Визит в Вашингтон сделает из Собчак «ультралиберала № 1»

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25 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Визит в Вашингтон сделает из Собчак «ультралиберала № 1»

          Электорат Собчак в США не превышает четырех тысяч – это те живущие там россияне, которые вообще ходят голосовать   25 января 2018, 20:10
          Фото: Артем Коротаев/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Мария Воронова

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          Ксения Собчак продолжает педалировать свою крайне либеральную и прозападную политическую позицию. На этот раз стало известно о ее планах посетить Вашингтон и высказаться там о «перспективах на поставторитарное будущее России». Зачем кандидат в президенты России в разгар избирательной кампании летит в США – да еще планирует присутствовать на мероприятии с участием Дональда Трампа?

          В самый разгар избирательной гонки, за месяц до голосования, кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена улететь за океан – в США. Она рассчитывает попасть на проходящий 1 февраля так называемый Национальный молитвенный завтрак, в котором обычно принимает участие и президент США.

          На сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS) анонсирована речь политика. Центр базируется в Вашингтоне и занимается политической и экономической аналитикой, а также вопросами международных отношений и безопасности. Судя по анонсу, речь Собчак будет посвящена «надеждам и перспективам на поставторитарное будущее России».

          По информации Русской службы Би-би-си, организацией посещения Собчак молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников, который покинул ее избирательной штаб еще в конце октября. На завтрак по приглашениям конгрессменов США соберется около трех тысяч человек более чем из ста стран. Это представители политической, общественной, религиозной и деловой элит. В делегацию от России в этом году вошло около 70 человек, среди них главы трех комитетов Госдумы: Вячеслав Никонов (образование), Анатолий Аксаков (экономполитика), Андрей Макаров (бюджет).

          Как пояснила накануне РИА «Новости» представитель Собчак Ксения Чудинова, Собчак посетит США не только как кандидат в президенты, но и как политолог. «У Собчак диплом политолога-международника. В 2004 году она с отличием окончила магистратуру МГИМО по направлению «политология» (тема диплома – «Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России»)», – напомнила Чудинова. По ее словам, программа поездки состоит из множества встреч и цикла лекций. «6 февраля состоится первая», – сказала Чудинова, отметив, что точный график поездки пока не выстроен.

          Телеканал «Дождь» ранее предположил, что Собчак собирается искать в США деньги на избирательную кампанию. Сама политик признавалась, что вела переговоры с потенциальными спонсорами на Бали. По данным ЦИК, фонд штаба Собчак на 15 января составлял 80,5 млн рублей.

          Политтехнолог Андрей Богданов, который и сам участвовал в президентских выборах в 2008 году, отмечает, что в США проживает достаточно много людей с российскими паспортами, поэтому Собчак «в принципе, может» найти новых спонсоров или хотя бы новых избирателей. Что касается помощи от русских, у которых теперь только американское гражданство, «то это невозможно из-за запрета нашего законодательства». Но она может рассчитывать на людей с российскими паспортами, у которых есть бизнес в России.

          В то же время, подчеркнул Богданов, после визита в США Собчак уже может забыть о попытках расширить свою электоральную базу дома – например, за счет центристов, правых и коммунистов. Богданов посоветовал Собчак после США съездить и в Израиль, где тоже «много либеральных собратьев, влияющих через соцсети на либералов российских».

          Учредитель и гендиректор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев тоже уверен, что своим визитом в США Собчак окончательно замкнется в границах либерального электората, отсекая себя от других. «С моей точки зрения, она и не стремится взять больше голосов. Для нее самое главное – занять место «ультралиберала № 1», должность штатного официального либерала, прозападного критика режима. Это очень хорошее место, и на нем можно комфортно и безбедно существовать многие годы».

          «Визит Собчак в США – это месседж нашему избирателю. Она системно позиционирует себя как наиболее прозападный из всех участников кампании. Это такой инстаграм-стиль предвыборной кампании», – пояснил Чадаев.

          Член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Колядин уверен, что поездка не прибавит и не убавит рейтинга Собчак.

          «Она пытается показать, что Россия может интегрироваться в мировое сообщество. С этой точки зрения она выбрала и выступление в CSIS в Вашингтоне и в Джорджтаунском университете соответственно», – сказал политтехнолог газете ВЗГЛЯД.

          И визит в Америку, и показное участие в чисто русском обычае окунания в прорубь – это совершенно продуманные действия, полагает Колядин. «Она таким образом привлекает к своей персоне внимание. В то же время визит в США не прибавит и не убавит ей голосов. Электоральная среда, в которой работает Собчак, не предполагает осуждения или радости по этому поводу. Люди спокойно реагируют на перемещение своего кумира», – пояснил эксперт.

          В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что визит Собчак в США все же поможет ей укрепить рейтинг. Как сказал он газете ВЗГЛЯД: «Потенциальный электорат Собчак – примерно пять процентов: это те, кто считает, что Россия должна полностью подчиниться Западу.

          Электорат Собчак считает, что деньги – это главное, и нужно быть готовым на любые подлости и предательства, чтобы получить их. Для них визит Собчак в США – это демонстрация силы, авторитета».

          А вот соперница Собчак по избирательной гонке, правозащитница Екатерина Гордон, комментируя газете ВЗГЛЯД визит Собчак в США, лишь заметила, что наступает пора «дезинформации и игр в смыслы». Она призналась, что относится к Собчак даже не скептически, а иронически, считая соперницу «пустым персонажем».

          Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.


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