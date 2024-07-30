Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».24 комментария
В Екатеринбурге сгорел цех завода ракетно-космической аппаратуры
В Екатеринбурге произошел пожар в НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Площадь пожара составила 800 кв. м. На месте работали 58 спасателей и 23 единицы техники. Спустя несколько часов они потушили огонь, провели проливку и разборку конструкций (фото: )
Пожар начался с крыши механического цеха, после чего распространился на соседний цех. У первого здания частично обвалились кровля и стены (фото: )
По словам очевидцев, перед возгоранием в цехе проводились сварочные работы и на месте пожара могло находиться два кислородных баллона (фото: )
Пожарные эвакуировали 22 человека с территории предприятия, из них 12 – из горящего цеха (фото: )
Власти попросили местных жителей не покидать дома – по всему городу распространяется густой дым. МЧС сообщило, что в воздухе на месте пожара нет превышения концентрации вредных веществ (фото: )
НПО автоматики – предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности (фото: )