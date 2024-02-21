Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Путин сел за штурвал ракетоносца Ту-160М
Президент Владимир Путин в ходе визита в Татарстан посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Глава государства осмотрел модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и сам сел за штурвал (фото: uacrussia.ru)
Путин предложил назвать один из Ту-160М в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева (фото: uacrussia.ru)
Главе государства также представили отчет о работе завода, планах производства и привлечении молодых специалистов (фото: uacrussia.ru)
Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Ту-160М отличается от базовой версии модернизированными двигателями, обновленными авионикой и бортовым оборудованием, а также новыми системами управления вооружением. Кроме того, самолет получил комплекс радиоэлектронной борьбы (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Оригинальный Ту-160 считается самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории. Он был разработан в 1970-е годы конструкторским бюро «Туполев» (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)