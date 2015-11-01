Реконструкция Нижнего Новгорода к 800-летию
Чкаловская лестница (фото: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области)
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3 августа, вторник | Последнее обновление — 19:49 | vz.ru
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