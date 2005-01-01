Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию

Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга ПорошенкоФото: mil.gov.ua
Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах. Подробности...
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Как Карачаево-Черкесия живет без Арашуковых

«Молодежь за Рауфа!» – сообщает билборд на развилке дороги в Хабезском районе Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
Дело клана Арашуковых и арест его фигурантов всколыхнули всю страну, но особенно – Карачаево-Черкесию, где об этой семье знает каждый. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД встретился с жителями республики, которые долгие годы пытались привлечь внимание следственных органов к деятельности Арашуковых. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 140 комментариев

Отношение к украинскому монстру пора менять

Евгений Крутиков, военный эксперт
Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

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        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
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          Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

          День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»  (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
          День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»  (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
          Внештатный женский экипаж танка Т-80 во время празднования Дня танкиста в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота России  (фото: Лев Федосеев/ТАСС)
          Женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Уссурийске  (фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости)
          Начальник продовольственной службы района базирования атомных подводных лодок Северного флота России капитан Альфия Акманова на фоне подлодки «Северодвинск»  (фото: Лев Федосеев/ТАСС)
          Девушки-курсантки первого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова на церемонии приведения к военной присяге  (фото: Виталий Тимкив/ТАСС)
          Рядовой военной полиции по Восточному военному округу Арина Подгорнова на сборах управления военной полиции  (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
          Женщины-военнослужащие в столовой военной авиабазы Хмеймим  (фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости)
          Женщина-военнослужащая 200-й мотострелковой бригады на военном стрельбище в поселке Печенга  (фото: Лев Федосеев/ТАСС)
          Участницы Всероссийского конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж» на территории учебного центра РВСН в городе Переславль-Залесский  (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

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          Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

          День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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          Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

          После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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          Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
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          Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

          Кирилл Толмацкий – популярный исполнитель рэпа, известный под псевдонимом Децл, умер после ночного концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя»
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          Арестованный сенатор Арашуков дает показания в Следственном комитете

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          В городах по всей Венесуэле начались столкновения противников президента Николаса Мадуро с силами безопасности. В беспорядках участвуют сотни тысяч венесуэльцев. Число задержанных измеряется сотнями, более полутора десятков человек погибли. Силовики пока сохраняют верность Мадуро
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          Россия показала иностранцам новую крылатую ракету

          Минобороны России показало иностранным военным атташе новую крылатую ракету 9М729. Презентацию проигнорировали атташе Соединенных Штатов и их партнеры по НАТО, которые обвиняют Москву в нарушении договора РСМД
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          Жители Земли увидели кровавую Луну

          В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
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          Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

          Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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          В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

          Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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          Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

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          В Москве затопило крупный транспортный тоннель

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