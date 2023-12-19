  • Новость часаПутин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа
    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    Чехия назвала Россию потенциальным военным противником
    Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тыс. человек, 766 танков и 121 самолет
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    С Плесецка на орбиту успешно запущен военный спутник
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    Названа стоимость построенной трассы М-12 от Москвы до Казани
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 12:46 • Фоторепортаж

    В космосе заметили «Рождественскую ель» из звезд

    Астрономы NASA получили изображение звездного кластера NGC 2264, также известного как «Скопление рождественской ели». Как сообщает космическое агентство, это разновозрастные звезды в Млечном пути, находящиеся на удалении в 2,5 тыс. световых лет. При этом само фото смоделировано после объединения нескольких кадров с телескопов, работающих в разных спектрах. Зеленый цвет обусловлен остатками газопылевой туманности (фото: Chandra/NASA/Global Look Press)

    Главное
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России
    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки
    В Подмосковье умер мужчина, которому на голову упал снег в очереди в военкомат
    Более 100 детей из ЛНР госпитализировали с поезда Тюмень-Адлер, одна девочка умерла

    Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

    Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом. Самостоятельно покинуть Россию у них не вышло. Что будет с вырученными за активы деньгами и в чем мягкость нашего подхода в отличие от европейского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года

    Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке

    Американская ЧВК начинает работу в стране, в которой официально работают российские военные инструкторы. По крайней мере, так утверждает одна из французских радиостанций. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, поездка представителей некоторых стран НАТО в ЦАР действительно имела место, но выглядела совсем иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............