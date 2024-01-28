К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.14 комментариев
В Казани выбрали «Мисс Татарстан – 2024»
В Казани завершился XXVI Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2024». Финал состоялся в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Победу в нем одержала 14-летняя Эвелина Габитова. Впервые корону главной красавицы региона забрала столь юная участница (фото: Егор Алеев/ТАСС)
До финального блица после визитки и выхода в купальниках дошли десять участниц: Валерия Куприянова, Лейсан Валиева, Софья Моисеева, Альбина Закирова, Лия Сафарова, Александра Кочергина, София Рябцова, Альберта Абдрахманова, Эвелина Габитова и Лейла Абязова (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Заключительным испытанием участницам предстояло ответить на неожиданные вопросы. Красавицы должны были остроумно продолжить известный афоризм, а также рассказать стихотворение русского или татарского поэта (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Всего за почетное звание первой красавицы Татарстана сразились 30 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Победа в региональном конкурсе позволит им принять участие в конкурсе «Мисс Россия» (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Помимо титула «Мисс Татарстан» участницы поборолись и за звание «Мисс Казань». Его обладательницей стала 16-летняя жительница столицы республики Александра Кочергина (справа) (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан» проводится ежегодно с 1998 года. Проект успел превратиться в молодежное движение, направленное на формирование эстетических идеалов с использованием лучших достижений творческих сил республики и всей России (фото: Егор Алеев/ТАСС)
За время своего существования конкурс успел обрасти многими традициями. Так, ежегодно победительница прошлогоднего финала (Рамина Пронина – слева) передает корону новой победительнице (Эвелина Габитова – справа) (фото: Максим Богодвид/РИА Новости)