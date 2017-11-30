Антирейтинг кандидатов в президенты работает на Путина и Грудинина

Взгляд
16 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
Разделы

Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина

Французы хотят половину Резервного фонда РФ в счет долгов царской России Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
Представители Запада в который раз требуют деньги с России. Сотни тысяч французов недовольны соглашением, заключенным Москвой и Парижем при Ельцине, и требуют возврата средств, еще в XIX веке вложенных в строительство российских железных дорог. Речь идет о сумме, измеряемой в триллионах рублей. Каковы шансы, что России придется вернуть эти деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

Греция и Македония претендуют на одно и то же историческое наследие (на фото – гигантский памятник Александру Македонскому в Скопье)Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
Соединенные Штаты надеются урегулировать давний конфликт между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики. Это даст возможность снять возражения Афин по поводу вступления Македонии в НАТО. Зачем Вашингтон так активно втягивает Скопье в свою орбиту, ведь, казалось бы, политическое значение Македонии не столь велико? Подробности...
Перейти а раздел…

Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной

Представьте себе, что брать бесплатный хлеб – это унизительно. Поэтому толпа может стать злым и неуправляемым организмомФото: Смирнов Владимир/ТАСС
Потоки оскорблений и хамство – главная реакция, которую получили в свой адрес некоторые предприниматели, решившие бесплатно раздавать свою собственность беднякам. Как выяснилось, такие примеры в России не редкость. С чем связано подобное поведение тех, кто, казалось бы, должен только благодарить за любую оказанную им помощь? Подробности...
Перейти а раздел…

Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями

Виктор Орбан и Михай ТудосеФото: Laszlo Balogh/Reuters,
Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters
В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия. Подробности...
Перейти а раздел…

Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Это был наш русский Че Гевара

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых

Сергей Худиев, публицист, богослов
По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
Обсуждение: 137 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
      Подробности...

      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
      Подробности...

      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Арестован напавший на российское посольство в Швеции
          Адвокат Серебренникова признал обналичивание 130 млн рублейСербская делегация прервала диалог с Приштиной в ЕС из-за убийства ИвановичаМитингующие возле Рады в Киеве сожгли флаг РоссииВ «Формуле-1» появился новый российский гонщик
          В Москве появятся улица Никулина и сквер МагомаеваКитайское агентство понизило рейтинг СШАЮрий Лоза выяснил причины роста цен на лекарстваПилоты британских истребителей сделали видеосъемку Ту-160 над Северным морем
          Появилась статистика резкого роста внутреннего туризмаЯвлинский пожаловался в ЦИК из-за «давления» на сборщика подписейУмер известный кавээнщик Владимир ДудаВ ЕС опровергли направленность газовой директивы против «Северного потока – 2»

          Главная тема


          Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

          «будет успешно обжаловано»


          Украинский эксперт: Конфискованные у Януковича деньги придется вернуть

          рассекреченный документ


          Впервые обнародован полный отчет о работе советского «Лунохода-2»

          приказ минкультуры Украины


          Киев назвал Михалкова и Басту угрозой

          «жалкий жест в сторону США»


          В Чечне прокомментировали запрет Кадырову посещать Литву

          начало расследования


          Смерть солистки Cranberries оказалась «необъяснимой»

          гражданская война


          Жители Украины высказались о возможности компромисса с Донбассом

          урок истории


          National Interest опубликовал статью о праве России на Крым

          выборы – 2018


          Политологи оценили историю с зарубежными счетами коммуниста Грудинина

          «компьютерный гений»


          Антон Крылов: Дуров может сколько угодно времени разговаривать и писать только по-английски

          глобальные прогнозы


          Лев Пирогов: Новый доклад Римского клуба называется «Come Оn!» («Поехали!»). А куда поехали-то?

          «Доклад Кардина»


          Дмитрий Дробницкий: Под стратегическое сдерживание России в Вашингтоне подвели теоретический базис

          на ваш взгляд


          Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?

          Антирейтинг кандидатов в президенты работает на Путина и Грудинина

          Владимир Жириновский и Павел Грудинин окажутся главными героями теледебатов   16 января 2018, 08:10
          Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          За два месяца до президентских выборов неизвестным остается только точное количество их участников и конкретные цифры каждого из кандидатов. Свежие опросы ВЦИОМа дают представление о том, как меняется отношение избирателей к участникам выборов. И тут происходят закономерные изменения.

          При всей предопределенности итогов выборов 18 марта в плане победителя интрига будет сохраняться в отношении как распределения голосов, так и мест, которые займут кандидаты вслед за Путиным.

          Уже понятно, что всего участников будет не больше 20 – но вот нижний порог не ясен.

          Пока что точно гарантировано участие троих – двух кандидатов от парламентских партий, КПРФ и ЛДПР, и Путина, сбор подписей в пользу самовыдвижения которого является просто демонстрацией массовости его поддержки. Остальным 17 претендентам придется не только собрать подписи, но и защитить их в ЦИКе. Не больше половины из них сможет пройти этот барьер – так что в итоге в бюллетене будет не больше десяти фамилий.

          Из них хоть как-то известны в обществе человек пять–шесть – Жириновский, Собчак, Явлинский, Борис Титов. Сергей Бабурин, чуть было не возглавивший российский парламент в 1991 году, уже подзабыт, а лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин пока еще не приобрел всероссийской известности. Но даже если Бабурин с Сурайкиным сумеют собрать подписи и получить регистрацию, ход кампании это принципиально не изменит.

          Да, лидер второй компартии будет отбирать голоса у кандидата КПРФ, а ветеран патриотического движения станет укором вождю ЛДПР – но внимание прессы и избирателей все равно будет сосредоточено на трех кандидатах.

          Не считая, само собой, Путина – который, в принципе, и не воспринимается обществом как кандидат в президенты. Он – президент, голосование за которого станет своеобразным референдумом доверия главе государства. И, вопреки тому, что так любили обсуждать пикейные политологи, проблема у Путина будет не в том, как бы получить побольше голосов – по выдуманной оппонентами Кремля схеме 70–70: то есть якобы существующему стремлению во что бы то ни стало обеспечить результат в 70 процентов голосов «за» Путина при 70-процентной явке – а в том, чтобы не получить слишком много.

          Это лишь отчасти шутка – сейчас сложно прогнозировать явку, но почти невероятно, чтобы результат Путина был заметно ниже 70 процентов – а вот выше он быть вполне может.

          И дело тут не в том, что по последнему опросу ВЦИОМа за президента собираются голосовать 74 процента от тех, кто намерен принять участие в выборах – а в том, что у Путина падает антирейтинг, в то время как у остальных претендентов он растет. В мае прошлого года число тех, кто ни при каких обстоятельствах не стал бы голосовать за Путина, было чуть меньше 7 процентов (6,8). Даже в ноябре их было 4,6, а замеры 10–11 января дали цифру 3,9. Это очень мало – особенно если сравнивать с тем, что показывают другие претенденты.

          Исследование ВЦИОМ проводилось 8–10 января, респондентам было предложено ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, объем выборки в 2018 году составил по 1 тыс. человек каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Максимальный размер ошибки для трехдневной выборки с вероятностью 95% не превышает 1,8%, для двухдневной – 2,2%. 

          Рекордсменом по антирейтингу среди ветеранов президентских кампаний долгие годы, точнее десятилетия, был Жириновский.  Сейчас у него 44,6 – неприятие его вернулось на уровень начала лета прошлого года, хотя в ноябре его антирейтинг упал до 36 процентов. Но сейчас Жириновский уже далеко не во главе списка антипатий избирателей. И если то, что его обогнал Григорий Явлинский, можно считать временным явлением – да и разрыв всего 0,2 процента в пользу лидера «Яблока» – то вот к рекорду Ксении Собчак никому другому и близко не приблизиться.

          Если в октябре ее антирейтинг был 79,3, то сейчас он достиг 89,8. Попытки представить ситуацию так, что «это значит, что 10 процентов не исключают для себя возможности проголосовать за Собчак», конечно, смешны. Сейчас за нее готовы проголосовать 1 процент тех, кто собирается 18 марта идти на выборы, по сравнению с 1,3 процента в октябре – и даже если в оставшиеся два месяца Собчак «выпрыгнет из штанов» и сумеет мобилизовать максимум своих сторонников, результат в 3 процента представляется для нее труднодостижимым.

          Потому что «против всех» вовсе не конвертируется в «за Собчак» – даже недовольство как властью, так и всем политическим классом как таковым (в диапазоне от левых до правых) оказывается куда меньшим, чем отвращение от одной кандидатки.   

          С другой стороны, Собчак надеялась на то, что сам факт ее участия в выборах превратит ее из «светской львицы», говоря языком ее тусовки, в политическую фигуру – и уж точно сделает ее на время предвыборной кампании самой интересной для прессы фигурой. Но теперь уже очевидно, что Собчак, хотя и останется в числе тройки самых заметных для прессы участников кампании, займет в ней далеко не первое место.

          На первом (опять-таки, напомним, не считая Путина) будет Павел Грудинин – неожиданный кандидат от КПРФ. Он вместе с Жириновским будет находиться в центре внимания в ходе предвыборных теледебатов – а Собчак будет довольствоваться пускай и почетным, но третьим местом.

          То есть, если смотреть с учетом Путина, четвертым – и именно таков, кстати, сегодняшний рейтинг Собчак. Со своим одним процентом она идет на четвертом месте – пропустив вперед Жириновского (4,7) и Грудинина (7,2). И да, для Собчак будет чудом, если она 18 марта придет четвертой – потому что есть более сильные претенденты на это место.

          И это не Явлинский и Титов – у первого сейчас рейтинг в 0,6 процента, а у второго – 0,3. То есть лидер «Яблока», в принципе, тоже может обойти Собчак – если вдруг получит 2 процента. Но вот если будет зарегистрирован Максим Сурайкин, то глава «Коммунистов России» как раз и станет тем, кто уверенно выйдет на четвертое место. Напомним, что в сентябре 2016-го его партия набрала на выборах в Госдуму 2,3 процента – и в случае удачного проведения теледебатов Сурайкин вполне может набрать и 4, и 5 процентов голосов.

          Более того, на него будет работать и сам факт выдвижения от КПРФ Павла Грудинина. Красный мультимиллионер вызывает симпатии далеко не у всех избирателей коммунистических взглядов – многие считают его недостаточно идейным, «розовым», едва ли не социал-демократом. Так что у Сурайкина появляется хороший шанс как увести часть зюгановского электората, так и собрать голоса новых левых, то есть той постсоветской молодежи, которая придерживается неокоммунистических и социалистических взглядов.

          Но при этом, конечно же, главной интригой выборов будет то, сколько голосов получит кандидат КПРФ. Сейчас у Грудинина достаточно низкий антирейтинг – 28 процентов – и понятно, что его результат в любом случае будет выше нынешних 7 процентов (он вырос с 4,6 в конце декабря до 7,2). Но вот насколько выше?

          Сам факт выдвижения не Зюганова можно только приветствовать – причем не только с точки зрения выборов как таковых. Месяц назад, по некоторым опросам, Зюганов уступал Жириновскому – и хотя в случае выдвижения председатель ЦК КПРФ на финише, скорее всего, обошел бы лидера ЛДПР, ничего хорошего его очередное участие в выборах его собственной партии не сулило бы. Низкий результат стал бы поводом для усиления претензий к Зюганову и обострению противоречий внутри КПРФ.

          Ход с выдвижением Грудинина, конечно, тоже не гарантирует спокойной жизни – хотя бы потому, что вызывает недовольство левого крыла партии – но всё-таки возвращает коммунистов в центр предвыборной кампании. Они снова уверенно идут на втором месте – а так как именно в получении его и состоит главный приз для всех, кроме Путина, то задачу-минимум КПРФ уже выполнила.

          Теперь ей предстоит побороться за максимальный результат своего кандидата.  В принципе, идеи, которые отстаивает Грудинин, разделяет довольно большое число наших граждан – но проблема для КПРФ в том, что в выборах участвует Путин, которого подавляющее большинство избирателей даже не собирается сравнивать с кем-либо. Авторитет Путина настолько несопоставим с грудининским, что никакие претензии к действующей власти не обращаются в пользу кандидата от оппозиции.

          Другое дело, что голосование за патриота, сторонника справедливого экономического уклада, человека левых взглядов и одновременно хозяина-управленца для многих сторонников Путина представлялось бы вполне возможным – если бы, например, Грудинин вел партию на выборы в Госдуму. Тогда это было бы не голосованием за альтернативу Путину, а голосованием за некое добавление к Путину, указанием на необходимость корректировки путинской политики в левую сторону.

          В нынешней же ситуации Грудинину придется рассчитывать не столько на часть путинского электората, сколько на тех, кто или вообще не ходил на выборы, или же голосовал за других кандидатов. В частности, за того же Жириновского.

          Таким образом, чем больше наберет Грудинин, тем меньше получат остальные оппозиционеры. Если он наберет 20 процентов – значит, меньше будет у Жириновского (например, не 10, а 5). О чем это говорит? О том, что дай Бог Грудинину получить больше голосов – но за всё отвечать в итоге всё равно придется Путину. Не в том смысле, что его изберут президентом – а в том, с каким результатом изберут.

          Если у Грудинина будет 15, у Жириновского 6, у Сурайкина 4, у Собчак 2, а все остальные соберут в сумме процента 3, то сколько останется Путину?

          Правильно, 70 процентов – и пикейные политологи будут с важным видом рассуждать про то, что «Кремль провел выборы по своему сценарию, осуществив план 70–70». Хотя люди просто сделают свой выбор – понятный и ожидаемый. И легко предсказуемый при спокойном, непредвзятом анализе.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............