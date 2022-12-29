Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

Взгляд
23 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены зерновой сделки

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
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У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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     (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    Участниками общения с президентами стала в том числе свадебная пара - жених и невеста&#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    &#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)

     
     
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