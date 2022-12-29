Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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23 июля, воскресенье | Последнее обновление — 21:20 | vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса
Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием
Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому
Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело
Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту
Спекулянты устроили истерику из-за отмены зерновой сделки
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...
Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди
В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 годуПодробности...
Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое
Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценностьПодробности...
12:42
собственная новость
В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.Подробности...
11:59
Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.Подробности...
21:02
собственная новость
Центр реставрации книг решили создать в Кирове
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.Подробности...
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© 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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