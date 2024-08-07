В Москве родился краснокнижный дельфиненок

Роды дельфиненка прошли легко, малышу и маме удалось наладить вскармливание в первый день после рождения (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

При рождении маленький самец весил около 15 кг и был порядка одного метра длиной. Мать детеныша, самка Пуля, прибыла в «Москвариум» два года назад из закрывшегося ялтинского океанариума (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Период беременности у афалин длится около 12 месяцев, новорожденному дельфиненку мама помогает подняться на поверхность, чтобы он сделал первый вдох (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Детеныши не расстаются с матерями в течение пяти лет (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ родился детеныш черноморской афалины. Этот вид морских китообразных млекопитающих из семейства дельфиновых занесен в Красную книгу России. Сейчас дельфиненок находится в общем аквариуме со взрослыми особями (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

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