и о нем быстро забудут. Потому что если открыть этот ящик Пандоры, то мало не покажется никому.