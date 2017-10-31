Визит в Вашингтон сделает из Собчак «ультралиберала № 1»

Ксения Собчак продолжает педалировать свою крайне либеральную и прозападную политическую позицию. На этот раз стало известно о ее планах посетить Вашингтон и высказаться там о «перспективах на поставторитарное будущее России». Зачем кандидат в президенты России в разгар избирательной кампании летит в США – да еще планирует присутствовать на мероприятии с участием Дональда Трампа?

В самый разгар избирательной гонки, за месяц до голосования, кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена улететь за океан – в США. Она рассчитывает попасть на проходящий 1 февраля так называемый Национальный молитвенный завтрак, в котором обычно принимает участие и президент США.

На сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS) анонсирована речь политика. Центр базируется в Вашингтоне и занимается политической и экономической аналитикой, а также вопросами международных отношений и безопасности. Судя по анонсу, речь Собчак будет посвящена «надеждам и перспективам на поставторитарное будущее России».

По информации Русской службы Би-би-си, организацией посещения Собчак молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников, который покинул ее избирательной штаб еще в конце октября. На завтрак по приглашениям конгрессменов США соберется около трех тысяч человек более чем из ста стран. Это представители политической, общественной, религиозной и деловой элит. В делегацию от России в этом году вошло около 70 человек, среди них главы трех комитетов Госдумы: Вячеслав Никонов (образование), Анатолий Аксаков (экономполитика), Андрей Макаров (бюджет).

Как пояснила накануне РИА «Новости» представитель Собчак Ксения Чудинова, Собчак посетит США не только как кандидат в президенты, но и как политолог. «У Собчак диплом политолога-международника. В 2004 году она с отличием окончила магистратуру МГИМО по направлению «политология» (тема диплома – «Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России»)», – напомнила Чудинова. По ее словам, программа поездки состоит из множества встреч и цикла лекций. «6 февраля состоится первая», – сказала Чудинова, отметив, что точный график поездки пока не выстроен.

Телеканал «Дождь» ранее предположил, что Собчак собирается искать в США деньги на избирательную кампанию. Сама политик признавалась, что вела переговоры с потенциальными спонсорами на Бали. По данным ЦИК, фонд штаба Собчак на 15 января составлял 80,5 млн рублей.

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Политтехнолог Андрей Богданов, который и сам участвовал в президентских выборах в 2008 году, отмечает, что в США проживает достаточно много людей с российскими паспортами, поэтому Собчак «в принципе, может» найти новых спонсоров или хотя бы новых избирателей. Что касается помощи от русских, у которых теперь только американское гражданство, «то это невозможно из-за запрета нашего законодательства». Но она может рассчитывать на людей с российскими паспортами, у которых есть бизнес в России.

В то же время, подчеркнул Богданов, после визита в США Собчак уже может забыть о попытках расширить свою электоральную базу дома – например, за счет центристов, правых и коммунистов. Богданов посоветовал Собчак после США съездить и в Израиль, где тоже «много либеральных собратьев, влияющих через соцсети на либералов российских».

Учредитель и гендиректор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев тоже уверен, что своим визитом в США Собчак окончательно замкнется в границах либерального электората, отсекая себя от других. «С моей точки зрения, она и не стремится взять больше голосов. Для нее самое главное – занять место «ультралиберала № 1», должность штатного официального либерала, прозападного критика режима. Это очень хорошее место, и на нем можно комфортно и безбедно существовать многие годы».

«Визит Собчак в США – это месседж нашему избирателю. Она системно позиционирует себя как наиболее прозападный из всех участников кампании. Это такой инстаграм-стиль предвыборной кампании», – пояснил Чадаев.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Колядин уверен, что поездка не прибавит и не убавит рейтинга Собчак.

«Она пытается показать, что Россия может интегрироваться в мировое сообщество. С этой точки зрения она выбрала и выступление в CSIS в Вашингтоне и в Джорджтаунском университете соответственно», – сказал политтехнолог газете ВЗГЛЯД.

И визит в Америку, и показное участие в чисто русском обычае окунания в прорубь – это совершенно продуманные действия, полагает Колядин. «Она таким образом привлекает к своей персоне внимание. В то же время визит в США не прибавит и не убавит ей голосов. Электоральная среда, в которой работает Собчак, не предполагает осуждения или радости по этому поводу. Люди спокойно реагируют на перемещение своего кумира», – пояснил эксперт.

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что визит Собчак в США все же поможет ей укрепить рейтинг. Как сказал он газете ВЗГЛЯД: «Потенциальный электорат Собчак – примерно пять процентов: это те, кто считает, что Россия должна полностью подчиниться Западу.

Электорат Собчак считает, что деньги – это главное, и нужно быть готовым на любые подлости и предательства, чтобы получить их. Для них визит Собчак в США – это демонстрация силы, авторитета».

А вот соперница Собчак по избирательной гонке, правозащитница Екатерина Гордон, комментируя газете ВЗГЛЯД визит Собчак в США, лишь заметила, что наступает пора «дезинформации и игр в смыслы». Она призналась, что относится к Собчак даже не скептически, а иронически, считая соперницу «пустым персонажем».

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.