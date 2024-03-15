Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.0 комментариев
Умер Александр Ширвиндт
В Москве на 90-м году жизни скончался народный артист России, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, которого называли «королем флегматичного юмора» (фото: Николай Малышев/ТАСС)
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году с отличием окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина. В 2000-2021 годах был худруком Московского академического театра сатиры, а осенью 2021-го назначен его президентом (фото: ТАСС)
Ширвиндт родился в семье скрипача оркестра Большого театра, друга знаменитого певца Леонида Утесова (фото: ТАСС)
Наряду с актерской работой в Театре сатиры Ширвиндт начал заниматься режиссурой (фото: ТАСС)
Почти во всех своих ролях Ширвиндт оставался вальяжным барином с высокой самооценкой (фото: ТАСС)
Особое место в творчестве Ширвиндта занимала эстрада (фото: ТАСС)
Александр Ширвиндт стал одним из самых популярных советских актеров после роли в комедии «Миллион в брачной корзине» (фото: ТАСС)
Александр Ширвиндт был заядлым рыболовом и футбольным болельщиком (фото: ТАСС)
Александр Ширвиндт – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденом Дружбы народов, имеет звания «Заслуженного артиста РСФСР» и «Народного артиста РСФСР» (фото: ТАСС)