Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.0 комментариев
В космосе заметили «Рождественскую ель» из звезд
Астрономы NASA получили изображение звездного кластера NGC 2264, также известного как «Скопление рождественской ели». Как сообщает космическое агентство, это разновозрастные звезды в Млечном пути, находящиеся на удалении в 2,5 тыс. световых лет. При этом само фото смоделировано после объединения нескольких кадров с телескопов, работающих в разных спектрах. Зеленый цвет обусловлен остатками газопылевой туманности (фото: Chandra/NASA/Global Look Press)