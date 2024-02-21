Оригинальный Ту-160 считается самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории. Он был разработан в 1970-е годы конструкторским бюро «Туполев» (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)

Ту-160М отличается от базовой версии модернизированными двигателями, обновленными авионикой и бортовым оборудованием, а также новыми системами управления вооружением. Кроме того, самолет получил комплекс радиоэлектронной борьбы (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)

Президент Владимир Путин в ходе визита в Татарстан посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Глава государства осмотрел модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и сам сел за штурвал (фото: uacrussia.ru)

В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

Почему россияне стали потреблять рекордное количество молочки Россияне поставили рекорд по потреблению молочной продукции. В последний раз так много молочки они потребляли только в 1995 году, то есть 28 лет назад. В чем причина такой неожиданной любви сограждан к йогуртам и сырам? Эксперты называют сразу несколько причин, в том числе подорожание мяса курицы и яиц. Подробности Перейти в раздел

Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности Перейти в раздел

Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности Перейти в раздел

Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США Во вторник Эквадор по согласованию с Россией возобновил сертификацию бананов, поставляемых в нашу страну. Это стало финальной точкой очень бурного и принципиального для обеих сторон конфликта, прямо касающегося интересов России на Украине. О чем идет речь и как Россия смогла в данном случае победить не только Эквадор, но и Соединенные Штаты? Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел