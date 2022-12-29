Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.9 комментариев
В Москве открыли памятник Дзержинскому
В штаб-квартире Службы внешней разведки в Ясеневе на окраине Москвы открыли бронзовую скульптуру создателя отечественных органов госбезопасности Феликса Дзержинского (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
«Крылатые слова Дзержинского о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны», – сказал на открытии директор СВР Сергей Нарышкин (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
Памятник представляет собой уменьшенную копию монумента, располагавшегося в 1958–1991 годах на Лубянской площади. Присутствующие обратили внимание, что голова Дзержинского обращена на северо-запад – в сторону Польши и Прибалтики (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
Дзержинский после Октябрьской революции стал первым главой Всероссийской чрезвычайной комиссии. Он распорядился создать Иностранный отдел ВЧК, правопреемницей которого является СВР. По словам историков, созданные при Дзержинском спецслужбы обеспечили сохранение и развитие государства в критических условиях на рубеже 1920-х годов (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)