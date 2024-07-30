НПО автоматики – предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности (фото: )

Власти попросили местных жителей не покидать дома – по всему городу распространяется густой дым. МЧС сообщило, что в воздухе на месте пожара нет превышения концентрации вредных веществ (фото: )

Пожарные эвакуировали 22 человека с территории предприятия, из них 12 – из горящего цеха (фото: )

По словам очевидцев, перед возгоранием в цехе проводились сварочные работы и на месте пожара могло находиться два кислородных баллона (фото: )

Пожар начался с крыши механического цеха, после чего распространился на соседний цех. У первого здания частично обвалились кровля и стены (фото: )

В Екатеринбурге произошел пожар в НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Площадь пожара составила 800 кв. м. На месте работали 58 спасателей и 23 единицы техники. Спустя несколько часов они потушили огонь, провели проливку и разборку конструкций (фото: )

Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Китай и Европа покупают все больше российского газа Газпром хвастается новым рекордом поставок газа в Китай. При этом не только Китай, но и Европа в этом году покупает больше российского газа. Почему наблюдается такой ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт? Подробности Перейти в раздел

США втягивают Японию в западные военные блоки Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности Перейти в раздел

Ключевой эксперимент открывает новую эру в истории российских БПЛА Даже действующая российская спутниковая группировка, как неожиданно выяснилось, обеспечивает возможность удаленного управления беспилотниками. Российским инженерам удалось сделать первый шаг к созданию системы, подобной американской SpaceX, и в какой-то степени даже лучшей. Как это произошло и какие еще возможности это даст? Подробности Перейти в раздел

Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами» «Эти действия направляются Россией», таков «излюбленный метод действия русских», заявляют во Франции, имея в виду недавнюю серию диверсий на железной дороге. Парадокс в том, что эти публичные обвинения опровергаются самой же французской полицией. Кто на самом деле является главным подозреваемым в срыве движения французских железных дорог? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел