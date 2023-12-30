Умер актер Юрий Соломин

Москва, Малый театр, президент Владимир Путин, гендиректор Малого театра Тамара Михайлова, Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский (слева направо) во время чаепития после спектакля «Последняя жертва» (23 марта 2017 года) (фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Саратов. Ирина Муравьева в роли Аркадьиной и Юрий Соломин в роли Тригорина в сцене из спектакля «Чайка» (фото: Александр Карелин/ТАСС)

Девятый Московский международный кинофестиваль, 1975 год. Слева направо: Юрий Соломин, режиссер фильма «Дерсу Узала» Акира Куросава, актер Максим Мунзук. Куросава говорил про Соломина, что это «артист, который может сыграть все» (фото: В. Акимов/РИА Новости)

Певец Вахтанг Кикабидзе (слева) в роли сотрудника ЦРУ Глэбба и Юрий Соломин (справа) в роли полковника Славина на съемках многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить» (1984 год) (фото: Евгений Комаров/РИА Новости)

Юрий Соломин (слева) в роли Телегина и Ирина Алферова (справа) в роли Даши в сериале Василия Ордынского «Хождение по мукам» (1977 год), снятого по одноименной трилогии Алексея Толстого (фото: РИА Новости)

Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостый в роли Юры в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства» (1969 год) (фото: РИА Новости)

С 1988 года до последнего дня жизни Юрий Соломин являлся худруком Малого театра. Всего на его счету – более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара. На фото: латвийский актер Гунар Цилинский (слева) и Юрий Соломин (справа) в фильме Виктора Георгиева «Сильные духом» (1967 год) (фото: РИА Новости)

Народный артист СССР, актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин умер в Москве на 89-м году жизни. Причиной стали осложнения после ишемического инсульта – дыхательная, сердечная и почечная недостаточность. Прощание состоится на основной сцене Малого театра 15 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище (фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press)

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