Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
В Москве родился краснокнижный дельфиненок
В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ родился детеныш черноморской афалины. Этот вид морских китообразных млекопитающих из семейства дельфиновых занесен в Красную книгу России. Сейчас дельфиненок находится в общем аквариуме со взрослыми особями (фото: Софья Сандурская/ТАСС)
Детеныши не расстаются с матерями в течение пяти лет (фото: Софья Сандурская/ТАСС)
Период беременности у афалин длится около 12 месяцев, новорожденному дельфиненку мама помогает подняться на поверхность, чтобы он сделал первый вдох (фото: Софья Сандурская/ТАСС)
При рождении маленький самец весил около 15 кг и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в «Москвариум» два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума (фото: Софья Сандурская/ТАСС)
Роды дельфиненка прошли легко, малышу и маме удалось наладить вскармливание в первый день после рождения (фото: Софья Сандурская/ТАСС)